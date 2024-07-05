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05 июля 2024 года 19:11

Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю смешанную динамику, несмотря на рост UST

Москва. 5 июля. Котировки российских еврооблигаций продемонстрировали за неделю смешанную динамику, несмотря на умеренный рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ за пять дней слегка расширились, а для ряда бумаг - сузились.

Ситуация в секторе российских еврооблигаций 1 июля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в понедельник продемонстрировали умеренное снижение, отыгрывая новую порцию опубликованной в США макроэкономической статистики.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июне опустился до 48,5 пункта с 48,7 пункта в мае, говорится в сообщении Института управления поставками (ISM). Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал повышение индекса до 49,1 пункта. Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе.

Тем временем значение индекса менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе, рассчитываемое S&P Global, в июне увеличилось до 51,6 пункта по сравнению с 51,3 пункта месяцем ранее, говорится в опубликованных в понедельник окончательных данных. Предварительно сообщалось, что июньское значение индекса составило 51,7 пункта, и эксперты не ожидали пересмотра данных.

Вместе с тем уже во вторник на рынке базовых активов наметилась тенденция к ценовому росту, в то время как колебания котировок отечественных евробондов вновь не выходили за рамки бокового диапазона.

Данные о динамике инфляции в США показывают, что тренд на замедление темпов роста потребительских цен возобновился, заявил глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл на форуме Европейского центрального банка, проходящем в Синтре. "Мы бы хотели увидеть больше данных, подобных тем, которые мы наблюдали в последнее время", - сказал он, добавив, что "большой прогресс" в плане сдерживания инфляции в США уже достигнут. Пауэлл не обсуждал планируемые сроки смягчения денежно-кредитной политики ФРС, но отметил, что руководители мировых ЦБ хорошо осведомлены о рисках как преждевременного снижения ставок, так и чрезмерного затягивания с этим решением.

Котировки US Treasuries в середине недели продолжили умеренно подрастать. Поддержку рынку американских гособлигаций оказали сигналы спада активности в сфере занятости, повысившие надежды трейдеров на то, что ФРС в скором времени приступит к смягчению денежно-кредитной политики. Так, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 4 тыс. и составило 238 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Эксперты в среднем прогнозировали повышение на 2 тыс.

Отраслевая организация ADP Employer 3 июля опубликовала отчет, в котором говорилось, что число рабочих мест в США в июне увеличилось на 150 тыс. (минимальный прирост за пять месяцев). Консенсус-прогноз предполагал подъем на 160 тыс. Между тем данные за май были пересмотрены в сторону повышения - до 157 тыс. с ранее объявленных 152 тыс. В пятницу будут обнародованы официальные данные о состоянии рынка труда США в прошлом месяце. Эксперты ожидают, что количество рабочих мест в экономике страны выросло на 190 тыс., а безработица осталась на отметке 4%.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в июне упал до минимальных с мая 2020 года 48,8 пункта по сравнению с 53,8 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Консенсус-прогноз экспертов предусматривал снижение индекса до 52,5 пункта. Значение выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - о ее ослаблении. ISM Services завершает месяц ниже этой отметки третий раз за прошедшие 49 месяцев. Последний раз это случилось в апреле этого года.

После праздничного дня в США (4 июля) в пятницу цены US Treasuries вновь продемонстрировали умеренный рост, в то время как сектор отечественных евробондов по-прежнему пребывал в безыдейном состоянии.

Количество рабочих мест в экономике США в июне увеличилось на 206 тыс., сообщило министерство труда страны. Согласно пересмотренным данным, в мае число рабочих мест выросло на 218 тыс., а не на 272 тыс., как сообщалось ранее. Безработица в Соединенных Штатах в прошлом месяце увеличилась до максимальных с ноября 2021 года 4,1% с майских 4%. Консенсус-прогноз экспертов предполагал рост числа рабочих мест в июне на 190 тыс. и сохранение безработицы на уровне 4%.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс отметил, что ФРС добилась заметного снижения темпов роста потребительских цен в Штатах, однако цель по инфляции пока не достигнута. "Инфляция в данный момент находится около 2,5%, и можно говорить о существенном прогрессе в ее замедлении. Однако нам по-прежнему предстоит пройти определенный путь, чтобы достичь цели 2%-ной инфляции на постоянной основе, - сказал Уильямс в ходе мероприятия Резервного банка Индии в Мумбае в пятницу. - Мы полны решимости довести свою работу до конца".

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за неделю на 0,66%, до 71,17% от номинала (их доходность снизилась на 5 базисных пунктов, составив 8,92% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году подорожали за пять дней на 6,3% - до 74,78% от номинала (доходность опустилась на 59 базисных пунктов, до 8,21% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 49 базисных пунктов). Вместе с тем самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 0,69% - до 57,37% от номинала (его доходность увеличилась на 8 базисных пунктов и составила 9,65% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году не изменились в цене, которая, как и неделей ранее, составила 79,59% от номинала (их доходность увеличилась на 20 базисных пунктов - до 16,74% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году снизились в цене за неделю на 1,3%, подешевев до 73,2% от номинала (доходность выросла на 60 базисных пунктов, составив 15,03% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году подешевели почти на 2%, до 67,81% от номинала (их доходность увеличилась на 56 базисных пунктов, составив 13,63% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году осталась на уровне конца предыдущей недели - 66,92% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе будет определяться как общемировым настроем инвесторов на мировых долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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