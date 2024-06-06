Рубль днем немного дешевеет к основным валютам, корректируясь после роста в начале недели и в ожидании заседания ЦБ по ключевой ставке

Москва. 6 июня. Доллар США, евро и китайский юань немного подрастают на Московской бирже днем в четверг; рубль дешевеет к бивалютной корзине в рамках коррекции после сильного роста в предыдущие дни и в ожидании пятничного заседания Банка России.

Курс доллара США составил 89,01 руб./$1 в 15:00 мск, что на 24,5 копейки выше показателя на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 96,73 руб./EUR1, подорожав на 20,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) поднялась на 22,8 копейки, до 92,48 руб. Курс китайского юаня увеличился на 3,55 копейки - до 12,25 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного дешевеет к основным валютам в ходе дневных торгов в четверг в рамках коррекции после роста в предыдущие дни и перед пятничным заседанием ЦБ РФ. Участники рынка также анализируют новости с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит в период с 5 по 8 июня. На пленарном заседании форума в пятницу, 7 июня, выступит президент России Владимир Путин.

Динамика курса рубля сейчас отличается от траектории, заложенной в прогноз, укреплению рубля способствовали рост торгового баланса и операции ЦБ по продаже валюты в рамках бюджетного правила, ситуация может начать "нормализовываться" в третьем квартале, сказал глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников журналистам в кулуарах ПМЭФ.

По его словам, Минэкономразвития подготовит новый прогноз по курсу рубля в июле-августе.

"Динамика курса рубля отличается (в сторону большего укрепления рубля - ИФ) от той траектории (заложенной в прогноз - ИФ)", - сказал министр. "Первое полугодие, особенно второй квартал - это работа бюджетного правила. ЦБ продает валюту в рамках бюджетного правила - то, что с прошлого года было отложено. И в условиях, когда у нас импорт стабилизировался на достаточно низком уровне, а с поступлениями от экспорта в условиях возврата валютной выручки все в порядке, у нас торговый баланс, по данным оперативной статистики, в последние недели ощутимо укрепился", - пояснил он причины укрепления рубля в последнее время. "В перспективе мы ждем, что импорт немного подрастет и вот это лишнее предложение валюты перестанет давить на рынок (от продаж ЦБ - ИФ), поэтому в третьем квартале ситуация начнет нормализовываться", - сказал Решетников.

"Будем анализировать ситуацию и в июле-августе новый прогноз подготовим. Ситуация волатильна, сейчас сложно сказать, каким будет новый прогноз", - добавил он.

Как сообщалось, Минэкономразвития РФ (в своем апрельском прогнозе) ожидало, что курс доллара на конец 2024 года вырастет до 98,1 руб., а курс евро - до 109,5 руб. Министерство прогнозировало среднегодовой курс доллара в 2024 году на уровне 94,7 руб./$, в 2025 г. - 98,6 руб./$, в 2026 г. - 101,2 руб./$, в 2027 г. - 103,8 руб./$.

Среднегодовой курс евро ожидался министерством в 2024 году на уровне 104,6 руб., в 2025 году - 110,4 руб., в 2026 году - 113,8 руб., в 2027 году - 117,1 руб.

ЦБ сообщил во вторник, что традиционная пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ по денежно-кредитной политике 7 июня пройдет позже обычного. Брифинг перенесен на 17:00 мск.

Стандартное время пресс-конференции - 15:00, через полтора часа после объявления решения по ключевой ставке. Однако 7 июня совет директоров совпадает с пленарной сессией ПМЭФ, на которой ежегодно выступает президент Путин.

Базовым вариантом на заседании совета директоров Банка России в ближайшую пятницу, 7 июня, будет сохранение ключевой ставки на уровне 16%, считает большинство аналитиков. При этом эксперты отмечают увеличившуюся вероятность ее повышения в июне-июле до 17-18%.

