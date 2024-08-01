Рынок акций РФ утром превысил 2960п по индексу МосБиржи на фоне роста нефти и золота, лидирует "Система"

Москва. 1 августа. Рынок акций РФ утром в четверг вырос по большинству blue chips на фоне улучшения внешней нефтяной конъюнктуры (Brent превысила $81,5 за баррель) и роста золота благодаря сигналам Федрезерва США о вероятном смягчении монетарной политики в сентябре. Индекс МосБиржи превысил отметку 2960 пунктов, лидерами роста выступили акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,7%) и золотодобывающих компаний.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2964,49 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1084,53 пункта (+0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,9%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 1 августа, составляет 86,1091 руб. (-22,09 копейки).

Подорожали акции АФК "Система" (+2,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,5% и +1,1% "префы"), "Мосбиржи" (MOEX: MOEX) (+1,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,3%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+1,3%), Solidcore (MOEX: POLY) (+1,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,6% и +0,5% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,5%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (+0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,2%).

Рост ВВП РФ в июне 2024 года, по оценке Минэкономразвития, составил 3,0% в годовом сравнении после повышения на 4,5% в мае, на 4,4% в апреле, на 4,2% в марте, на 7,6% в феврале и 4,8% в январе, говорится в опубликованном в среду обзоре министерства "О текущей ситуации в экономике". Во II квартале 2024 года экономика РФ выросла на 4,0% после 5,4% в I квартале этого года. За первое полугодие 2024 года министерство оценило рост ВВП РФ в 4,7%.

Ожидания Минэкономразвития по динамике ВВП, согласно апрельской версии макропрогноза, которую планируется пересмотреть к концу августа, предполагают в 2024 году рост на 2,8%, в 2025 и 2026 годах - на 2,3%, в 2027 году - на 2,4%. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале июля, по росту ВВП в 2024 году находится на уровне 3,3%, в 2025 году - 1,9%.

По оценкам экспертов "БКС Мир инвестиций", август будет более спокойным периодом, чем июль, так как ряд негативных факторов уйдет с рынка, включая распродажи со стороны дружественных нерезидентов. Вероятно, в августе индекс МосБиржи сможет вернуться на уровни выше 3000 пунктов. При реализации сценария восстановления роста на рынке лучше всех будут смотреться акции, которые находились под сильным давлением во время недавней коррекции.

В США в четверг выйдет блок статистики, однако инвесторы уже активно покупают в надежде на потенциальное снижение процентных ставок ФРС в сентябре, отмечают аналитики "БКС МИ".

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, индекс МосБиржи в четверг будет двигаться вблизи отметки 2950 пунктов.

"Вполне допускаем попытки роста на фоне появления новых позитивных факторов, к которым можно отнести рост мировых цен на сырье и позитивные данные по инфляции в России. Эти факторы не смогут привести к развороту рынка, но могут выступить в качестве поддержки. К тому же по итогам августа российский рынок обычно показывает положительную динамику", - отмечает аналитик.

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", нефтяные котировки выросли на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке и статистики о сокращении запасов нефти в США, которые снижаются уже пятую неделю подряд.

"Мы полагаем, что риски жесткой денежно-кредитной политики и усиления налоговой нагрузки во многом учтены в текущих котировках акций, а дальнейшее направление индекса МосБиржи будет определяться в зависимости от корпоративных новостей. Сейчас начинается сезон корпоративных отчетов за II квартал и первое полугодие 2024 года. Сильные результаты могут поддержать восстановление на рынке акций", - полагают эксперты "Цифра брокер".

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, ФРС США накануне приняла решение не менять процентные ставки, но глава регулятора Джером Пауэлл заявил, что ставка может быть снижена в сентябре. Рынок в этом не сомневается, более того, есть ожидания, что ФРС может пойти на снижение ставки сразу на 0,5 п.п., хотя сам Пауэлл заявил, что такой вариант пока не рассматривается.

В любом случае ожидания ослабления ставки ФРС и обострение геополитической ситуации на Ближнем Востоке поддерживают сырьевые товары через снижение курса доллара. Нефть Brent превысила $81 за баррель - возможно, это является предвестником слома нисходящего тренда и начала среднесрочного движения в район чуть выше $90 за баррель. Также ожидается, что золото в ближайшие дни начнет тестировать важное сопротивление $2500 за унцию, полагает эксперт.

Таким образом, сейчас перспективно выглядят акции российской нефтянки, прежде всего "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа", а также золотодобытчиков. Но стоит быть осторожными с покупками, поскольку индекс МосБиржи продолжает оставаться в нисходящем тренде и даже на росте нефти вполне может сходить в район 2500-2600 пунктов.

"В целом, в четверг-пятницу не исключаем еще одного тестирования образовавшейся в районе 2900 пунктов поддержки. Если она будет пробита, снижение резко ускорится. Мы считаем этот сценарий более вероятным, нежели уход индекса МосБиржи выше 3000 пунктов", - заключил Антонов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, сырьевые товары поддержат краткосрочное восстановление российского рынка акций, который вошел в август в среднесрочном нисходящем тренде.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI в конце июля отскочили от района важных среднесрочных поддержек $78,5 и $74,5 за баррель соответственно на фоне усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке. В четверг ОПЕК+ проведет очередное заседание, изменений квот добычи на котором не ожидается, при этом позитивным фактором для котировок нефти в ближайшие два месяца будет выступать все еще ограниченное предложение перед началом отмены добровольных сокращений добычи странами-членами организации.

