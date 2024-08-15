.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ закрылся снижением индекса МосБиржи на 1,15%, индекс РТС подрос благодаря укреплению рубля
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в июле составила 1,14%
Рост потребительских цен в июле ускорился до 1,14% после повышения до 0,64% в июне, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция составила 9,13% после 8,59% месяцем ранее. Рост цен в июле совпал с прогнозами аналитиков
 
Медиарейтинг банков за июль 2024 года
Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за июль 2024 года. В июле 2024 года ведущие игроки банковского сектора - Сбербанк и ВТБ - сохранили свои позиции в...
 
В РФ подготовили главный нацпроект по развитию экономики
В правительстве доработали план по обеспечению устойчивого развития и экономического суверенитета - нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика", выяснили "Ведомости". Он структурирован по восьми направлениям: малый и средний бизнес, финрынок,...
 
В отели разрешат заселяться по водительскому удостоверению
В следующем году заселяться в гостиницы можно будет по водительскому удостоверению, загранпаспорту и электронной форме паспорта в ЕПГУ. Минэкономразвития доработало проект постановления, расширяющий перечень документов, по которым можно попасть в...
 
15 августа 2024 года 19:44

Рынок акций РФ закрылся снижением индекса МосБиржи на 1,15%, индекс РТС подрос благодаря укреплению рубля

Москва. 15 августа. Рынок акций РФ закрылся в четверг умеренным снижением котировок большинства "голубых фишек" под давлением высоких процентных ставок, продолжающегося укрепления рубля, а также возросших геополитических рисков, игнорируя при этом благоприятный внешний фон, в том числе растущие цены на нефть.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 16 августа, составляет 88,796 руб./$1 (-1,21 рубля по отношению к 15 августа).

К 18:50 МСК индекс МосБиржи составил 2838,11 пункта (-1,15%), индекс РТС - 1006,88 пункта (+0,2%); цены большинства blue chips на Московской бирже продемонстрировали негативную динамику в пределах 3%.

Подешевели расписки OZON (MOEX: OZON) (-3%), а также обыкновенные акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,7%, "префы" снизились в цене на 0,7%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-1,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,5%, "префы" потеряли в цене 1,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,4%), "ТКС Холдинга" (-1,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%).

Подорожали акции "Полюса" (MOEX: PLZL) (+0,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%).

По мнению аналитиков, умеренное снижение котировок российских акций в четверг стало продолжением негативной тенденции, сформировавшейся на рынке во второй половине дня среды под давлением падавших на тот момент цен на нефть и заметного укрепления рубля. Кроме того, негативную роль сыграл и такой технический фактор, как достижение индексом МосБиржи психологически важной отметки 2900 пунктов, что послужило для ряда участников рынка триггером для начала фиксации прибыли, что и привело к развороту рынка вниз. При этом отечественный рынок акций 15 августа проигнорировал позитивные сигналы, поступавшие с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок.

Рынок акций Японии в четверг вырос по итогам четвертой сессии подряд. Экономика Японии во II квартале увеличилась на 0,8% относительно предыдущих трех месяцев, по предварительным данным правительства. Это максимальный подъем с I квартала прошлого года. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,5. На этом фоне японский индекс Nikkei 225 за день увеличился на 0,8%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 15 августа вырос на 0,1%.

Китайский индекс Shanghai Composite поднялся на 0,9%, в то время как гонконгский Hang Seng завершил сессию практически на уровне закрытия предыдущих торгов. Розничные продажи в КНР в прошлом месяце повысились на 2,7% в годовом выражении после подъема на 2% в июне. Рост был отмечен по итогам 18-го месяца подряд. Эксперты в среднем ожидали повышения на 2,6%. При этом темпы роста промышленного производства в Китае замедлились до 5,1% в годовом выражении с 5,3% в июне. Это ниже среднего прогноза аналитиков, который составлял 5,2%.

