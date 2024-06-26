Акции ДВМП пока непривлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания транспортной группы FESCO) в настоящее время непривлекательны для долгосрочных вложений, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиций".

"Несмотря на наличие сдерживающих факторов, ожидается, что в 2024 году контейнерный рынок в России продолжит расти, в том числе за счет увеличения торговых потоков с Индией и прочими странами Азии. Для обеспечения данного роста РЖД использует возможности по дополнительному пропуску поездов на восток, а при организации движения могут использоваться отправки соединенных контейнерных поездов с целью увеличения пропускной способности железнодорожных путей, - отмечают эксперты в материале сервиса. - Что касается акций эмитента, то, на наш взгляд, по текущим котировкам бумаги не являются инвестиционно привлекательными для долгосрочных вложений", - указывают эксперты в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.