"Т-Инвестиции" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций "Московской биржи" с целевой ценой 251 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитиков.

"Московская биржа" отчиталась за второй квартал 2024 года, - пишут эксперты. - Комиссионные доходы по-прежнему растут, хоть и более скромными темпами, чем в первом квартале. Большее внимание инвесторов привлек рост процентных доходов - более чем в два раза год к году. Биржа зарабатывает на собственных и клиентских остатках на счетах, а средние рублевые процентные ставки выросли до 16% с 7,5% во втором квартале 2023-го. Операционные расходы за квартал также удвоились. Основная причина - увеличение затрат на персонал. Динамика чистой прибыли оказалась чуть ниже ожиданий".

Аналитики "Т-Инвестиций" по-прежнему рекомендуют покупать акции Мосбиржи с таргетом 251 рубль на акцию и отмечают, что это одна из немногих бумаг на рынке, которые показывают сильные результаты в условиях высоких процентных ставок в экономике.

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