Цены евробондов РФ в среду вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на снижение UST

Москва. 7 августа. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 72,08% от номинала (доходность - 8,87% годовых). Облигации с погашением в 2042 году не продемонстрировали ярко выраженной динамики - котировки остались на уровне 73,31% от номинала (их доходность также не изменилась, составив 8,47% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 6 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году также не изменился в цене, которая сохранилась на уровне 57,35% от номинала (доходность - 9,73% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене за день всего на 5 базисных пунктов, до 76,13% от номинала (их доходность снизилась на 1 базисный пункт и составила 20,33% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подорожали на 12 базисных пунктов - до 68,29% от номинала (доходность опустилась на 5 базисных пунктов - до 18,24% годовых). Вместе с тем евробонды РФ с погашением в 2029 году подешевели за день на 3 базисных пункта - до 66,93% от номинала (их доходность увеличилась на 2 базисных пункта, составив 14,25% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла на 106 базисных пунктов - до 67,94% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 7 августа была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в среду демонстрируют умеренное снижение второй день подряд на фоне активизировавшегося спроса глобальных инвесторов на рисковые активы, которые заметно упали в цене в начале недели на опасениях возможной рецессии экономики США.