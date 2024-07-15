15 июля 2024 года 10:32
Рубль при открытии торгов меняется от небольшого плюса к минусу в паре с юанем в ожидании драйверов к более заметному движению
Москва. 15 июля. Китайский юань демонстрирует небольшие колебания от плюса к минусу на Московской бирже утром в понедельник, слегка опустился по итогам первой минуты торгов. Рубль лишь незначительно меняется в ожидании новых драйверов к более заметной динамике.
По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,965 руб. (-0,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 1,16 коп. ниже уровня действующего официального курса.
"На Московской бирже в пятницу пара "юань-рубль" прибавила порядка 0,2%, закончив неделю в районе 11,97 руб. Сегодня на старте торгов китайская валюта может продолжить восходящую динамику, чему способствует снижение доли валютной выручки экспортеров, обязательной к продаже. В результате юань попытается преодолеть отметку 12 рублей и закрепиться над ней. В среднесрочной перспективе, учитывая изменения обязательств по продаже валютной выручке, мы ожидаем стабилизацию пары "юань-рубль" в широком диапазоне в районе 12,5 руб.", - отмечает главный аналитик финансового маркетплейса "Банки.ру" Богдан Зварич.
Цены на нефть демонстрируют небольшое снижение утром в понедельник после падения по итогам прошлой недели.
Трейдеры оценивают новости о переговорах между Израилем и ХАМАС, а также перспективы спроса на нефть на фоне данных о замедлении темпов роста ВВП Китая во втором квартале.
Темпы роста ВВП КНР во втором квартале замедлились до 4,7% в годовом выражении с 5,3% в предыдущем квартале.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:00 мск составляет $84,84 за баррель, что на 0,22% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 0,17%, до $82,06 за баррель.
По итогам прошлой недели Brent подешевела на 1,7%, WTI - на 1,1%.
Укрепление доллара США, обусловленное ростом политических рисков в связи с покушением на бывшего президента страны Дональда Трампа в минувшую субботу, также оказывает давление на нефтяной рынок. Как сообщалось, политик получил ранение в ходе стрельбы на предвыборном митинге в Пенсильвании. Позднее он заявил, что чувствует себя нормально.
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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15 июля 2024 года 19:37
Москва. 15 июля. Рынок акций РФ начал неделю со снижения цен большинства blue chips на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых и сырьевых площадок, а также сохраняющихся ожиданий ужесточения монетарной политики ЦБ РФ. Индекс МосБиржи откатился в район 2910 пунктов, обновив за закрытие торгов минимум за год (с июля 2023 года), при этом лидерами снижения выступили бумаги ВТБ (-7%) после прошедшего обратного сплита, а также акции ОК "Русал" (-5,7%) и упавшие после отсечки годовых дивидендов бумаги "Магнита" (-4,9%). читать дальше
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