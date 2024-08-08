Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 8 августа. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в среду из-за слабой квартальной отчетности ряда крупных компаний.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики в ходе торгов в четверг: японский, австралийский и южнокорейский индексы снижаются, тогда как акции в Гонконге и Шанхае слабо растут. Азиатские рынки акций пытаются восстановиться после обвала в начале недели, однако подъем сдерживается негативной динамикой на рынках в США накануне: основные американские фондовые индексы в среду упали на 0,6-1% из-за слабой отчетности крупных компаний, в том числе представляющих ИТ-сферу.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 по итогам торгов снизился на 0,74%. Южнокорейский индекс Kospi потерял 0,6%. Вместе с тем китайский фондовый индекс Shanghai Composite в ходе торгов поднимается менее чем на 0,1%, гонконгский Hang Seng - на 0,2%. Значение австралийского фондового индекса S&P/ASX 200 опустилось на 0,3%. Глава Резервного банка Австралии Мишель Буллок заявила, что центробанк продолжает внимательно следить за повышательными инфляционными рисками и не будет колебаться по части увеличения процентных ставок в случае необходимости. Она отметила, что инфляция в сфере услуг все еще остается высокой.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок умеренно снижаются утром в четверг после активного подъема днем ранее, вызванного данными о сокращении запасов нефти в Соединенных Штатах. Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $78,15 за баррель, что на 0,23% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Накануне эти контракты выросли на 2,4%, до $78,33 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене на 0,12%, до $75,14 за баррель. В среду контракт подорожал на 2,8%, до $75,23 за баррель.

Как стало известно накануне, запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,73 млн баррелей. Снижение было зафиксировано по итогам шестой недели подряд и превысило прогноз опрошенных S&P Global Commodity Insights аналитиков, предусматривавший сокращение запасов нефти на 0,7 млн баррелей. При этом резервы бензина выросли на 1,34 млн баррелей, дистиллятов - на 949 тыс. баррелей. Эксперты ожидали сокращения на 2,4 млн баррелей и 0,7 млн баррелей соответственно.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 7 августа снизилась в 1,8 раза относительно предыдущего торгового дня, но все равно осталась немного выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 13,305 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 8,107 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в среду снизился на 0,11% и составил 104,75 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,08%, опустившись до 914,33 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Газпром капитал БО-04" (-0,82%), "ДОМ.РФ-001P-02R" (-0,65%) и "Газпромбанк-001Р-21Р" (-0,39%), а в лидерах повышения - облигации "РЖД-32" (+0,99%), "РЖД-28" (+0,35%) и "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (+0,31%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Ростелеком" завершило размещение 3-летних облигаций серии 001P-09R объемом 15 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 1 августа. Спред к ключевой ставке ЦБ (ежедневное значение ключевой ставки ЦБ, которое фиксируется на 7-й день, предшествующий дате расчета) установлен на уровне 1,15% годовых. Ставка 1-го купона составляет 19,15% годовых, купоны квартальные.

Сбербанк (MOEX: SBER) завершил размещение выпуска облигаций серии 002P-SBER47 со сроком обращения около 1,5 года (546 дней) номинальным объемом 10 млрд рублей, реализовав 20,54% займа на 2 млрд 54,432 млн рублей. Размещение займа проходило со 2 августа. Купоны по выпуску квартальные и переменные, с привязкой к среднему значению ставки RUONIA.

ПАО "Северсталь" (MOEX: CHMF) 8 августа начнет размещение годовых облигаций объемом 1 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. По выпуску будет два полугодовых купона. Ставка 2-го купона будет переменной в зависимости от размера ключевой ставки ЦБ. Так, в случае если ключевая ставка составит 18% и ниже, премия составит 0,9% годовых; более 18%, но менее 20% - 0,75% годовых; 20% - 0,5% годовых, более 20% - 0,25% годовых. Бонды будут размещены по закрытой подписке на финансовой платформе Мосбиржи. Круг потенциальных приобретателей - физические лица, являющиеся работниками АО "Северсталь Менеджмент" в период с даты начала размещения облигаций до даты их погашения. По выпуску предусмотрен call-опцион в дату окончания первого купонного периода, а также обязанность приобретения по требованию владельцев начиная с даты размещения первой облигации и заканчивая вторым рабочим днем до даты погашения выпуска (с возможностью их последующего обращения).

КН ФПК "Гарант-инвест" установила величину спреда к ключевой ставке Банка России по выпуску 2-летних облигаций серии 002Р-10 объемом 1,5 млрд рублей на уровне 4,5% годовых. Купоны ежемесячные. Ставки купонов рассчитываются как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России плюс спред. Сбор заявок на выпуск прошел 7 августа. Техразмещение запланировано на 9 августа. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов.

ООО "МВ финанс" (эмитент облигаций группы "М.Видео-Эльдорадо" (MOEX: MVID)) 14 августа с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на 2-летние облигации серии 001Р-05 объемом 3 млрд рублей. Купоны по выпуску будут плавающие и ежемесячные с привязкой к ключевой ставке ЦБ. Формула для расчета: сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки ЦБ + премия не более 425 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 16 августа. Выпуск будет доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам.

МФК "Вэббанкир" 14 августа планирует начать размещение облигаций серии 001P-06 со сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей. Купоны по выпуску будут переменными и ежемесячными. Формула для расчета: ключевая ставка ЦБ плюс 5% годовых. Также по займу будут предусмотрены call-опционы в даты окончания 12-го, 18-го, 24-го, 30-го и 36-го купонов и равномерная амортизация в последний год обращения. Заем будет предназначен для квалифицированных инвесторов.

МФК "Быстроденьги" установила ставку 4-го купона облигаций серии 002Р-06 на уровне 23% годовых. Размещение выпуска номинальным объемом 500 млн рублей и сроком обращения 3,5 года началось 16 мая текущего года. На текущий момент размещены бумаги на 410,6 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21% годовых. Ставки 1-42-го ежемесячных купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5%. По займу предусмотрена амортизация: по 20% от номинала будет погашено в даты выплаты 36-го, 38-го и 40-го купонов и 40% от номинала - в дату выплаты 42-го купона (погашения). Кроме того, предусмотрены call-опционы в даты окончания 18-го, 24-го, 30-го и 36-го купонов.

ООО "Феррони" установило ставку 35-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых. Четырехлетний выпуск объемом 250 млн рублей размещен в октябре 2021 года по ставке 12,25% годовых. Ставки 13-48-го купонов рассчитываются по формуле: наименьшее значение между суммой 5% годовых и ключевой ставки ЦБ (действующей на седьмой рабочий день до даты начала купона) и 13% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 5% от номинала гасятся в даты выплат 30-45-го купонов.