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Рынок акций РФ утром подрос на бумагах "Яндекса" и "Газпрома", просел "ТКС Холдинг"

Москва. 14 мая. Рынок акций РФ утром во вторник демонстрирует смешанную динамику цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и стабилизации нефти (Brent топчется у $83,3 за баррель) в ожидании свежей статистики по инфляции в США. Индекс МосБиржи превысил 3460 пунктов во главе с бумагами "Яндекса" и "Газпрома", подешевели акции "ТКС Холдинга".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3463,01 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1193,98 пункта (+0,04%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,8%.

Доллар подрос до 91,49 рубля (+0,14 рубля).

Подорожали акции "Яндекса" (+1,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,3%), "Газпрома" (+1,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,7%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,7%), бумаги "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,1%).

Подешевели акции "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (-1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (-0,8%), АФК "Система" (-0,5%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,5%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,4%), бумаги "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,2% и -0,1% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,2%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,1%).

Сбербанк в апреле получил 131,1 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против 120,7 млрд руб. годом ранее; прибыль банка в январе-апреле составила 495,1 млрд руб. против 470,9 млрд руб. годом ранее, сообщается в отчете кредитной организации.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", индекс МосБиржи вновь приближается к своим 2-летним максимумам. Область 3485-3500 пунктов преодолеть ранее не удалось уже дважды, что может оказывать серьезное давление на настрой покупателей. "Однако мы все также ожидаем сохранения восходящего тренда в среднесрочной перспективе. Во вторник пройдет ГОСА по дивидендам за 2023 год у "НЛМК" и "Группы Позитив" (MOEX: POSI), при этом какой-либо реакции рынка ждать не стоит - суммы выплат уже известны", - полагают эксперты.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон утром во вторник можно назвать нейтральным: цены на нефть стабильны после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленные.

На рынке акций РФ в течение дня ожидается одобрение акционерами "НЛМК" дивидендов за 2023 год с одной из самых высоких доходностей сезона - около 10% (реестр по выплатам закроется 27 мая). Отчетность за апрель опубликовал Сбербанк, также ожидается отчет "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (на данный момент компания не осуществляет дивидендных выплат). В "СПБ Бирже" (SPB: SPBE) заявили, что готовы рассмотреть новую дивидендную политику в 2025 году, а среди стратегических направлений развития площадки выделили IPO российских компаний и торги новыми финансовыми инструментами, отмечает аналитик.

Выходящие во вторник данные по производственной инфляции США за апрель, как ожидается, покажут сохранение темпов роста базовых цен на уровне 2,4% г/г - нейтральный сигнал. В течение дня, перед публикацией в среду индекса потребительских цен, также выступит глава ФРС Пауэлл. Американским инвесторам предстоит определиться, стоит ли продолжать среднесрочные покупки в надежде на смягчение монетарных условий либо пересмотреть свои позиции, считает Кожухова.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI пытаются устоять выше поддержек $82,5 и $77,5 за баррель соответственно в надежде на ускорение экономического роста в Китае, а также на фоне пожаров в Канаде недалеко от нефтяных объектов, которые могут привести к перебою поставок. Во вторник стоит обратить внимание на ежемесячный отчет ОПЕК, в котором организация даст прогнозы по спросу и предложению нефти ОПЕК+, отмечает представитель "Велес Капитала".

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, индекс МосБиржи в ближайшее время будет двигаться в диапазоне 3450-3500 пунктов.

"Взгляд на рынок позитивный. Вполне вероятно, мы сможем увидеть обновление годовых максимумов до конца недели. С оптимизмом смотрим на акции "Аэрофлота", который во вторник опубликует операционные результаты за апрель", - отмечает он.

Поддержку рынку накануне оказали подросшие бумаги "Газпрома" в район 158 рублей за штуку. Одной из возможных причин спроса может быть запланированный визит президента РФ Владимира Путина в Китай, который должен состояться в ближайшее время. СД "Роснефти" до сих пор не дал рекомендацию по дивидендам за 2023 год, ожидания этих новостей подогревают спрос на акции компании, полагает Головинов.

