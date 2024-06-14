Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Adobe

Freedom Finance Global рекомендует "покупать" акции Adobe Inc. с прогнозной стоимостью $650 за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в обзоре старшего аналитика инвестиционной компании Егора Толмачева.

"Результаты Adobe за второй квартал 2024 финансового года превзошли ожидания рынка на всех уровнях. Кроме того, компания дала сильный гайденс на этот квартал и повысил финансовые прогнозы на весь текущий финансовый год, - пишет эксперт. - На фоне широких перспектив для улучшения финансовых показателей собственный прогноз выручки и скорректированной EPS на текущий квартал повышен с $21,3-21,5 млрд и $17,6-18 до $21,4-21,5 млрд и $18 соответственно. Несмотря на несущественный пересмотр ориентиров, общая позитивная динамика и комментарии менеджмента были важны для рынка".

Аналитик напоминает, что первая половина этого года была крайне тяжелой для акций компании, так как технологические инновации Adobe находили слабое отражение в ее финансовых результатах, а инвесторы были обеспокоены конкуренцией со стороны таких ИИ-проектов как Midjourney, DALL-E, Sora и других. С начала года акции потеряли 20,9% стоимости. Отчетность за первые три месяца текущего года стала новым поводом для оптимистичных оценок перспектив компании.

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