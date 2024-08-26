Цены евробондов РФ в понедельник преимущественно немного опускаются вслед за умеренным снижением на рынке UST

Москва. 26 августа. Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник преимущественно продемонстрировали небольшое ослабление на фоне умеренного снижения на рынке американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году опустились в цене на 2 базисного пункта, до 71,48% от номинала (доходность подросла на 0,6 базисного пункта - до 9,0% годовых). Облигации с погашением в 2042 году упали в цене на 37,2 базисного пункта и составили 67,69% от номинала (их доходность поднялась на 5,9 базисного пункта, до 9,33% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 4,4 базисного пункта). Вместе с тем самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году повысился на 0,3 базисного пункта относительно пятницы, подорожав до 57,17% от номинала (доходность опустилась на 0,2 базисного пункта и составила 9,8% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли относительно предыдущего торгового дня на 5,1 базисного пункта, до 71,59% от номинала (их доходность уменьшилась на 0,3 базисного пункта, составив 25,01% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году снизились на 1,1 базисного пункта - до 69,49% от номинала (доходность увеличилась на 2,6 базисного пункта - до 17,91% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году опустились в цене за день на 0,5 базисного пункта - до 67,75% от номинала (их доходность увеличилась на 1,2 базисного пункта, до 14,12% годовых). Вместе с тем стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась на 0,8 базисного пункта - до 67,34% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 26 августа была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону.

При этом котировки US Treasuries в понедельник умеренно снижаются после роста, происходившего на прошлой неделе на заявлениях председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. Выступая в Джексон-Хоуле, Пауэлл сказал, что Федрезерв готов к снижению базовой процентной ставки, однако сроки и скорость смягчения денежно-кредитной политики будут зависеть от ряда факторов. Это утвердило инвесторов во мнении, что ставка будет уменьшена американским ЦБ на сентябрьском заседании.

Отчет министерства торговли США, обнародованный в понедельник, показал максимальный с мая 2020 года рост объема заказов на товары длительного пользования в США в июле. Показатель поднялся на 9,9% по сравнению с предыдущим месяцем, что оказалось существенно лучше консенсус-прогноза опрошенных Trading Economics аналитиков (+5%).

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на данные о ВВП США за второй квартал, а также на отчет о доходах и расходах американцев за июль, включающий ключевой показатель инфляции, который отслеживает ФРС.