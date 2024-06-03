Флоатеры останутся основной идеей рынка в ближайшие кварталы - ПСБ

Флоатеры будут оставаться основной идеей рынка облигаций в ближайшие несколько кварталов на фоне смещения ожиданий снижения ключевой ставки Банка России на следующий год, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Рынок ОФЗ продолжает обновлять двухлетние ценовые минимумы в ожидании повышения ставки ЦБ РФ на заседании 7 июня 2024 года - за неделю доходность индекса гособлигаций RGBI выросла еще на 46 б.п. (до 15,33% годовых). Отмена Минфином аукционов лишь краткосрочно приостановило снижение. В конце недели снижение котировок возобновилось на пониженных объемах - инвесторы заняли выжидательную позицию перед заседанием регулятора, тогда как срабатывание "стоп-лоссов" на "тонком" рынке может продавить цены еще ниже, - указывает эксперт в обзоре. - Не исключаем, что ЦБ сохранит ставку, однако повторит сигнал о возможности ее повышения. Это должно стабилизировать рынок, однако существенного восстановительного роста цен не ждем. Ожидания снижения ставки сместились на 2025 год, в результате чего флоатеры будут оставаться основной идеей рынка в ближайшие несколько кварталов".

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