Американские фондовые индексы уверенно растут (на 1,2-2,1%) в начале торгов четверга после публикации статданных, подтвердивших устойчивость экономики США и потребительского сектора, в частности. Розничные продажи в Штатах в июле увеличились на 1% относительно предыдущего месяца, максимальными темпами с января 2023 года. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предполагал повышение розничных продаж на 0,3%, респонденты Bloomberg в среднем прогнозировали рост на 0,4%. Тем временем, число новых заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе неожиданно уменьшилось на 7 тыс., до 227 тыс. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составлял 234 тыс., а не 233 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики в среднем прогнозировали повышение числа заявок до 235 тыс.

Трейдеры уверены, что Федеральная резервная система приступит к смягчению денежно-кредитной политики в сентябре, поскольку последние статданные по инфляции подтверждают ее продолжающееся ослабление. Вероятность того, что ставка будет опущена на 25 базисных пунктов на сентябрьском заседании, оценивается рынком в 74,5%, по данным CME FedWatch. В то же время ожидания, что ставка будет снижена сразу на 50 базисных пунктов на предстоящем заседании, уменьшились после публикации позитивных статданных. Теперь такие шансы оцениваются в 25,5% против 55% неделей ранее.

Европейские фондовые площадки к концу торгов 15 августа также находятся в "зеленой зоне" - рост основных индексов региона составляет от 0,8% до 1,7%.

В свою очередь подъем нефтяных котировок усилился к вечеру четверга. Трейдеры оценивают статданные об экономике США и продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Котировки октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 мск выросли на 1,89%, до $81,26 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи повысилась к указанному времени на 1,86%, до $78,41 за баррель. Накануне Brent подешевела на 1,2%, WTI - на 1,8% на данных о росте запасов нефти в США по итогам прошлой недели.

Данные Минторга США, опубликованные в четверг, показали максимальное с января 2023 года увеличение розничных продаж в США в июле - на 1% относительно предыдущего месяца. Кроме того, число новых заявок на пособие по безработице в Штатах неожиданно снизилось на прошлой неделе. Статданные повысили уверенность трейдеров в том, что американская экономика сохраняет устойчивость, несмотря на жесткую денежно-кредитную политику ФРС.

В центре внимания трейдеров остаются также геополитические риски, рынок ждет атаки Ирана на Израиль в ответ на убийство одного из лидеров ХАМАС в Тегеране. "До сих пор неясно, каким будет ответ Ирана и будет ли он", - отмечают аналитики ING, обзор которых цитирует The Wall Street Journal. "Эта неопределенность привела к активизации торговли опционами на нефть, поскольку инвесторы хотят защитить себя от возможных скачков цен", - говорится в обзоре.

"В четверг российский фондовый рынок открылся в минусе и находился под давлением продавцов всю торговую сессию. Вместе с тем очередное укрепление рубля, произошедшее на торгах 15 августа, привело вечером к скачку вверх долларового индекса РТС, который в итоге закрылся в плюсе, в отличие от индекса МосБиржи. Лидерами повышения на фондовом рынке уже несколько дней подряд остаются акции "Ашинского метзавода" (+9,9%) в ожидании инвесторами дивидендов за первое полугодие 2024 года. Лидерами понижения оказались акции "ТМК" (MOEX: TRMK) (-3,3%), возможно, после выхода достаточно слабых финансовых результатов. В пятницу индекс МосБиржи может двигаться в коридоре 2850-2950 пунктов. Российский рынок пока не определился с четким направлением из-за отсутствия надежд на скорое смягчение монетарной политики ЦБ РФ", - считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

По словам аналитика ФГ "Финам" Игоря Додонова, давление на российский рынок акций оказывает заметное укрепление рубля, что является негативом для акций сырьевых экспортеров, а также сохраняющаяся геополитическая напряженность и жесткая монетарная политика ЦБ РФ. Свою роль, вероятно, играет и технический фактор - вчера в ходе торгов индекс МосБиржи достиг уровня сопротивления 2900 пунктов, после чего сразу начались продажи. Некоторую поддержку отечественным акциям оказывает в целом благоприятная конъюнктура зарубежных фондовых площадок и стабилизация цен на нефть выше отметки $80 за баррель марки Brent.

