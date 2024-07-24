"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Группы Позитив с целью 3700 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Группы Позитив" с целью 3700 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 23,33%, стоп-приказ: 2710 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Объем отгрузок за I и II квартал 2024 года составил 4,9 млрд руб., компания подтвердила прогноз по объему отгрузок на уровне 40-50 млрд руб. в 2024 году с учетом сезонности, который приходится на IV квартал", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения все лето котировки торгуются в узком диапазоне, и коррекция в виде боковика, возможно, подходит к концу. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 2710 руб. риск на портфель составит 0,77%", - указывают в "Финаме".

"Группа Позитив" - российская компания, специализирующаяся на разработке решений в сфере информационной безопасности.

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