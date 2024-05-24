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24 мая 2024 года 11:41

Рынок акций РФ утром просел к 3425п по индексу МосБиржи из-за слабости нефти и укрепления рубля, подрос Газпром

Москва. 24 мая. Рынок акций РФ утром в пятницу возобновил снижение рублевых цен большинства blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и слабости нефти (Brent просела к $81,2 за баррель); индекс МосБиржи опустился в район 3425 пунктов на фоне укрепления рубля. Лидируют в откате акции "Русала", подросли бумаги "Газпрома" и "Совкомфлота".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3425,32 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1203,14 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,6%.

Доллар просел до 89,7 рубля (-0,32 рубля).

Подешевели акции ОК "Русал" (-1,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,1%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (-1,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,8%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5% и -1,2% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,3% и -0,3% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,1%).

Чистая прибыль ПАО "Совкомфлот" (+2,1%) по МСФО в первом квартале 2024 года составила $216,019 млн, говорится в отчете компании. Результат оказался лучше консенсус-прогноза, предполагавшего чистую прибыль на уровне $207,8 млн. Показатель EBITDA за первый квартал составил - $334 млн (консенсус - прогноз $328 млн).

"Компания подтверждает приверженность цели по выплате дивидендов за 2023 год на уровне 50% от скорректированной годовой прибыли по МСФО в рублях", - говорится в её сообщении.

Лесопромышленный холдинг Segezha (MOEX: SGZH) Group (+0,8%) завершил I квартал 2024 года ростом показателя OIBDA по МСФО в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 11% к IV кварталу 2023 года - до 2,53 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Выручка Segezha в январе-марте 2024 года выросла на 22% в годовом выражении и сократилась на 8% по сравнению с предыдущим кварталом, составив 22,82 млрд рублей.

Чистый убыток Segezha в I квартале этого года вырос в годовом выражении на 38% (относительно предыдущего квартала снизился на 11%) и составил 5,18 млрд рублей.

Квартальные результаты Segezha оказались на уровне ожиданий рынка: консенсус-прогноз предполагал чистый убыток компании на уровне 4,9 млрд рублей, OIBDA - 2,5 млрд рублей, выручку - 23,3 млрд рублей.

Также подорожали акции "Газпрома" (+0,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,2%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,1%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", среднесрочный восходящий тренд на российском рынке акций по-прежнему преобладает, и текущая коррекция не поменяет данную траекторию. В качестве ближайшей поддержи для индекса МосБиржи выступает сильный уровень 3400 пунктов. Однако, пока идет дивидендный сезон, индекс может находиться в некоторой консолидации, потому что не хватает импульса для дальнейшего роста, поскольку до выплаты дивидендов бумаги подрастают в цене, а после корректируются на величину дивидендных выплат, констатируют эксперты.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, большинство мировых фондовых площадок завершают неделю в "минусе" в условиях рисков сохранения высоких процентных ставок в США.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI удерживаются немногим выше района майских минимумов $81,08 и $76,72 за баррель соответственно, ожидая новых макроэкономических и геополитических сигналов. В самом конце следующей недели, в частности, пройдет заседание ОПЕК+, на котором страны, вероятно, определятся с планами по добыче на II полугодие текущего года. По ходу недели рынок будет ждать комментариев представителей организации относительно потенциального решения, полагает аналитик.

Индексы Мосбиржи и РТС пытаются устоять выше краткосрочных поддержек 3420 и 1200 пунктов (полосы Боллинджера дневных графиков). Рынок пытается удержаться от более масштабного падения, но уверенному росту все еще мешают продажи в отдельных эмитентах. Акции НЛМК в пятницу последний день можно будет купить с дивидендами за 2023 год с доходностью 10%, выше средней по рынку, напомнила Кожухова.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи в пятницу продолжит двигаться в диапазоне 3400-3450 пунктов. "Надеемся, что падение акций "Газпрома" начнет замедляться. Причин для сильного общерыночного оптимизма пока нет. Однако то, что уже дважды инвесторы выкупали просадку российского рынка в течение недели, внушает оптимизм. Вероятно, стоит ожидать восстановления индекса в начале следующей недели", - считает он.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", из данных Росстата следует, что в мае в России возросла медианная оценка инфляционных ожиданий (до 11,7%) после четырех месяцев снижения. Усиление ценового давления в последнее время увеличивает вероятность повышения ставки на заседании Банка России 7 июня.

Совет директоров "Газпрома" накануне ожидаемо рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год. Перспективы бизнеса компании остаются неопределенными, контракт по "Силе Сибири 2" все еще не подписан, а ЕС не заинтересован в продлении соглашения о транзите российского газа через Украину после его истечения в конце 2024 года, отмечают аналитики.

