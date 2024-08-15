Рынок акций РФ закрылся снижением индекса МосБиржи на 1,15%, индекс РТС подрос благодаря укреплению рубля

Москва. 15 августа. Рынок акций РФ закрылся в четверг умеренным снижением котировок большинства "голубых фишек" под давлением высоких процентных ставок, продолжающегося укрепления рубля, а также возросших геополитических рисков, игнорируя при этом благоприятный внешний фон, в том числе растущие цены на нефть.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 16 августа, составляет 88,796 руб./$1 (-1,21 рубля по отношению к 15 августа).

К 18:50 МСК индекс МосБиржи составил 2838,11 пункта (-1,15%), индекс РТС - 1006,88 пункта (+0,2%); цены большинства blue chips на Московской бирже продемонстрировали негативную динамику в пределах 3%.

Подешевели расписки OZON (MOEX: OZON) (-3%), а также обыкновенные акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,7%, "префы" снизились в цене на 0,7%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-1,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,5%, "префы" потеряли в цене 1,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,4%), "ТКС Холдинга" (-1,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%).

Подорожали акции "Полюса" (MOEX: PLZL) (+0,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%).

По мнению аналитиков, умеренное снижение котировок российских акций в четверг стало продолжением негативной тенденции, сформировавшейся на рынке во второй половине дня среды под давлением падавших на тот момент цен на нефть и заметного укрепления рубля. Кроме того, негативную роль сыграл и такой технический фактор, как достижение индексом МосБиржи психологически важной отметки 2900 пунктов, что послужило для ряда участников рынка триггером для начала фиксации прибыли, что и привело к развороту рынка вниз. При этом отечественный рынок акций 15 августа проигнорировал позитивные сигналы, поступавшие с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок.

Рынок акций Японии в четверг вырос по итогам четвертой сессии подряд. Экономика Японии во II квартале увеличилась на 0,8% относительно предыдущих трех месяцев, по предварительным данным правительства. Это максимальный подъем с I квартала прошлого года. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,5. На этом фоне японский индекс Nikkei 225 за день увеличился на 0,8%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 15 августа вырос на 0,1%.

Китайский индекс Shanghai Composite поднялся на 0,9%, в то время как гонконгский Hang Seng завершил сессию практически на уровне закрытия предыдущих торгов. Розничные продажи в КНР в прошлом месяце повысились на 2,7% в годовом выражении после подъема на 2% в июне. Рост был отмечен по итогам 18-го месяца подряд. Эксперты в среднем ожидали повышения на 2,6%. При этом темпы роста промышленного производства в Китае замедлились до 5,1% в годовом выражении с 5,3% в июне. Это ниже среднего прогноза аналитиков, который составлял 5,2%.

Американские фондовые индексы уверенно растут (на 1,2-2,1%) в начале торгов четверга после публикации статданных, подтвердивших устойчивость экономики США и потребительского сектора, в частности. Розничные продажи в Штатах в июле увеличились на 1% относительно предыдущего месяца, максимальными темпами с января 2023 года. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предполагал повышение розничных продаж на 0,3%, респонденты Bloomberg в среднем прогнозировали рост на 0,4%. Тем временем, число новых заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе неожиданно уменьшилось на 7 тыс., до 227 тыс. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составлял 234 тыс., а не 233 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики в среднем прогнозировали повышение числа заявок до 235 тыс.

Трейдеры уверены, что Федеральная резервная система приступит к смягчению денежно-кредитной политики в сентябре, поскольку последние статданные по инфляции подтверждают ее продолжающееся ослабление. Вероятность того, что ставка будет опущена на 25 базисных пунктов на сентябрьском заседании, оценивается рынком в 74,5%, по данным CME FedWatch. В то же время ожидания, что ставка будет снижена сразу на 50 базисных пунктов на предстоящем заседании, уменьшились после публикации позитивных статданных. Теперь такие шансы оцениваются в 25,5% против 55% неделей ранее.

Европейские фондовые площадки к концу торгов 15 августа также находятся в "зеленой зоне" - рост основных индексов региона составляет от 0,8% до 1,7%.

