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05 июня 2024 года 11:42

Рынок акций РФ утром превысил 3200п по индексу МосБиржи в ожидании новостей с ПМЭФ

Москва. 5 июня. Рынок акций РФ утром в среду сохранил восстановительный импульс предыдущего дня на фоне ожиданий оптимистичных новостей с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ); индекс МосБиржи превысил рубеж 3200 пунктов во главе с бумагами ВТБ и "Газпром нефти".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3209,02 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1137,43 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,4%.

Доллар вырос до 88,87 рубля (+0,07 рубля).

Подорожали акции ВТБ (+2,4%), "Газпром нефти" (+2,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,2%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+1,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,9% и +0,8% "префы"), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,8%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,6%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (+0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,3%), бумаги "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,1%).

Подешевели акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,1%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", среднесрочный взгляд на российский рынок остается без изменений - восходящий тренд по-прежнему в силе. Ближайшее сопротивление по индексу МосБиржи, которое можно встретить уже в среду, видится в районе 3200-3226 пунктов. Далее рынок ждет уровень 3300 пунктов, а более долгосрочная цель находится на отметке 3650 пунктов. Из ключевых событий среды интерес представляет начало 27-го ПМЭФ, отчет Минфина по нефтегазовым доходам, а также данные Росстата по инфляции. Ключевым событием недели станет заседание в пятницу ЦБ РФ и решение по ставке, полагают эксперты "БКС МИ".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок акций продолжает восходящую коррекцию, несмотря на неоднозначный внешний фон (цены на нефть стабилизировались после достижения очередных минимумов с февраля, настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленные). В России начинает работу Петербургский международный экономический форум.

Индекс МосБиржи преодолел сопротивление 3190 пунктов, что дает сигнал на движение к 3250 пунктам. Тем не менее, индекс МосБиржи остается в новом среднесрочном нисходящем тренде при положении ниже отметки 3400 пунктов. Рынок до конца недели может реагировать на новости с ПМЭФ, на котором будут обсуждаться вопросы перехода к многополярной экономике, технологии и задачи нового цикла российской экономики. Вечером также выйдет блок макроэкономических данных по РФ за апрель, напомнила Кожухова.

По оценке начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, в среду инерция к восстановлению рынка акций может несколько ослабнуть, целевым по индексу МосБиржи пока видится диапазон 3200-3250 пунктов.

Настроения на российском рынке акций, заметно перепроданном за последние дни, накануне улучшились. "Выкуп" значительной просадки конца мая, хотя и происходил при снижении торговой активности, был фронтальным - все ключевые сегменты рынка показали уверенную восстановительную динамику, констатирует эксперт.

"В среду можно ожидать ослабления повышательной инерции российского рынка. Индекс МосБиржи в рамках снятия перепроданности постарается подняться к своей 200-дневной средней, находящейся у 3240 пунктов, целевым на среду видится диапазон 3200-3250 пунктов. Полагаем, что повышенная нервозность на рынке из-за близости заседания ЦБ РФ 7 июня, несущего основные новостные риски, будет сохраняться и сдерживать спрос на российские бумаги", - считает Локтюхов.

В США во вторник индексы акций выросли на 0,2-0,4% во главе с Dow Jones, инвесторы оценивали статданные и новости компаний.

Количество открытых вакансий в США в апреле сократилось на 296 тыс. и составило минимальные с февраля 2021 года 8,059 млн, говорится в отчете Минтруда США, основанном на результатах ежемесячного опроса (JOLTS). В марте, согласно пересмотренным данным, показатель составлял 8,355 млн, а не 8,488 млн, как было объявлено ранее.

Аналитики в среднем ожидали сокращения данных за позапрошлый месяц до 8,34 млн с предварительно заявленного мартовского уровня, сообщает Trading Economics.

По данным Минторга США, заказы промышленных предприятий в стране в апреле выросли третий месяц подряд - на 0,7% по сравнению с мартом. Консенсус-прогноз Trading Economics предполагал увеличение заказов на 0,6%. Респонденты The Wall Street Journal ожидали подъема на 0,7%.

В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,9%, австралийский ASX Australia подрос на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 1%, китайский индекс Shanghai Composite просел на 0,8%, гонконгский Hang Seng потерял 0,2%), подросла Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX прибавили 0,01-0,6%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,2%).

В Японии давление на настроения инвесторов оказало укрепление курса иены, что негативно сказывается на доходах экспортеров.

Экономика Южной Кореи в I квартале 2024 года увеличилась на 1,3% относительно предыдущих трех месяцев, по окончательным данным Банка Кореи. Это максимальный подъем с четвертого квартала 2021 года.

Экономика Австралии в первом квартале 2024 года увеличилась на 0,1% относительно предыдущих трех месяцев, по данным статбюро. Хотя ВВП страны увеличился десятый квартал подряд, темпы прироста оказались самыми слабыми за последние полтора года. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения на 0,2%.

На нефтяном рынке утром в среду цены стабилизировались после снижения в течение пяти предыдущих сессий, котировки отскочили от минимумов с начала февраля.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в среду составила $77,7 за баррель (+0,3% и -1,1% накануне), июльская цена WTI - $73,4 за баррель (+0,2% и -1,3% во вторник).

Давление на нефтяной рынок оказывают опасения избытка предложения на фоне общего пессимизма трейдеров в отношении состояния мировой экономики.

Как сообщалось, ОПЕК+ в минувшие выходные пролонгировала действующие квоты по добыче сразу на весь следующий год. Альянс продлит дополнительные ограничения в 2,2 млн баррелей в сутки, действовавшие в первом полугодии, до конца сентября, после чего планирует убирать их на ежемесячной основе.

Внимание трейдеров в среду направлено на данные о запасах энергоносителей в США, которые будут обнародованы в 17:30 МСК. Оценки Американского института нефти (API), опубликованные накануне, показали рост запасов нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 31 мая, на 4,1 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+12,3% и +9,2% "префы"), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+9,8%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+6,7%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (+5,5%).

Подешевели акции "Сахалинэнерго" (MOEX: SLEN) (-2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 15,24 млрд рублей (из них 2,03 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,07 млрд рублей на расписки OZON и 1,03 млрд рублей на акции "Газпрома").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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