"С точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи достиг уровня сопротивления 2900 пунктов, от которого пошел вниз. Ожидаем развития снижения до уровня поддержки 2800 пунктов", - отмечает Додонов.

По мнению аналитиков "БКС Мир инвестиций", "индекс МосБиржи оказался зажат в узком боковике 2800-2900 пунктов. На прорыв уровня 2900 пунктов сейчас не хватает драйверов. Потенциальным позитивом может стать ослабление рубля, снижение геополитического накала, а также прекращение ужесточения монетарной политики ЦБ РФ. Но на сегодняшний день ни один из этих факторов не прослеживается, поэтому в краткосрочной перспективе индекс МосБиржи может остаться в диапазоне 2800-2900 пунктов. Однако на горизонте нескольких месяцев не исключаем восстановления рынка к уровням 3000-3300 пунктов".

"Индекс МосБиржи выполнил техническую цель - закрыл гэп от 5 августа, локально поднявшись выше отметки 2900 пунктов. Вместе с тем по-прежнему нет никаких поводов для среднесрочного роста. Ликвидность уходит в консервативные инструменты, бизнес большинства эмитентов не выглядит более привлекательным, чем ставки безрисковой доходности. Поэтому индекс МосБиржи имеет все основания для плавного снижения "под собственной тяжестью"", - полагает руководитель отдела инвестиционного консультирования компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 18:50 МСК составил 42,77 млрд рублей (из них 7,26 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,94 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 3 млрд рублей на акции "Газпрома").

Кв аш

MOEX$#&: AFKS, AFLT, ALRS, CHMF, GAZP, GMKN, HYDR, IRAO, LKOH, MAGN, MGNT, MOEX, MTSS, NLMK, NVTK, OZON, PLZL, RUAL, SBER, SIBN, SNGS, TATN, TRMK, VTBR


