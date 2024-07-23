Прогнозная цена акций Группы Позитив на горизонте года - 3700 руб. - "Солид Брокер"

"Солид Брокер" устанавливает прогнозную стоимость акций "Группы Позитив" на уровне 3700 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании.

"Вышел отчет эмитента за второй квартал текущего года. Если смотреть "в лоб" на результаты "Группы Позитив", то кажется, что дела очень плохи. Однако нужно понимать, что бизнес компании имеет очень сильную сезонность. Второй квартал является самым убыточным во всем году, к тому же в старт продаж вышли новые продукты. Более 65% годовой выручки группа получает в четвертом квартале, а расходы при этом распределены более равномерно в течение года. К тому же, если в первом квартале был большой приток из оборотного капитала от продаж в конце прошлого года, то во втором квартале его уже нет. При этом эмитент заплатил в этом периоде дивиденды за 2023 год и первый квартал 2024, - пишут эксперты. - Отсюда получаем такой провальный квартал. Грубо можно сказать, что "Группа Позитив" - это компания одного квартала, поэтому первые девять месяцев года месяцев можно закрывать глаза на убытки компании. Менеджмент тем временем подтвердил прогноз по росту отгрузок на 2024 год с 25 до 40-50 млрд. рублей".

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