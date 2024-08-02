Рубль снижается при открытии торгов в паре с юанем после роста в предыдущую сессию

Москва. 2 августа. Китайский юань немного повышается на Московской бирже утром в последнюю торговую сессии недели; рубль слабеет, корректируясь вниз после роста накануне.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,7975 руб. (+2,2 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,57 коп. выше уровня действующего официального курса.

Банк России по-прежнему рассчитывает достичь цели по инфляции в 2025 году, заявил первый замдиректора департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган. "У Банка России есть цель, и эта цель 4% в год. По нашим прогнозам, мы достигнем этой цели уже в следующем году, в 2025 году, то есть цены по итогам 2025 года вырастут на 4%", - сообщил Ганган в четверг в рамках прямого эфира на Одноклассниках.

Он отметил, что для экономики плохо, когда наблюдается и высокий рост цен, и устойчивое снижение цен, и подчеркнул, что ЦБ способен обеспечить низкую стабильную инфляцию. "В целом, чтобы обеспечить стабильную динамику цен, у ЦБ есть инструменты, и мы в следующем году обязательно обеспечим так, чтобы инфляция была у нашей цели", - заявил первый замглавы департамента ЦБ.

Он напомнил, что самый эффективный инструмент борьбы с ростом цен - повышение ключевой ставки. Банк России в июле повысил ставку до 18%, впервые с декабря 2023 года. Цикл ужесточения денежно-кредитной политики регулятор начал год назад, с июля по декабрь 2023 года ставка выросла с 7,5% до 16%.

ЦБ по итогам заседания совета директоров 26 июля повысил прогноз по инфляции на 2024 год до 6,5-7% с прежних 4,3-4,8%. Банк России также сдвинул вверх прогноз по инфляции на 2025 год и вместо целевых 4% дал диапазон на уровне 4,0-4,5%. Регулятор ожидает, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.

Вероятный торговый диапазон для пары "юань-рубль" на пятницу составляет 11,8-12 руб., полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Юань последние дни в концовке недели остается зажатым в диапазоне 11,7-11,9 руб. и пока так и не в состоянии пойти выше, - пишет эксперт. - Завершение налоговых выплат и сокращение активности экспортеров пока отражается лишь на торговой активности - последние три дня биржевые обороты парой "юань-рубль" с поставкой "завтра" остаются на пониженном уровне, а вчера опустились до 6,6 млрд юаней, минимума с 22 июля. Причем и после налогового периода в течение дня по-прежнему наблюдаются всплески достаточно объемных для текущего времени продаж юаней, отражая сохраняющийся навес предложения".

По мнению Локтюхова, поддержку российской валюте, помимо продаж экспортеров и проблем с платежами, наиболее острыми у импортеров, оказывают и инфраструктурные риски - неопределенность относительно сохранения активных биржевых торгов юанем после 13 августа, даты вступления санкций против Московской биржи в полную силу, побуждая и спекулятивных участников играть, скорее, на стороне рубля.

"Ждать существенного оживления спроса на юань сложно, однако мы все-таки склонны рассчитывать, что пониженная активность экспортеров сможет удерживать рынок в состоянии, близком к сбалансированному, и видим небольшой потенциал роста курса юаня. Целевым на сегодня по паре "юань-рубль" видим диапазон 11,8-12 руб.", - прогнозирует аналитик банка.

Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются утром в пятницу после резкого снижения днем ранее, вызванного слабыми статданными из США.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $80,09 за баррель, что на 0,7% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене на 0,75%, до $76,88 за баррель.

В четверг стало известно, что индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июле опустился до минимальных с ноября 2023 года 46,8 пункта с 48,5 пункта в июне при прогнозном повышении до 48,8 пункта. Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе, он находится ниже этой отметки 20 месяцев из 21-го и снижается уже четвертый месяц подряд.

ОПЕК+ по итогам заседания накануне подтвердила текущие договоренности по объемам сокращения добычи и также дала "бычий" для рынка среднесрочный сигнал о готовности при необходимости отказаться от наращивания добычи с октября текущего года.

Следующая встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) назначена на 2 октября.