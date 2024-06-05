"БКС МИ" назвал топ флоатеров с привлекательным соотношением риска и доходности

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") выбрали пять выпусков флоатеров (облигаций с купонами, привязанными к ключевой ставке), которые выглядят привлекательно с точки зрения соотношения риска и доходности и дают более 18% годовых, говорится в комментарии.

В список вошли: Газпром капитал БО-003Р-02, ГМК Норникель БО-001Р-07, МТС 002P-05, Россети Ленэнерго 001P-01.

"Доходность Газпром капитал БО-003Р-02 составляет 18,8%. Срок до погашения (оферты): 3,9 года. Основа кредитоспособности - поддержка государства, которому принадлежит 51% акций. У компании средняя долговая нагрузка: чистый долг/EBITDA - 3,0x. Это означает, что в идеальных условиях она может быть погашена за три года. 80% прибыли EBITDA приходится на нефтяной бизнес, реализуемый через Газпром нефть, и сейчас он более стабилен из-за сделки ОПЕК+", - пишут аналитики.

Доходность ГМК Норникель БО-001Р-07 на уровне 18,5%. Срок до погашения (оферты): 4,8 года. Эксперты подчеркивают, что почти самая низкая в мире себестоимость никеля из-за обесценения рубля в 2014 и 2023 гг. Кроме того, у компании невысокая долговая нагрузка: чистый долг/EBITDA - 1,2x.

"Доходность МТС 002P-05 составляет 18,5%, - отмечается далее в комментарии. - Срок до погашения (оферты): 3,3 года. Бизнес стабилен, так как даже в кризис люди не уменьшают траты на мобильную связь и интернет. У компании низкая долговая нагрузка: чистый долг/EBITDA - 1,9x".

"Доходность Россети Ленэнерго 001P-01 - 18,4%. Срок до погашения (оферты): 3,4 года. Стабильный инфраструктурный бизнес по владению сетями и передаче электроэнергии, тарифы регулируются государством. Долговая нагрузка очень низкая: чистый долг/EBITDA - 0,6x", - указывают эксперты.

"Доходность ЕвразХолдингФинанс 003P-01 составляет 18,7%, - добавляют стратеги "БКС МИ". - Срок до погашения (оферты): 2,4 года. Российский стальной дивизион группы Evraz plc. Занимает сильные позиции в производстве стали для строительной и железнодорожной отраслей в РФ (54% выручки). Высокая маржинальность по EBITDA на уровне 27% из-за вертикальной интеграции в добычу железной руды, а также очень низкая долговая нагрузка: чистый долг/EBITDA - 0,8x. Экспорт в основном приходится на Азиатский регион, его доля - 38% от выручки".

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