Цены евробондов РФ в среду продемонстрировали смешанную динамику на фоне растущих UST

Москва. 3 июля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду продемонстрировали смешанную динамику на фоне растущих в цене американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день всего на 1 базисный пункт - до 70,82% от номинала (доходность увеличилась на 1 базисный пункт, до 8,97% годовых). Облигации с погашением в 2042 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 70,81% от номинала (их доходность выросла на 0,5 базисного пункта и составила 8,75% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 10 базисных пункта). Вместе с тем самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в стоимости 8 базисных пунктов, подорожав до 57,89% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт, до 9,56% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене за день на 4 базисных пункта, до 79,59% от номинала (доходность увеличилась на 10 базисных пунктов - до 16,72% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подорожали всего на 1 базисный пункт - до 74,2% от номинала (их доходность выросла на 4 базисных пункта и составила 14,5% годовых). Вместе с тем евробонды РФ с погашением в 2029 году упали в цене на 238 базисных пунктов - до 66,73% от номинала (доходность выросла на 92 базисных пункта, составив 14,02% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году опустилась за день на 30 базисных пунктов - до 66,92% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 3 июля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в среду демонстрируют умеренный рост, отыгрывая новую порцию опубликованной в США макроэкономической статистики.

Так, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 4 тыс. и составило 238 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Эксперты в среднем прогнозировали повышение на 2 тыс.

Отраслевая организация ADP Employer в среду опубликовала отчет, в котором говорится, что число рабочих мест в США в июне увеличилось на 150 тыс. (минимальный прирост за пять месяцев). Консенсус-прогноз предполагал подъем на 160 тыс. Между тем данные за май были пересмотрены в сторону повышения - до 157 тыс. с ранее объявленных 152 тыс. В пятницу будут обнародованы официальные данные о состоянии рынка труда США в прошлом месяце. Эксперты ожидают, что количество рабочих мест в экономике страны выросло на 190 тыс., а безработица осталась на отметке 4%.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в июне упал до минимальных с мая 2020 года 48,8 пункта по сравнению с 53,8 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Консенсус-прогноз экспертов предусматривал снижение индекса до 52,5 пункта. Значение выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - о ее ослаблении. ISM Services завершает месяц ниже этой отметки третий раз за прошедшие 49 месяцев. Последний раз это случилось в апреле этого года.