Рынок акций РФ утром топчется вокруг рубежа 3200п по индексу МосБиржи, динамика "фишек" смешанная

Москва. 6 июня. Рынок акций РФ утром в четверг демонстрирует смешанную динамику цен blue chips на фоне поступающих оптимистичных новостей с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и разнополярных сигналов с мировых рынков капитала; сдерживающим фактором для "быков" выступают ожидания роста ключевой ставки ЦБ РФ на заседании в пятницу. Индекс МосБиржи топчется вокруг рубежа 3200 пунктов на фоне укрепления рубля.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3205 пункта (-0,2%, утренний минимум - 3180,28 пункта), индекс РТС - 1140,47 пункта (+0,01%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,8%.

Доллар просел до 88,51 рубля (-0,26 рубля).

Подешевели акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,8%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,6%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3%), бумаги "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%).

Подорожали акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,9%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,1%), "префы" Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1%).

Министр финансов РФ Антон Силуанов подтвердил планы продать в дальнейшем активы, которые перешли государству по решениям судов. "Эти активы находятся в казне, передали в казну, и мы их будем реализовывать, такие задачи Росимуществу поставлены. Не держать, не управлять, нам не нужна такая государственная экономика", - сказал он на макроэкономической сессии ПМЭФ.

Банк России подтвердил цель по приведению инфляции к таргету в 4% и поддержанию ее на этом уровне. Это KPI (key performance indicators, ключевые показатели эффективности - прим. ИФ) для ЦБ, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на макроэкономической сессии ПМЭФ.

Спрос на нефть до 2030 года может вырасти со 102 млн баррелей в сутки до 110-115 млн б/с, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе сессии "Будущее рынка нефти и газа: перспективы глобального спроса и планы производителей" на ПМЭФ-2024. По его словам, баланс на нефтяном рынке из-за санкций не изменился, выиграли перевозчики, а платят потребители.

Данные по росту инвестиций в основной капитал в России в I квартале 2024 года позволяют повысить прогноз роста инвестиций на 2024 год с текущих 2%, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, выступая на сессии ПМЭФ "Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей".

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, ситуация на рынке акций не очень радует и ставит под сомнение развитие полноценного отскока вверх.

Во многом оптимизм поубавили данные по инфляции, которая за неделю по 3 июня ускорилась до 0,17% с 0,1% неделей ранее. Годовая инфляция сейчас равняется 8,15%, что вдвое выше таргета ЦБ РФ в 4-4,5% по этому году. Следовательно, резко увеличилась вероятность повышения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании в эту пятницу.

"Есть мнение, что ЦБ может оставить ставку неизменной, ограничившись лишь ужесточением риторики. Мы его не разделяем и считаем, что показатель будет повышен, о чем ярко свидетельствует рост депозитных ставок банков в последние дни. Будет хорошо, если ЦБ установит ставку на уровне 17% годовых, но мы не исключаем, что регулятор может прибегнуть к "шоковой терапии", задрав ее выше 20%", - отмечает Антонов.

Любой из этих раскладов лишь ухудшит финансовое положение большинства эмитентов. Опасения повышения ставки привели к прекращению роста цен ОФЗ. Пока тренд по индексу МосБиржи гособлигаций остается нисходящим, и покупать гособлигации с фиксированным купоном рано. По-прежнему ожидаются позитивные новости с ПМЭФ, которые могут привести к "задергу" котировок отдельных бумаг. Сейчас сложно предсказать, что именно "выстрелит", полагает эксперт.

Ситуация с нефтью незначительно улучшилась, ценам на Brent удалось оттолкнуться от поддержки $76-77 за баррель. Хорошо бы теперь вернуться в привычный канал $81-84 за баррель, показав тем самым, что его пробой вниз был ложным. С утра четверга нефть умеренно растет и подходит снизу вверх к $79 за баррель. Но даже при продолжении роста нефти вряд ли стоит рассчитывать, что это сильно поможет рынку акций и даже нефтяным бумагам, считает Антонов.

Аналитики "БКС Мир инвестиций" сохраняют позитивный взгляд на рынок акций РФ.