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
16 августа 2024 года 19:47
Рынок акций РФ по итогам торгов в пятницу снизился на 0,4-0,5% под давлением упавшей нефти
Москва. 16 августа. Рынок акций РФ по итогам торгов в пятницу снизился на 0,4-0,5% под давлением наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, заметного падения цен на нефть, а также ряда внутренних негативных факторов, в том числе опасений дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Банком России для борьбы с инфляцией.    читать дальше
.
16 августа 2024 года 19:31
Рубль в пятницу опустился в паре с юанем перед выходными днями и на фоне дешевеющей нефти
Москва. 16 августа. Китайский юань укрепился на Московской бирже по итогам торгов в пятницу, рубль подешевел перед выходными днями и на фоне негативной динамики цен на нефть. Курс юаня в 19:00 мск составил 12,0685 руб., что на 8,65 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
16 августа 2024 года 19:00
Цены евробондов РФ по итогам недели продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на укрепление UST
Москва. 16 августа. Котировки российских еврооблигаций по итогам недели продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на повышение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ сузились, а для других бумаг расширились.    читать дальше
.
16 августа 2024 года 18:38
Рынок ОФЗ перейдет к консолидации на следующей неделе - ПСБ
Рынок рублевых гособлигаций перейдет к консолидации на следующей неделе в ожидании новой порции данных по инфляции, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Позитив на рынке ОФЗ продлился относительно недолго - практически весь рост котировок госбумаг, наблюдаемый в начале августа, был нивелирован...    читать дальше
.
16 августа 2024 года 17:55
Индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит торги в диапазоне 2800-2900п на следующей неделе - ПСБ
Индекс Мосбиржи на следующе неделе, вероятно, продолжит торговаться в диапазоне 2800-2900 пунктов, прогнозируют аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Причин для сильного движение вверх или вниз на данный момент нет. Вероятно, этот диапазон будет актуален до конца августа. Ближе к заседанию ЦБ РФ у...    читать дальше
.
16 августа 2024 года 17:16
Акции ТКС Холдинга, Норникеля и Ренессанс Страхования будут интересны на следующей неделе - БКС Экспресс
Акции МКПАО "ТКС Холдинг", ГМК "Норильский никель" и ПАО "Группа "Ренессанс Страхование" будут интересны на следующей неделе, полагает эксперт БКС Экспресс Дмитрий Пучкарев. "ТКС Холдинг" 20 августа опубликует финансовые результаты по МСФО за II квартал. В отчете повышенное внимание стоит уделить...    читать дальше
.
16 августа 2024 года 16:46
Сохранение ставки ЦБР на уровне 18% в сентябре пока остается базовым прогнозом - "Астра Управление активами"
"Астра Управление активами" пока не меняет базовый прогноз сохранения ключевой ставки Банка России на уровне 18% годовых по итогам заседания в сентябре текущего года, при этом баланс рисков для такого прогноза может меняться, сообщается в материале директора по инвестициям Дмитрия Полевого. "ЦБ РФ...    читать дальше
.
16 августа 2024 года 15:55
Позитивные результаты отчетов Walmart и Deere & Co. уже отражены в ценах их акций - инвестбанк "Синара"
Позитивные результаты отчетностей Walmart Inc. и Deere & Co., скорее всего, уже отражены в уровнях котировок акций эмитентов, считают аналитики инвестиционного "банка Синара" "Акции Walmart подскочили на 7% после публикации результатов за второй квартал 2025 финансового года (ф.г.). Выручка...    читать дальше
.
16 августа 2024 года 15:30
Рубль днем немного дешевеет в паре с юанем перед выходными и на фоне падающей нефти
Москва. 16 августа. Китайский юань укрепляется на Московской бирже днем в пятницу, рубль дешевеет перед выходными и на фоне активно падающей нефти. Курс юаня в 15:00 мск составил 12,039 руб., что на 5,7 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
16 августа 2024 года 15:21
Ориентир движения S&P 500 на пятницу - диапазон 5500-5600п - Freedom Finance Global
Торговая сессия американского фондового рынка в пятницу, скорее всего, пройдет в спокойном ключе, баланс рисков положительный, ориентир движения индекса S&P 500 - диапазон 5500-5600 пунктов, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Виталия Кононова. "S&P 500 продолжил уверенное...    читать дальше
.
16 августа 2024 года 14:42
"Мои Инвестиции" сохраняют осторожную оценку акций Совкомфлота
"Мои Инвестиции" сохраняют осторожную оценку перспектив котировок акций "Совкомфлота", сообщается в материале аналитиков телеграм-канала. "Эмитент отчитался за второй квартал 2024 года. Результаты ожидаемо снизились из-за негативного влияния февральских санкций. Долговая нагрузка остается...    читать дальше
.
16 августа 2024 года 14:09
Рынок акций РФ останется в условиях рисков развития снижения на следующей неделе - "Велес Капитал"
Российский фондовый рынок на следующей неделе останется в условиях рисков развития нисходящего движения из-за отсутствия фундаментальных факторов для разворота наверх в контексте высоких процентных ставок и геополитической напряженности, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал"...    читать дальше
.
16 августа 2024 года 13:35
Софтлайн - "история роста" в долгосрочной перспективе - ПСБ
Акции "Софтлайна" являются "историей роста" в долгосрочной перспективе, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Компания представила финансовые результаты за II квартал 2024 года. Эмитент продолжает демонстрировать уверенный рост, оставаясь бенефициаром импортозамещения ПО и сопутствующих услуг...    читать дальше
.
16 августа 2024 года 13:04
"БКС МИ" в целом сохраняет позитивную оценку бумаг X5
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") в целом сохраняет позитивную оценку перспектив котировок бумаг X5 Retail Group, говорится в комментарии аналитиков Марии Сухановой и Андрея Шарова. "Хороший рост выручки положительно сказался на EBITDA и чистой прибыли эмитента во 2К24. Торги приостановлены, однако...    читать дальше
.
16 августа 2024 года 12:34
"Финам" подтверждает прогнозную цену акций Applied Materials на уровне $230
"Финам" подтверждает прогнозную стоимость акций Applied Materials на уровне $230 за штуку и рейтинг "покупать" для них, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. "Один из ведущих мировых производителей оборудования для выпуска полупроводниковых чипов и...    читать дальше
.
Страница 1 из 2
.
1
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.