Утром в четверг рынок акций РФ ожидаемо подрос благодаря представителям сырьевого сектора, и в частности, акциям золотодобытчиков после обновления ценами на драгоценный металл исторического пика $2502 за унцию, от которого далее котировки скорректировались вниз. ФРС накануне порадовала рынки и дала явный "голубиный" сигнал на сентябрь, что открывает перед золотом перспективы роста в район $2600 за унцию. Котировки нефти при этом пытаются удержать среднесрочный восходящий тренд, хотя негативным фундаментальным фактором для рынка все еще выступает слабость производственного сектора Китая. В РФ накануне был опубликован блок сильных макроэкономических данных за июнь, которые подтверждают актуальность сохранения жестких монетарных условий и среднесрочные нисходящие риски для акций, полагает Кожухова.

В США накануне индексы акций выросли на 0,2-2,6% во главе с Nasdaq на заявлениях председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, повысивших уверенность трейдеров в том, что американский ЦБ в скором времени приступит к смягчению денежно-кредитной политики.

ФРС ожидаемо сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 5,25-5,5% годовых по итогам завершившегося в среду двухдневного заседания. Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции, что Федрезерв может снизить ставку уже в сентябре, если это будет оправдано "всей совокупностью" поступающих экономических данных.

"Мы приближаемся к той точке, когда уменьшение ставки станет целесообразным, но в данный момент мы еще не в ней", - сказал Пауэлл.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее снижения американским ЦБ в сентябре оценивается рынком в 100%, отмечает Market Watch.

В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 2,5%, австралийский ASX Australia вырос на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,3%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng просел на 0,2%), но ушла в "минус" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,1-1,2%) и нет единого вектора в секторе американских фондовых фьючерсов (контракты на индексы изменились на 0,2-0,5%).

Японский индекс Nikkei 225 снизился на фоне продолжающегося укрепления иены, что оказывает давление на акции экспортеров. Курс доллара к иене опустился ниже отметки 150 иен вслед за ужесточением политики Банка Японии. В среду японский ЦБ повысил ключевую процентную ставку до 0,25% с 0-0,1%, а также заявил о планах сокращения ежемесячных объемов выкупа облигаций.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и S&P Global, в июле снизился до 49,8 пункта с июньских 51,8 пункта. Значение индекса ниже 50 пунктов указывает на спад активности в секторе. Промышленный PMI опустился ниже этой отметки впервые с октября прошлого года на фоне сокращения объема новых заказов в условиях ослабления спроса.

Рост ВВП Гонконга во II квартале ускорился до 3,3% в годовом выражении с 2,8% в I квартале, говорится в отчете статистического ведомства, представившего предварительные данные. Эксперты в среднем ожидали повышения ВВП на 2,7%.

Экономика Гонконга в апреле-июне увеличилась на 0,4% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, когда ее рост составил 2,5%.

Объем экспорта Южной Кореи в июле вырос на 13,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до $57,4 млрд, говорится в официальном отчете министерства торговли, промышленности и энергетики страны. Повышение экспорта ускорилось по сравнению с 5,1% в июне. Объем южнокорейского импорта вырос в прошлом месяце на 10,5% после снижения на 7,5% в июне.

На нефтяном рынке утром в четверг цены сохраняют восходящий импульс предыдущего дня на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке и статданных Минэнерго США о сокращении запасов топлива в стране.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $81,6 за баррель (+1% и +3,6% накануне), сентябрьская цена фьючерсов на WTI - $78,67 за баррель (+1% и +4,3% в среду).

Как сообщалось, глава политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит в Тегеране, куда он прибыл для посещения инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. В ХАМАС возложили ответственность за нападение на Израиль.

Руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи распорядился провести прямую атаку на Израиль в ответ на убийство Хании, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 3,44 млн баррелей, запасы бензина снизились на 3,66 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1,1 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,29 млн баррелей.

В июле Brent подешевела на 6,6%, WTI - на 4,5%. Снижение цен в прошлом месяце связано, главным образом, с опасениями рынка в отношении перспектив спроса в Китае в условиях замедления экономического роста в этой стране.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли расписки Globaltrans (MOEX: GLTR) (+6,3%), акции "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (+5,8%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+5,5% и +6,7% "префы"), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (+4,6%), ПАО "ММЦБ" (MOEX: GEMA) (+4,5%), расписки Fix Price (MOEX: FIXP) (+4,2%), акции "Распадской" (+3,7%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+3,5%).

"Распадская угольная компания" по итогам первого полугодия 2024 года добыла 9,6 млн тонн угля, говорится в докладе министра угольной промышленности Кузбасса Олега Токарева, выступавшего на конференции "Актуальные вопросы недропользования угольных месторождений" в четверг в Кемерово.

Как сообщалось, в первом полугодии 2023 года "Распадская" (MOEX: RASP) добыла 8,9 млн тонн угля. Таким образом, рост объемов добычи в январе-июне 2024 года составил почти 8% г/г.

Подешевели расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (-6,6%), акции "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-6,4%), "Белона" (MOEX: BLNG) (-3,8%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (-1,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 9,2 млрд рублей (из них 978,65 млн рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 861,47 млн рублей на бумаги ПАО "Полюс" и 705,75 млн рублей на акции "Газпрома").