В свою очередь подъем нефтяных котировок усилился к вечеру четверга. Трейдеры оценивают статданные об экономике США и продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Котировки октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 мск выросли на 1,89%, до $81,26 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи повысилась к указанному времени на 1,86%, до $78,41 за баррель. Накануне Brent подешевела на 1,2%, WTI - на 1,8% на данных о росте запасов нефти в США по итогам прошлой недели.

Данные Минторга США, опубликованные в четверг, показали максимальное с января 2023 года увеличение розничных продаж в США в июле - на 1% относительно предыдущего месяца. Кроме того, число новых заявок на пособие по безработице в Штатах неожиданно снизилось на прошлой неделе. Статданные повысили уверенность трейдеров в том, что американская экономика сохраняет устойчивость, несмотря на жесткую денежно-кредитную политику ФРС.

В центре внимания трейдеров остаются также геополитические риски, рынок ждет атаки Ирана на Израиль в ответ на убийство одного из лидеров ХАМАС в Тегеране. "До сих пор неясно, каким будет ответ Ирана и будет ли он", - отмечают аналитики ING, обзор которых цитирует The Wall Street Journal. "Эта неопределенность привела к активизации торговли опционами на нефть, поскольку инвесторы хотят защитить себя от возможных скачков цен", - говорится в обзоре.

"В четверг российский фондовый рынок открылся в минусе и находился под давлением продавцов всю торговую сессию. Вместе с тем очередное укрепление рубля, произошедшее на торгах 15 августа, привело вечером к скачку вверх долларового индекса РТС, который в итоге закрылся в плюсе, в отличие от индекса МосБиржи. Лидерами повышения на фондовом рынке уже несколько дней подряд остаются акции "Ашинского метзавода" (+9,9%) в ожидании инвесторами дивидендов за первое полугодие 2024 года. Лидерами понижения оказались акции "ТМК" (MOEX: TRMK) (-3,3%), возможно, после выхода достаточно слабых финансовых результатов. В пятницу индекс МосБиржи может двигаться в коридоре 2850-2950 пунктов. Российский рынок пока не определился с четким направлением из-за отсутствия надежд на скорое смягчение монетарной политики ЦБ РФ", - считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

По словам аналитика ФГ "Финам" Игоря Додонова, давление на российский рынок акций оказывает заметное укрепление рубля, что является негативом для акций сырьевых экспортеров, а также сохраняющаяся геополитическая напряженность и жесткая монетарная политика ЦБ РФ. Свою роль, вероятно, играет и технический фактор - вчера в ходе торгов индекс МосБиржи достиг уровня сопротивления 2900 пунктов, после чего сразу начались продажи. Некоторую поддержку отечественным акциям оказывает в целом благоприятная конъюнктура зарубежных фондовых площадок и стабилизация цен на нефть выше отметки $80 за баррель марки Brent.

"С точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи достиг уровня сопротивления 2900 пунктов, от которого пошел вниз. Ожидаем развития снижения до уровня поддержки 2800 пунктов", - отмечает Додонов.

По мнению аналитиков "БКС Мир инвестиций", "индекс МосБиржи оказался зажат в узком боковике 2800-2900 пунктов. На прорыв уровня 2900 пунктов сейчас не хватает драйверов. Потенциальным позитивом может стать ослабление рубля, снижение геополитического накала, а также прекращение ужесточения монетарной политики ЦБ РФ. Но на сегодняшний день ни один из этих факторов не прослеживается, поэтому в краткосрочной перспективе индекс МосБиржи может остаться в диапазоне 2800-2900 пунктов. Однако на горизонте нескольких месяцев не исключаем восстановления рынка к уровням 3000-3300 пунктов".

"Индекс МосБиржи выполнил техническую цель - закрыл гэп от 5 августа, локально поднявшись выше отметки 2900 пунктов. Вместе с тем по-прежнему нет никаких поводов для среднесрочного роста. Ликвидность уходит в консервативные инструменты, бизнес большинства эмитентов не выглядит более привлекательным, чем ставки безрисковой доходности. Поэтому индекс МосБиржи имеет все основания для плавного снижения "под собственной тяжестью"", - полагает руководитель отдела инвестиционного консультирования компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 18:50 МСК составил 42,77 млрд рублей (из них 7,26 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,94 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 3 млрд рублей на акции "Газпрома").

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