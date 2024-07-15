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15 июля 2024 года 18:55

Цены евробондов РФ в понедельник продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на снижение UST

Москва. 15 июля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на умеренное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день на 35 базисных пунктов, до 72,08% от номинала (их доходность опустилась на 5 базисных пунктов и составила 8,82% годовых). Облигации с погашением в 2042 году подорожали на 17 базисных пунктов, до 72,6% от номинала (доходность снизилась на 2 базисных пункта и составила 8,52% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 6 базисных пунктов). Вместе с тем самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 2 базисных пункта, подешевев до 56,81% от номинала (его доходность выросла на 0,5 базисного пункта - до 9,76% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене за день на 3 базисных пункта, до 79,62% от номинала (доходность увеличилась на 5 базисных пунктов - до 16,93% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подорожали на 6 базисных пунктов - до 70,68% от номинала (их доходность опустилась на 1,5 базисного пункта и составила 16,5% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году подешевели на 6 базисных пунктов - до 67,93% от номинала (доходность выросла на 3 базисных пункта, составив 13,66% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась за день на 25 базисных пунктов - до 66,79% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 15 июля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в понедельник демонстрируют умеренное снижение; участники рынка оценивают новости о покушении на Дональда Трампа и новую порцию опубликованной макроэкономической статистики.

Как сообщалось, кандидат в президенты США Трамп получил ранение в ходе стрельбы на предвыборном митинге в Пенсильвании в субботу. Позднее политик заявил, что чувствует себя нормально. Аналитики полагают, что неудавшееся покушение может повысить шансы политика на победу на выборах президента США, которые состоятся в ноябре.

Возвращение Трампа в президентское кресло в целом рассматривается рынком как позитивный фактор для рисковых активов и как негативный - для таких "защитных" финансовых инструментов, как американские госбонды.

Тем временем индекс Empire State Manufacturing, рассчитываемый Федеральным резервным банком Нью-Йорка, в июле снизился до минус 6,6 пункта с минус 6 пункта в июне. Опрошенные Trading Economics эксперты в среднем ожидали сохранения индикатора активности в промышленном секторе штата на прежнем уровне.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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