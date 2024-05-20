Рынок акций РФ начал неделю с отката ниже 3470п по индексу МосБиржи из-за укрепления рубля и слабости нефти, выросли золотодобытчики

Москва. 20 мая. Рынок акций РФ начал неделю с коррекционного отката из-за фиксации прибыли игроками на фоне слабости нефти (Brent просела в район $83,5 за баррель) и укрепления рубля, хотя утром наблюдались попытки роста на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры. Индекс МосБиржи упал ниже 3470 пунктов (уровень середины мая) после роста утром выше 3520 пунктов (новый максимум с февраля 2022 года); в лидерах снижения выступили бумаги "Русала" (-2,9%), выросли бумаги золотодобывающих компаний после обновления золотом исторического максимума.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3468,09 пункта (-1%, максимум сессии - 3521,72 пункта), индекс РТС - 1204,1 пункта (-0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,7%.

Доллар к 18:50 МСК стоил 90,76 рубля (-0,19 рубля), днем курс опускался ниже 90,4 руб./$1.

Подешевели акции ОК "Русал" (-2,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-2,7%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2,4% и -3,1% "префы"), "ТКС Холдинга" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (-2,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-2,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,8%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,6% и -0,7% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,6% и -0,6% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,1%).

Совет директоров Polymetal рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год, сообщила компания. Также Polymetal после продажи российского подразделения, которое сохраняет название АО "Полиметалл", вынесет на обсуждение акционеров смену названия на Solidcore Resources plc. Годовое собрание акционеров компании назначено на 11 июня.

Подорожали расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,7%), бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,8%).

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, причинами для коррекции рынка акций вниз стали укрепление рубля и обсуждение законопроекта о повышении налога на прибыль для компаний. Кроме того, мог сказаться фактор локальной перегретости после череды сессий роста.

Внешний фон был "возмущенным". Наблюдались ценовые всплески в золоте и нефти на фоне трагических сообщений из Ирана. Подъем стоимости золота отразил рост геополитической неопределенности, а нефть утром шла вверх, так как событие произошло в ближневосточном регионе, в стране, занимающей 9-е место в мире по добыче. В большой степени реакция активов носила эмоциональный характер, считает эксперт.

На вторник намечены выступления ряда представителей ФРС, а также председателя ЕЦБ Кристин Лагард. МТС опубликует финансовые результаты по МСФО за I квартал, совет директоров "Роснефти" рассмотрит дивиденды, акционеры "Распадской" (MOEX: RASP) на годовом собрании также обсудят утверждение дивидендов. После коррекционного отката подъем рынка может возобновиться. Прогноз по индексу МосБиржи на 21 мая - 3425-3525 пунктов, считает Бахтин.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, рынок акций РФ начал неделю со снижения, причем утром индекс МосБиржи успел обновить годовой максимум, после чего инвесторы начали фиксировать прибыль от 3-дневного роста. Заметные распродажи наблюдались в акциях "Яндекса" из-за сокращения позиций игроками перед заморозкой торгов этими бумагами на время процедуры обмена в рамках редомициляции.

В авангарде роста были золотодобытчики. Спотовые цены на золото на середину мая 2024 года находятся на исторически рекордном уровне около $2440 за унцию (рост на 18% с начала года). На цену драгметалла влияли следующие факторы: стоимость доллара США, использование в качестве защиты от инфляции и девальвации валюты, спрос на золото как инструмента для пополнения резервов со стороны центральных банков, спрос индустриальных компаний и ювелиров, а также общая геополитическая напряженность, считает эксперт.

ЦБ РФ опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки, в котором говорится, что проинфляционные риски по-прежнему преобладают. Кроме того, ЦБ РФ отмечает, что нейтральная ставка может быть значимо выше его оценки, а также существует вероятность того, что экономика может развиваться по альтернативному сценарию, а это может потребовать дополнительного ужесточения ДКП.

Нефть Brent утром поднималась выше отметки $84 за баррель на новостях о крушении вертолета президента Ирана. После чего постепенно в течение дня цены растеряли весь прирост. Нефтяной рынок в целом остается стабильным на фоне ожидания снижения базовой процентной ставки в США и улучшения спроса со стороны одного из ключевых импортеров нефти - Китая, заключил Федосов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ после обновления очередных годовых максимумов развернулся вниз и подвергся фиксации прибыли на фоне укрепления рубля.

