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12 июля 2024 года 14:40
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ЛУКОЙЛа с целью 8100 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целью 8100 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16,2%, стоп-приказ: 6588 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "К фундаментальным факторам роста стоит отнести запуск АВТ-6 - крупнейшей установки первичной переработки нефти на Нижегородском НПЗ, устойчивость бизнеса и растущий свободный денежный поток", - отмечают аналитики. "С технической точки зрения акции компании сформировали разворотную комбинацию "японских свечей" "бычье поглощение". В таких ситуациях есть возможность открытия позиций с относительно коротким "стопом". При объеме 7% и выставлении "стоп-заявки" на уровне 6588 руб. риск на портфель составит 0,38%", - указывают в "Финаме". "ЛУКОЙЛ" - одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится около 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЛУКОЙЛ-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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