"Фундаментальные уровни по индексу МосБиржи находятся в районе 3650 пунктов (без учета дивидендов). Однако основная развязка в расстановке сил игроков наступит после заседания ЦБ 7 июня. Рынок замер в ожидании решения по ставке и сегодня, вероятно, будет консолидироваться на текущих уровнях. Мы полагаем, что в случае умеренного ужесточения политики регулятора российский рынок краткосрочно останется под давлением. Однако если ставка останется без изменений, рынок может отреагировать позитивно", - полагают эксперты "БКС МИ".

По оценке начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, индекс МосБиржи в четверг перейдет к проторговке диапазона 3150-3210 пунктов в ожидании пятничного заседания ЦБ РФ.

"Сегодня консервативный настрой инвесторов может сохраниться: интрига относительно решения Банка России и его риторики после завтрашнего заседания, а также крепкий рубль способны удерживать участников рынка от покупок. Целевым на сегодня по индексу МосБиржи видим диапазон 3150-3210 пунктов", - считает Локтюхов.

В США в среду индексы акций выросли на 0,3-2% во главе с Nasdaq, причем S&P 500 закрылся на историческом максимуме (+1,2%, до 5354 пунктов), обновив пик в 25-й раз с начала года.

Как стало известно в среду, количество рабочих мест в частном секторе США в мае увеличилось на минимальные за четыре месяца 152 тыс. после роста на пересмотренные с понижением 188 тыс. в апреле, по данным отраслевой организации ADP Employer. Аналитики, чей консенсус-прогноз приводит Trading Economics, в среднем ожидали роста в прошлом месяце на 175 тыс., как и респонденты The Wall Street Journal.

Тем временем индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в мае вырос до 53,8 пункта по сравнению с 49,4 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение индекса до 50,8 пункта. До апреля ISM Services держался выше пороговых 50 пунктов 15 месяцев подряд.

В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, австралийский ASX Australia - на 0,7%, китайский Shanghai Composite просел на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,3%), стабильны Европа (индексы FTSE, CAC 40 топчутся на месте, немецкий DAX вырос на 1%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются менее чем на 0,1%).

Биржи Южной Кореи в четверг были закрыты в связи с праздником (День памяти).

Объем заказов промышленных предприятий Германии в апреле снизился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило в четверг статистическое управление страны. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,3%, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке утром в четверг цены продолжают подъем, наметившийся накануне, несмотря на статистику Минэнерго США о росте запасов сырья.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в четверг составила $79,12 за баррель (+0,9% и +1,2% накануне), июльская цена WTI - $74,81 за баррель (+1% и +1,1% в среду).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 1,23 млн баррелей (ожидалось снижение на 2,3 млн).

Саудовская Аравия в июле снизит цены на нефть для азиатских покупателей на $0,4-0,6 за баррель. Стоимость основного сорта, поставляемого в Азию - Arab Light - уменьшится на $0,5 за баррель. В результате он будет стоить на $2,4 за баррель больше, чем корзина нефти Омана и Дубая, говорится в сообщении госкомпании Saudi Aramco. Цены на нефть, поставляемую в США, не изменятся, в Северо-Западную Европу и в Средиземноморье - увеличатся на $1 за баррель.

Саудовская Аравия также планирует значительно увеличить добычу нефти в период с 2026 по 2027 год, а позже снизить ее до примерно 12 млн б/с, заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в ходе сессии "Будущее рынка нефти и газа: перспективы глобального спроса и планы производителей" на ПМЭФ-2024.

Тем не менее, на рынке сохраняются опасения в отношении перспектив спроса и решения ОПЕК+ о постепенном сворачивании дополнительных ограничений на добычу. Альянс ОПЕК+ в минувшие выходные пролонгировал действующие квоты по добыче сразу на весь следующий год. Альянс продлит дополнительные ограничения в 2,2 млн баррелей в сутки, действовавшие в первом полугодии, до конца сентября, после чего планирует убирать их на ежемесячной основе.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ГК "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (-3,6%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (-2,4%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-2,1%).

Выросли бумаги ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (+8,4%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (+4,8%), "префы" ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 10,96 млрд рублей (из них 1,4 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции "Мечела", 1,2 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 744,02 млн рублей на акции "ТКС Холдинг").