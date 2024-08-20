Цена на золото может вырасти до $2700/унц. в краткосрочном периоде - "ВТБ Мои Инвестиции"

Котировки золота могут продолжить рост и достигнуть уровня $2700 за тройскую унцию в краткосрочном периоде, при этом справедливая цена драгметалла находится на отметках около $2300 за тройскую унцию, считает инвестиционный стратег брокера "ВТБ Мои Инвестиции" Алексей Михеев.

"Золото в настоящий момент ведет себя как рисковый, а не защитный актив. А все рисковые активы сейчас растут в цене, например, американские акции. Причина в том, что данные из США показывают устойчивое снижение инфляции, при этом экономический рост в США остается высоким. ФРС удалось достичь "мягкой посадки" экономики, то есть побороть инфляцию, не провоцируя при этом рецессию. При этом ФРС, как ожидается, начнет активно снижать ставку: в текущем году еще на 75 б.п. Доходности по 10-летнему долгу США упали до 3,9%, хотя еще в июне были на уровне 4,6%. То есть финансовые условия смягчаются, - пишет эксперт в обзоре. - В таких условиях на рынках продолжают надуваться "пузыри". Мы полагаем, что справедливая цена золота, исходя из стоимости добычи, находится сейчас на уровне около $2300 за тройскую унцию. Однако в краткосрочном периоде его цена может значительно отклоняться от справедливой на спекулятивном спросе. Считаем, что в краткосрочном периоде цена золота может продолжить расти вплоть до $2700, рост может продолжаться еще несколько месяцев, однако в конечном счете цена упадет к справедливым уровням или даже ниже, когда на рынках изменятся настроения и начнутся распродажи".

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