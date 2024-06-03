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03 июня 2024 года 11:38

Рынок акций РФ утром упал ниже 3200п по индексу МосБиржи, лидируют в откате "Магнит" и "Интер РАО"

Москва. 3 июня. Рынок акций РФ утром в понедельник сохранил негативный импульс минувшей пятницы по большинству blue chips из-за ожиданий возможного повышения ставки ЦБ РФ в июне, хотя настроения на внешних фондовых площадках улучшились и отскочила вверх нефть (Brent подросла к $81,3 за баррель). Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля откатился ниже 3200 пунктов, к уровням февраля, в лидерах снижения выступают бумаги "Магнита" из-за рекомендаций низких дивидендов, а также бумаги "Интер РАО" после отсечки годовых дивидендов.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3190,63 пункта (-0,8%), индекс РТС - 1121,24 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 9,1%.

Доллар просел до 89,57 рубля (-0,53 рубля).

Подешевели акции "Магнита" (-9,1%, до 6838,5 рубля), "Интер РАО" (-7,1%, до 3,754 рубля; дивиденды - 0,326 рубля на бумагу), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-3,2%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-2,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1% и -1,1% "префы"), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,4%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,2% и -1,1% "префы").

Совет директоров ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT) рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам 2023 года в размере 412,13 руб. на обыкновенную акцию (объем выплат может составить 42,001 млрд рублей). Ранее аналитики, опрошенные "Интерфаксом", оценивали диапазон потенциальных выплат ритейлера от 440 руб. до 970 руб. за обыкновенную акцию.

Подорожали акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,4%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,6%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,2%), бумаги "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,1%).

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, на рынке акций РФ после нескольких дней падения назрел отскок. "Понятно, что далеко не весь фронт рынка столь негативен, как это казалось еще неделю назад практически всем участникам торгов. Рубль консолидировался, цены на Brent не ушли ниже уровня $80 за баррель, что дает почву для начала отскока", - считает аналитик.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", индекс МосБиржи пытается определиться с крепостью поддержки 3200 пунктов. До решения ЦБ РФ по ключевой ставке остается еще неделя, а исход неочевиден, так как мнения на рынке расходятся. Соответственно, рынок стоит на распутье: есть одинаковая вероятность, что на текущей неделе падение остановится и после оглашения решения по ставке в игру вступят "быки", однако, если страхи на этой неделе будут преобладать, индекс МосБиржи может прийти к уровню 3100 пунктов и только уже оттуда начнутся покупки, полагают эксперты "БКС МИ".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон утром в понедельник начал постепенно улучшаться, цены на нефть корректируются вверх, настроения на мировых фондовых площадках благоприятные.

Цены на нефть Brent в понедельник обновили очередной минимум с февраля текущего года, после чего наметился отскок вверх на фоне неоднозначных итогов заседания ОПЕК+ на выходных. С одной стороны, организация продлила квоты по сокращению нефтедобычи сразу на весь 2025 год. Добровольные сокращения нефтедобычи рядом стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, в объеме 2,2 млн б/с, однако, будут действовать до конца сентября 2024 года, после чего начнется восстановление производства. США при этом предложили план перемирия между Израилем и Сектором Газа, который, судя по всему, может быть одобрен обеими сторонами, отмечает аналитик.

Рублевый индекс МосБиржи сохраняет курс на район 3100 пунктов (нижняя полоса Боллинджера недельного графика). Индекс РТС при "медвежьем" сценарии может опуститься к 1070 пунктам (нижняя полоса Боллинджера недельного графика). Краткосрочно благоприятным фактором для рынка выступает разве что сильная перепроданность. Потенциал развития среднесрочного нисходящего движения сохраняется из-за опасений еще одного ужесточения политики ЦБ РФ. В мае инвесторы в РФ получили сразу несколько негативных среднесрочных и долгосрочных сигналов в виде перспективы усиления налоговой нагрузки в стране с 2025 года, а также сохранения высоких процентных ставок весь текущий год. В июне рынок, однако, могут по-прежнему поддерживать дивидендные истории, прежде всего представителей нефтяного сектора и финансового сектора, считает Кожухова.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", слабая динамика фондовых индексов в конце прошлой недели и снижение нефтяных котировок создают неблагоприятные предпосылки для рынка акций РФ в начале июня. Повышенная волатильность на фондовом рынке может сохраняться до тех пор, пока не прекратится спад на рынке ОФЗ. Министры ОПЕК+ на заседании в воскресенье приняли решение продлить действующие в 2024 году квоты на весь 2025 год. Однако такое решение ОПЕК+ пока не привело к серьезным изменениям настроений на нефтяном рынке, констатируют эксперты.

