Цены евробондов РФ во вторник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на рост UST

Москва. 14 мая. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на плавный рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день на 24 базисных пункта - до 69,56% от номинала (их доходность снизилась на 3 базисных пункта, составив 9,02% годовых). Облигации с погашением в 2042 году подешевели всего на 3 базисных пункта - до 68,88% от номинала (их доходность увеличилась на 0,5 базисного пункта, составив 8,9% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 3 базисных пункта). Вместе с тем самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году не изменился в цене, которая, как и днем ранее, составила 57,17% от номинала (доходность - 9,96% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене на 2 базисных пункта - до 79,33% от номинала (доходность увеличилась на 4 базисных пункта, составив 17,15% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году также подешевели на 2 базисных пункта - до 72,41% от номинала (доходность выросла на 2 базисных пункта - до 15,63% годовых). Вместе с тем евробонды РФ с погашением в 2029 году подорожали на 18 базисных пунктов, до 67,81% от номинала (их доходность снизилась на 5 базисных пунктов, составив 13,16% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла за день на 11 базисных пунктов - до 67,24% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 14 мая была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries демонстрируют во вторник небольшой рост после публикации в США данных о ценах производителей за апрель и пересмотра мартовского показателя в сторону снижения.

Доходность 10-летних US Treasuries понизилась в ходе торгов на 1 базисный пункт, составив 4,47% годовых. Показатель для 2-летних бумаг опустился на 1,5 базисного пункта, до 4,84% годовых, 30-летних облигаций - на 0,5 базисного пункта, до 4,616% годовых.

Цены производителей в США (индекс PPI) в апреле выросли на 2,2% в годовом выражении, максимальными темпами за год, сообщило министерство труда страны. Показатель совпал с консенсус-прогнозом экспертов, который приводит Trading Economics. Между тем в марте, согласно пересмотренным данным, индекс увеличился на 1,8%, а не 2,1%, как сообщалось ранее.

Данные об индексе потребительских цен (индекс CPI) будут опубликованы в среду. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что потребительские цены в апреле выросли на 3,4% в годовом выражении после подъема на 3,5% в марте.

Инфляция в США в ближайшие месяцы будет замедляться, прогнозирует председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл. "Я ожидаю замедления инфляции", - сказал он в ходе дискуссии в рамках годового собрания нидерландской Ассоциации иностранных банкиров (Foreign Bankers'' Association) в Амстердаме. Пауэлл склоняется к тому, что помесячные темпы роста потребительских цен снизятся до уровней конца прошлого года, однако не до конца уверен в этом. "Я бы сказал, что моя уверенность не так высока, как раньше, учитывая статистику первых трех месяцев года", - пояснил он.

Вероятность очередного повышения процентных ставок Федрезервом он оценивает как невысокую. "Не думаю, что исходя из последних данных вероятно, что следующим нашим шагом будет подъем ставок", - заявил Пауэлл. По его словам, вероятнее сохранение ключевой ставки на текущем уровне. Как и в ходе пресс-конференции по итогам последнего заседания ФРС, он отметил, что американскому ЦБ нужно проявить терпение и дольше сохранять ставки на текущем уровне, чтобы обеспечить дезинфляцию. При этом опубликованные во вторник данные об апрельской динамике цен производителей в Штатах Пауэлл назвал "весьма смешанными", обратив внимание на пересмотр в сторону снижения мартовского показателя. "Я бы не назвал эти данные "горячими"", - сказал он.