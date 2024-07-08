Дивидендная отсечка в акциях Сбербанка приведет к снижению индекса Мосбиржи на 1-1,5% - "Цифра брокер"

Дивидендная отсечка в акциях Сбербанка может привести к снижению индекса Мосбиржи на 1-1,5% во второй половине текущей недели, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер".

"Важным событием на предстоящей неделе станет дивидендная отсечка в акциях Сбербанка, реестр акционеров с правом на дивиденды закроется 11 июля. Таким образом, 10 июля - последний день для покупки бумаг эмитента под дивиденды за 2023 год. На этом фоне индекс Мосбиржи может показать техническое снижение на 1-1,5% во второй половине недели, учитывая вес акций Сбербанка в общей структуре индекса. Между тем повлиять на траекторию индекса могут данные Росстата по инфляции за июнь, которые будут опубликованы в среду", - указывают эксперты.

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