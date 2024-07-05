Рубль в пятницу слегка повысился в паре с юанем на закрытии "коротких" позиций перед выходными днями

Москва. 5 июля. Китайский юань немного подешевел на Московской бирже по итогам торгов в пятницу, рубль слегка укрепился на закрытии "коротких" позиций перед выходными днями. Кроме того, позитивное влияние на котировки нацвалюты в пятницу оказала новость о состоянии российского бюджета и рост цен на нефть. Курс юаня составил 11,97 руб. в 19:00 мск, что на 1,7 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 1,43 копейки, до 88,1348 руб./$1, и увеличил курс евро на 58,64 копейки, до 95,57 руб./EUR1.

"Рубль на старте торгов резко подешевел к юаню, который впервые с начала прошлой недели превышал 12,08 руб. Однако китайская валюта быстро сдала позиции к российской, опустившись к 11,95 руб. Правда, продолжить укрепление рубль не сумел и во второй половине торгов растерял заметную часть дневных достижений. Юань вновь приблизился к уровню 12 руб., над которым пока так и не может закрепиться. Поддержку рублю, вероятно, продолжают оказывать сохраняющиеся проблемы с импортом. Они обусловлены санкциями и геополитикой и заключаются в том числе в перебоях и задержках международных платежей. Это приводит к провалам в спросе на иностранную валюту. В то же время ее предложение остается стабильным, хотя и сократилось за счет уменьшения нормы обязательной продажи валютной выручки, а также в рамках расходования Банком России ФНБ в II полугодии", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Консолидированный бюджет РФ в январе-мае 2024 года, по предварительной оценке, исполнен с профицитом 559,6 млрд рублей, сообщается в материалах на сайте Федерального казначейства. Для сравнения: в январе-мае 2023 года консолидированный бюджет был исполнен с дефицитом 2 трлн 356,7 млрд рублей.

Доходы консолидированного бюджета в январе-мае составили 27 трлн 821,9 млрд рублей, расходы - 27 трлн 262,3 млрд рублей.

Дефицит федерального бюджета РФ в январе-мае составил 730,4 млрд рублей. Ранее Минфин предварительно оценивал дефицит федерального бюджета в январе-мае 2024 года на уровне 983 млрд рублей.

Корректировку этого показателя определил пересмотр в сторону уменьшения суммы расходов федерального бюджета в январе-мае - по данным Казначейства, они составили 15 трлн 22,5 млрд рублей, тогда как Минфин оценивал их в 15,272 трлн рублей.

Доходы федерального бюджета за пять месяцев 2024 года составили 14 трлн 292,1 млрд рублей.

Банк России по итогам заседания совета директоров в июле уточнит прогноз по динамике ВВП РФ на 2024 год, пока не говорит о возможности его повышения.

"Мы посмотрим обновление прогноза, сформулируем наше мнение 26 июля. Мы его уточним с учетом всех данных, которые мы будем иметь, в том числе дополнительные, которые поступят", - сообщил журналистам зампред ЦБ Алексей Заботкин, отвечая на вопрос, повысит ли ЦБ в июле прогноз по ВВП на 2024 год и будет ли это повышение существенным. "По инфляции мы с гораздо большей уверенностью говорим, что инфляция идет значимо выше прогноза апрельского раунда", - сказал он в кулуарах Финансового конгресса Банка России.

Апрельский прогноз ЦБ предполагает рост ВВП РФ в 2024 году на 2,5-3,5%, в 2025 году - на 1-2%, в 2026 году - на 1,5-2,5%. Инфляция, согласно апрельскому прогнозу Банка России, в 2024 году составит 4,3-4,8%, вернется к целевым 4% в 2025 году и будет находиться на этом уровне в 2026 году.

Банк России, вероятно, повысит ключевую ставку не менее чем на 200 базисных пунктов (б.п.) по итогам заседания 26 июля 2024 года, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) Дениса Попова.

"Инфляция не останавливается. На прошлой неделе прирост цен достиг рекордных 0,66% (после 0,12-0,22% за другие недели июня). В годовом выражении уровень инфляции, по нашим оценкам, достиг нового пика в 9,1% г/г (8,6% г/г неделей назад), а по оценкам Минэкономики - в 9,2% г/г. Растет вероятность закрепления инфляции на повышенном уровне - выше таргета ЦБ в 4%. Ожидаем, что ключевая ставка будет в июле повышена не менее чем на 200 б.п.", - пишет эксперт.

Цены на нефть перешли к росту на торгах в пятницу и завершают неделю уверенным подъемом.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составила $87,66 за баррель, что на 0,27% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Цена контрактов на нефть WTI на август в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,42%, до $84,22 за баррель.

На этой неделе как Brent, так и WTI подорожали более чем на 3%.

Оба сорта завершают в плюсе четвертую неделю подряд на фоне прогнозов дефицита предложения в третьем квартале и роста спроса в условиях активизации туризма в летний период, а также опасений в отношении конфликта на Ближнем Востоке, отмечает Market Watch.

Ставки межбанковского кредитного рынка в пятницу продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 4 июля упала на 14 базисных пунктов - до 16,0% годовых. Срочные версии RUONIA на один и три месяца повысились относительно предыдущего торгового дня на 1 базисный пункт каждая - до 15,78% и 16,11% годовых соответственно. Срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев осталась на прежнем уровне - 16,36% годовых.