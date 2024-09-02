Рубль в первый торговый день осени немного дорожает в паре с юанем после падения в предыдущие дни

Москва. 2 сентября. Китайский юань немного дешевеет на Московской бирже днем в понедельник, рубль укрепляется в первую торговую сессию осени и после падения в конце прошлой недели. Курс юаня в 15:00 мск составил 12,00 руб., что на 4 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск опустился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 1,11 рубля, до 89,46 руб./$1, контракт EURRUBF уменьшился на 1,13 рубля, до 98,65 руб./EUR1.

Прогнозный диапазон для пары "доллар-рубль" на ближайшие дни составляет 90-92 руб./$1, для пары "евро-рубль" - 99-101 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко.

"Условия жесткой ДКП российского регулятора по-прежнему на стороне рубля, - отмечает эксперт. - Тем временем его поддержка в форме традиционных налоговых выплат завершена. Вновь повысился интерес к обсуждению перспектив внедрения цифрового рубля, который, как заявил регулятор, лишь поспособствует снижению стоимости расчетов, а также повышению доступности финансовых услуг. В фокусе мирового рынка - действия Федрезерва, от которого ожидают понижения ставки уже в этом месяце на фоне снижения числа заявок по безработице, а также увеличения, по предварительным оценкам, ВВП США во втором квартале 2024 года. Между тем в некоторых странах еврозоны отмечается снижение инфляции, что играет не на стороне курса евро, поскольку оптимистичная статистика может поспособствовать смягчению ДКП со стороны ЕЦБ и снижению ключевых ставок".

Цены на нефть возобновили небольшое снижением днем в понедельник на фоне низкой активности на торгах в связи с выходным в США. Американские биржи закрыты 2 сентября по случаю Дня труда.

Трейдеры оценивают статданные из Китая, а также перспективы увеличения добычи нефти странами ОПЕК+.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности КНР в августе снизился до 49,1 пункта по сравнению с 49,4 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление страны. Значение индекса ниже отметки в 50 пунктов указывает на спад активности в секторе. Промышленный PMI находится ниже этого уровня четвертый месяц.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $76,75 за баррель, что на 0,21% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 0,16%, до $73,43 за баррель.

На прошлой неделе Brent подешевела на 0,3%, WTI - на 1,7%. В августе снижение цен составило 2,4% и 5,6% соответственно, по данным Dow Jones.

Сигналы спада активности в промсекторе КНР усиливают ожидания ослабления спроса на энергоносители в стране, в то время как страны ОПЕК+ готовятся частично отказаться от добровольного ограничения добычи с октября.

Как сообщает Bloomberg, страны альянса по-прежнему намерены увеличить добычу на 180 тыс. баррелей в сутки со следующего месяца. На данный момент свидетельств того, что это решение может быть отложено, нет, отмечают источники агентства.