Зампред ЦБ Алексей Заботкин в мае сообщил, что вариант повышения ключевой ставки будет предметно рассматриваться на заседании совета директоров Банка России в июне. "Я думаю, что альтернативный сценарий (повышение ставки - ИФ) будет предметно рассматриваться и на июньском заседании. Насколько значимо изменится суждение о вероятности его реализации, будет понятно по итогам обсуждения", - сказал он. Заботкин отметил, что поступившие с апрельского заседания совета директоров данные усиливают аргументы в пользу поддержания жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) в течение продолжительного времени.

Позднее ЦБ сообщил, что на июньском заседании учтет предложенные Минфином налоговые поправки, они дают существенную дополнительную информацию для уточнения оценок параметров бюджетной политики и ее влияния на совокупный спрос на среднесрочном горизонте. Эта информация будет одной из значимых составляющих обсуждения к заседанию по ключевой ставке 7 июня, отметил регулятор.

Годовая инфляция, исходя из данных Росстата, на 3 июня осталась на уровне 27 мая и составила 8,15% (на конец апреля равнялась 7,84%), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ). Точные данные по годовой инфляции на конец мая будут опубликованы Росстатом 10 июля.

ЦБ РФ при повышении ключевой ставки 7 июня может прибегнуть к "шоковой терапии" и поднять ее выше 20%, полагает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Данные по инфляции, которая за неделю по 3 июня ускорилась до 0,17% с 0,1% неделей ранее, во многом поубавили оптимизм. Годовая инфляция сейчас равняется 8,15%, что вдвое выше таргета ЦБ в 4-4,5% по этому году. Следовательно, резко увеличилась вероятность повышения ключевой ставки на заседании в пятницу. Есть мнение, что ЦБ может оставить ставку неизменной, ограничившись лишь ужесточением риторики. Мы его не разделяем, и считаем, что показатель будет повышен, о чем ярко свидетельствует рост депозитных ставок банков в последние дни. Будет хорошо, если ЦБ установит ставку на уровне 17% годовых, но мы не исключаем, что регулятор может прибегнуть к "шоковой терапии", задрав ее выше 20%", - пишет эксперт.

Курс пары "доллар-рубль", вероятно, продолжит двигаться в диапазоне 88-90 руб./$1 в ближайшие дни, считают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Рубль в среду не показывал выраженную динамику на фоне заметно снизившегося объема торгов. Из-за более низких ожидаемых в июне дополнительных НГД и фактических доходов за май Минфин объявил о сокращении покупок валюты. В результате чистые продажи юаней ЦБ в июне вырастут с 6,3 млрд руб./день до 8,1 млрд руб./день. Операции по бюджетному правилу нейтральны для курса, но в моменте новости об увеличении продаж валюты могут оказать рублю поддержку. В целом курс пары USD/RUB в ближайшие дни, вероятно, продолжит двигаться в сформировавшемся диапазоне 88-90 руб./$1", - пишут эксперты в комментарии.

Возможно укрепление рубля по отношению к доллару США до уровня 88,5 руб. на торгах в четверг на фоне вероятно низкого спроса на валюту перед заседанием Банка России в пятницу, 7 июня 2024 года, считают аналитики SberCIB Investment Research.

"После падения котировок в последние дни фьючерсы на нефть марки Brent оказались перепроданы, и на нефтяном рынке начался рост. А еще у инвесторов усилились надежды, что ставку ФРС США снизят в сентябре. В течение дня в центре внимания будет решение Европейского центробанка по процентной ставке. По нашим прогнозам, в четверг котировки нефти марки Brent могут держаться около $79 за баррель", - указывают эксперты инвестбанка.

Цены на нефть умеренно укрепляются днем в четверг.

Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск подорожали на 0,65%, до $78,91 за баррель. Фьючерсы на WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,7, до $74,6 за баррель.

Накануне цена Brent ушла вверх на 1,2%, WTI - на 1,1%.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,23 млн баррелей, сообщило накануне министерство энергетики страны. Товарные запасы бензина выросли на 2,1 млн баррелей, дистиллятов - на 3,2 млн баррелей.