Ближайшие цели роста по индексу Мосбиржи - уровни 3100-3120п - БКС Экспресс

Российский рынок акций может продолжить восстановление, ближайшие цели роста по индексу Мосбиржи находятся на уровнях 3100-3120 пунктов, говорится в материале эксперта БКС Экспресс Альберта Короева.

"Прошедшая неделя на российском рынке ознаменовалась выкупом просадки. Обороты последние три дня держались в районе трехмесячного среднего (85-87 млрд по акциям в индексе Мосбиржи. Индекс от годовых минимумов прибавил порядка 4,4% и закрыл неделю выше 3000 пунктов, что позитивно. Следующие цели видятся в районе 3100-3120 пунктов. Дивидендный сезон в части отсечек за 2023 год можно считать завершенным, но поступление самих выплат и реинвестирование дивидендов могут поддерживать рынок в ближайшее время, - пишет аналитик. - В целом текущая неделя будет сконцентрирована на ожиданиях пятничного заседания Банка России по ключевой ставке. Консенсус-прогнозы предполагают повышение до 18%, но рынок это уже не пугает. Еще одним важным событием станет начало торгов акциями МКПАО "Яндекс" 24 июля. Среди других существенных для рынка факторов остаются геополитика и динамика курса рубля".

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