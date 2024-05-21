"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций Сбербанка

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций Сбербанка, сообщается в материале аналитиков.

"Эмитент показал сильные результаты за 4М24 и апрель 2024 года по РСБУ - рентабельность капитала сохраняется выше целевого уровня в 22%. Кроме того, Сбербанк делает ставку на искусственный интеллект (ИИ), что, на наш взгляд, пока не учтено в оценке. При этом банк находится под санкциями, что несет средние риски для бизнес-модели", - указывают эксперты.

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