В пятницу решение по дивидендам вынесут ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD), Softline (MOEX: SFTL), ГК "Астра" (MOEX: ASTR), Carmoney (MOEX: CARM). Из отчетов по МСФО за I квартал 2024 года интерес представляют финрезультаты ЦИАН (MOEX: CIAN), "Совкомфлота", "Сегежи Групп" и "Европлана" (MOEX: LEAS), напомнили эксперты "Цифра брокер".

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, уровнем поддержки для индекса МосБиржи выступает отметка 3420 пунктов, которая устояла накануне и, тем самым, повысила свою силу. Можно говорить, что индекс МосБиржи вернулся в канал 3420-3480 пунктов.

Совет директоров "Газпрома" огласил решение не выплачивать дивиденды за прошлый год. С учетом высокой долговой нагрузки компании, данное решение правильное и долгосрочно позитивное для концерна. Бумаги находятся на минимумах с 2022 года, их перепроданность высока, поэтому можно сказать, что назрел технический отскок, в том числе за счет закрытия "шортов", считает эксперт.

В США в четверг индексы акций снизились на 0,4-1,5% во главе с Dow Jones, несмотря на сильную квартальную отчетность Nvidia (+9,3%).

Американский производитель графических процессоров Nvidia увеличил чистую прибыль в первом финквартале более чем в семь раз, выручку - в 3,6 раза, причем оба показателя достигли рекордов.

Как стало известно в четверг, число первичных заявок на пособия по безработице в Штатах на прошлой неделе опустилось на 8 тыс. и составило 215 тыс. Аналитики в среднем прогнозировали показатель на уровне 220 тыс. За две недели падение стало рекордным с сентября.

В Азии в пятницу также преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,2%, австралийский ASX Australia - на 1%, южнокорейский Kospi - на 1,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,9%, гонконгский Hang Seng потерял 1,5%), снижается Европа (индексы CAC40, FTSE, DAX просели на 0,02-0,6%), но стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут в пределах 0,15%).

Опубликованный накануне индекс PMI в США оказался выше прогноза, а хорошее состояние американской экономики снижает вероятность того, что Федеральная резервная система перейдет к снижению процентных ставок в ближайшее время, пишет Trading Economics.

Розничные продажи в Великобритании в апреле упали на 2,3% относительно предыдущего месяца, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS). Аналитики в среднем прогнозировали гораздо менее значительное снижение: по данным агентства Bloomberg - на 0,5%, по данным Trading Economics - на 0,4%.

ВВП Германии в I квартале 2024 года вырос на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, согласно окончательным данным Федерального статистического агентства страны. Результат совпал с предварительно объявленной оценкой. Аналитики также не ожидали пересмотра показателя, сообщает Trading Economics.

На нефтяном рынке утром в пятницу цены пытаются стабилизироваться, но неделя завершается в "минусе".

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $81,23 за баррель (-0,1% и -0,7% накануне), июльская цена WTI - $76,7 за баррель (-0,2% и -0,9% в четверг).

Обе марки снижались предыдущие четыре сессии подряд. Давление на котировки оказали предварительные данные о росте рассчитываемого S&P Global индекса менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности США в мае до 50,9 пункта с 50 пунктов в апреле. Аналитики в среднем не ожидали изменения показателя, сообщает Trading Economics.

Эта статистика способствовала ухудшению ожиданий в отношении снижения процентных ставок Федрезервом в этом году, что, в свою очередь, оказало негативное влияние на перспективы экономики и американского спроса на энергоносители.

Опубликованный в среду протокол последнего заседания ФРС также показал, что ряд руководителей американского ЦБ был готов снова поднять процентные ставки, если инфляция в США не продолжит замедляться.

Кроме того, запасы нефти в стране на прошлой неделе неожиданно выросли, причем резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, достигли максимума с июля прошлого года, согласно обнародованным в среду данным министерства энергетики.

Теперь все внимание рынка направлено на предстоящую 2 июня встречу ОПЕК+, на которой, как ожидается, ведущие производители нефти продлят действие мер по снижению добычи.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (-11,2% и -9,6% "префы"), ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (-3,4%), "ИК Русс-Инвест" (MOEX: RUSI) (-3%), SFI (MOEX: SFIN) (-2,9%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-2,6%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (-2,6%).

Выросли бумаги ПАО "Росинтер ресторантс холдинг" (MOEX: ROST) (+4,2%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+3,6%), ПАО "Светофор Групп" (MOEX: SVET) (+2,7%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+2,1%).

Чистая прибыль лизинговой компании "Европлан" (+0,6%) по МСФО в I квартале 2024 года составила 4,398 млрд рублей, что на 33% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года (3,3 млрд рублей), говорится в отчете компании.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 11,18 млрд рублей (из них 1,47 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 1,09 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 897,38 млн рублей на "префы" "Сургутнефтегаза").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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