Акции золотодобывающих компаний в понедельник получили поддержку от нового исторического пика цен на золото (цены достигали $2454 за унцию, после чего скорректировались) на фоне усиления политической неопределенности на Ближнем Востоке после гибели президента Ирана Эбрахима Раиси в авиакатастрофе. Исламская республика в данный период является политическим союзником РФ, отмечает аналитик.

Бумаги "Селигдара" (MOEX: SELG) (+2,6%, до 78,2 рубля) до закрытия реестра 15 июня торгуются с рекомендованными дивидендами за 2023 год в размере 2 руб. на акцию (текущая доходность 2,5%) и при сценарии дальнейшего роста цен на золото могут стремиться в район 90-100 руб. Акции банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+3,6%, до 360,23 рубля) обновили очередной исторический пик и вплотную подошли к технической цели 375 руб. Котировки бумаг кредитора, очевидно, после закрытия реестра по годовым дивидендам поддерживают ожидания промежуточных выплат за текущий год, но для этого инвесторам придется подождать еще несколько месяцев, а краткосрочно бумаги выглядят перекупленными, считает Кожухова.

Акционеры "АЛРОСА" в понедельник обсуждают утверждение рекомендованных дивидендов за 2023 год в размере 2,02 руб. на бумагу (доходность 2,5%). Акции "Московской биржи" также торгуются с рекомендованными дивидендами за прошлый год в размере 17,35 руб. на бумагу (текущая доходность 7,2%). Реестр по выплатам изначально должен был закрыться 13 мая, однако дивидендное собрание акционеров в конце апреля не состоялось из-за отсутствия кворума и было перенесено на 31 мая. Данный факт означает, что акции "Мосбиржи" продолжают торговаться с выплатами выше средних по рынку, что поддерживает их привлекательность, полагает Кожухова.

На зарубежных фондовых площадках в понедельник преобладает умеренный оптимизм и настрой на покорение индексами новых вершин в ожидании смягчения политики ключевыми центробанками по ходу года. Просадка индексов МосБиржи и РТС позволила им снять свою краткосрочную перекупленность. Ключевой поддержкой, позволяющей рассчитывать на возобновление краткосрочного роста по индексу МосБиржи, является уровень 3455 пунктов, заключила представитель "Велес Капитала".

В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, австралийский ASX Australia - на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,4%), подросли Европа (индексы DAX, CAC 40 прибавили 0,2-0,4%, FTSE топчется на месте) и США (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,1-0,6% во главе с Nasdaq).

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в понедельник сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,45% годовых. Ставка по 5-летним кредитам оставлена на уровне 3,95%.

Аналитики, чей консенсус-прогноз приводит Trading Economics, в среднем также ожидали сохранения обеих ставок в мае на прежнем уровне.

На этой неделе станут известны официальные данные об апрельской динамике потребительских цен и внешней торговли Японии.

На нефтяном рынке в понедельник цены скорректировались вниз после утреннего роста.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в понедельник составила $83,58 за баррель (-0,5% и +0,9% в пятницу), июньская цена WTI - $79,73 за баррель (-0,4% и +1,1% в пятницу). Срок биржевого обращения июньских контрактов на WTI истекает во вторник.

По итогам прошлой недели Brent выросла в цене на 1,4%, WTI - на 2,3%.

Трейдеры оценивают новости о гибели президента Ирана, а также об атаке на российский НПЗ и очередном нападении на танкер в Красном море.

Президент Ирана Эбрахим Раиси и министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан погибли в результате крушения вертолета в воскресенье, сообщило иранское информагентство "Мехр".

В минувшую субботу танкер, следовавший в Китай, подвергся нападению йеменских хуситов в Красном море, сообщило Bloomberg. По данным агентства, в судно попала ракета.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (-5,7%), ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (-4,7%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-4,5%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (-4,2%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (-4,2%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (-4,1%), Московского кредитного банка (MOEX: CBOM) (-3,6%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (-3,6%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (-3,5%).

Выросли акции ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+9,9%), ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (+6,7%), "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (+6,2%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (+4,2%), банка "Санкт-Петербург" (+3,6% и +11,2% "префы"), "Селигдара" (+2,6%), ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+2,3%), ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (+2,3%), ПАО "Евротранс" (MOEX: EUTR) (+2,2%).

Совет директоров ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+0,5%) (НКХП, входит в группу "ОЗК", один из крупнейших глубоководных зерновых терминалов в акватории Азово-Черноморского бассейна) обсудит рекомендации по выплате дивидендов за прошлый год на заседании 21 мая, говорится в сообщении компании.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 78,26 млрд рублей (из них 9,71 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 7,3 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 5,67 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").