Тем не менее надо признать, что снижение индексов в последние две недели может оказаться благоприятным для рынка в среднесрочной перспективе, так как нивелирует риски перегрева, а с технической точки зрения, индекс МосБиржи достиг линии 200-дневной скользящей средней, и дальнейший спад ниже этой линии может встретить повышенный интерес покупателей, полагают в "Цифра Брокер".

На текущей неделе ключевым событием станет заседание Банка России по вопросам денежно-кредитной политики, которое пройдет в пятницу. Кроме того, оценить настроения инвесторов позволят данные Московской биржи по оборотам за май, которые будут доступны во вторник. Понедельник - последний день для покупки акций под дивиденды за 2023 год перед закрытием реестров ПАО "Мосгорломбард" (MOEX: MGKL), "Интер РАО", "ТМК" (MOEX: TRMK), "ТГК-14" (MOEX: TGKN), банка "Уралсиб" (MOEX: USBN), напомнили эксперты.

В США в минувшую пятницу индексы акций подросли на 0,8-1,5% во главе с Dow Jones, индекс Nasdaq потерял всего 0,01%.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в США в прошлом месяце увеличился на 0,3% относительно марта и на 2,7% в годовом выражении. В обоих случаях динамика была такой же, как месяцем ранее, и совпала с ожиданиями аналитиков.

Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в апреле повысился на 0,2% относительно марта и на 2,8% в годовом выражении. Месяцем ранее показатель увеличился соответственно на 0,3% и 2,8%, и эксперты ожидали сохранения таких же темпов роста в апреле. Этот индекс является ключевым индикатором, который отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции.

Индекс деловой активности в Чикаго (Chicago Business Barometer, или Chicago PMI) в мае упал до минимальных за четыре года 35,4 пункта, сообщил Институт управления поставками (ISM), который рассчитывает этот индикатор. Месяцем ранее значение показателя составляло 37,9 пункта. Экономисты, опрошенные The Wall Street Journal, ожидали 40,8 пункта. Индикатор находится ниже пограничной отметки 50 пунктов шесть месяцев подряд.

В Азии в понедельник также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,1%, австралийский ASX Australia - на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 1,8%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,8%), однако нет единого вектора в Европе (индексы FTSE, CAC40 просели на 0,1-0,2%, DAX подрос на 0,5%) и в США (американские фондовые фьючерсы изменяются в пределах 0,3%).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности Японии в мае составил максимальные за год 50,4 пункта по сравнению с 49,6 пункта в предыдущем месяце, по пересмотренным данным Jibun Bank и S&P Global, которые рассчитывают данный индикатор. Значение индикатора выше отметки в 50 пунктов говорит об усилении активности предприятий. Он превысил этот уровень впервые с мая 2023 года.

PMI в обрабатывающей промышленности Южной Кореи в мае вырос до максимальных за два года 51,6 пункта с 49,4 пункта месяцем ранее, по данным S&P Global.

На нефтяном рынке утром в понедельник цены пытаются отскочить вверх после снижения, инвесторы оценивают итоги прошедшей в выходные встречи ОПЕК+.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $81,28 за баррель (+0,2% и -0,9% в пятницу), июльская цена WTI - $77,17 за баррель (+0,3% и -1,2% в пятницу).

Как и год назад, ОПЕК+ продлила действующие квоты по добыче сразу на весь следующий год.

Восемь стран во главе с Россией и Саудовской Аравией добровольно сокращают добычу нефти дополнительно к своим квотам и продлят свои сокращения в 1,7 млн баррелей в сутки, начатые с мая 2023 года и действующие в 2024 году, на 2025 год.

Кроме того, ограничения в 2,2 млн б/с, действующие в первом и втором кварталах 2024 года, будут продлены до конца сентября 2024 года. Затем эти ограничения на ежемесячной основе будут в течение года убираться, однако этот процесс может быть приостановлен или отменен ввиду рыночной ситуации.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-10,9%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (-5,3%), ПАО "Смарттехгрупп" (MOEX: CARM) (-5%), ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (-4,6%), расписки Globaltrans (MOEX: GLTR) (-4,3%), "О''Кей" (MOEX: OKEY) (-4%), акции ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-4%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-3,9%).

Выросли "префы" банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+8,5%), бумаги "ТГК-14" (+8,5%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (+6,4%), расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (+3,1%), бумаги ПАО "Россети Урал" (MOEX: MRKU) (+2,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 22,68 млрд рублей (из них 2,84 млрд рублей пришлось на акции "Магнита", 2,18 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,74 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH)).


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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