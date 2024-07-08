Индекс Мосбиржи может показать рост в понедельник утром - БКС Экспресс

Индекс Мосбиржи может показать рост на открытии торговой сессии в понедельник, июльский сезон дивидендных отсечек тяжеловесов в целом является не только фактором технического давления на индекс, но и перспективным драйвером роста рынка акций, говорится в материале эксперта БКС Экспресс Михаила Зельцера.

"Индексу Мосбиржи в июле чисто технически придется "переварить" порядка 80 пунктов - это суммарная величина "дивгэпов" в тяжеловесных бумагах из состава бенчмарка. С учетом режима торгов понедельник - последний день для попадания в реестры "Роснефти", "Татнефти" и "Мосэнерго", четверг - большой "дивгэп" Сбербанка. В совокупности за месяц около 2,5% вниз, и это локальный фактор давления на стоимость индекса, - пишет аналитик в обзоре. - Однако уже через двенадцать торговых сессий после отсечки дивиденды от эмитентов бумаг придут к профучастникам, а в течение трех недель получат выплаты и частные инвесторы. Реинвестирования средств - это перспективный фактор будущего подъема котировок бумаг и индекса. Ориентир восстановления индекса Мосбиржи до конца лета - 3300 пунктов, а годовой фундаментальный таргет - 3800 пунктов".

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