Аналитики компании "Цифра брокер" также отмечают, что на рынке акций РФ сохраняется умеренный оптимизм. Рубль с начала недели укрепляется после публикации протокола обсуждения ключевой ставки на заседании Банка России в апреле. Ключевые моменты обсуждения: экономика проявляет устойчивость к жесткой монетарной политике благодаря сильному внутреннему спросу, обусловленному ростом доходов и исторически низким уровнем безработицы, что позволяет сохранять высокую потребительскую и кредитную активность. Банк России отмечает проинфляционный баланс рисков и ожидает годовую инфляцию на уровне 7,7% к концу II квартала текущего года. Регулятор намерен поддерживать жесткие денежно-кредитные условия более продолжительный период времени, не исключая возможности повышения ставки на ближайших заседаниях.

""Яндекс" накануне объявил условия обмена акций Yandex N.V. "Условия обмена для акционеров на МосБирже и "СПБ Бирже" соответствуют нашим ожиданиям и представляются справедливыми. Более того, мы полагаем, что с учетом имеющихся ограничений данное предложение учитывает интересы максимально возможного круга инвесторов", - считают эксперты компании "Цифра брокер".

В США накануне индексы акций изменились на 0,02-0,3%, Dow (-0,2%) прервал 8-дневный подъем. На этой неделе внимание инвесторов приковано к данным об инфляции в США, которые будут обнародованы в среду.

Как ожидают аналитики, чей консенсус-прогноз приводит Trading Economics, темпы роста потребительских цен в апреле замедлились до 3,4% с 3,5% в марте. Без учета топлива и продуктов питания (индекс CPI Core) цены выросли на 3,6% в годовом выражении после подъема на 3,8% месяцем ранее, полагают эксперты.

На прошлой неделе ряд представителей руководства Федеральной резервной системы (ФРС) заявили, что процентная ставка может быть вовсе не снижена в 2024 году и пока о смягчении денежно-кредитной политики (ДКП) думать рано.

Между тем заместитель председателя американского ЦБ Филип Джефферсон накануне отметил, что ФРС следует сохранять ограничительную ДКП до тех пор, пока не появятся дополнительные свидетельства того, что инфляция в США движется к целевому показателю в 2%.

В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, австралийский ASX Australia просел на 0,3%, южнокорейский Kospi вырос на 0,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng теряет 0,1%), также нет единого вектора в Европе (индекс DAX теряет 0,3%, CAC 40 и FTSE подросли на 0,1-0,2%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются менее чем на 0,1%).

Цены производителей в Японии в апреле увеличились на 0,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщил ЦБ страны во вторник. Результат совпал со средним прогнозом аналитиков. В марте подъем показателя был аналогичным, это максимальные темпы роста с октября 2023 года.

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в апреле 2024 года увеличились на 2,4% в годовом выражении после роста на 2,3% месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены увеличились на 0,6%. В марте в помесячном выражении был отмечен рост на 0,6%. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 2,4% в годовом выражении и подъем на 0,6% в помесячном.

Потребительские цены, рассчитанные по германским стандартам, в апреле увеличились на 2,2% в годовом выражении. Относительно марта они поднялись на 0,5%. Эксперты ожидали подъема на 2,2% в годовом выражении и подъема на 0,5% в помесячном.

На нефтяном рынке утром во вторник цены стабилизировались в ожидании отраслевых новостей.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $83,29 за баррель (-0,1% и +0,7% накануне), июньская цена WTI - $79,06 за баррель (-0,1% и +1,1% в понедельник).

Внимание трейдеров во вторник направлено на ежемесячный отчет ОПЕК по нефтяному рынку. Кроме того, они продолжают оценивать вероятность продления альянсом действующих ограничений на встрече 1 июня.

Министр нефти Ирака Хайян Абдулгани в минувшую субботу заявил, что его страна "уже снизила добычу в достаточной степени" и не готова к дальнейшему сокращению. Однако уже в воскресенье министр изменил свою риторику, сказав, что решение о продлении добровольного ограничения производства будет приниматься странами ОПЕК, и Багдад будет его придерживаться.

Инвесторы также ждут данных о динамике цен производителей и потребительских цен в США за апрель, которые, как предполагается, позволят оценить вероятность снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой в этом году. Эти отчеты будут обнародованы во вторник и среду соответственно.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (+13,8%), ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (+7,7%), ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (+5,9%), ПАО "Томская распределительная компания" (MOEX: TORS) (+5,8%), "СПБ биржи" (+5%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (+2,5%).

Подешевели акции ПАО "Ютэйр" (MOEX: UTAR) (-4,4%), ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (-2,5% и -4% "префы"), ПАО "Россети Урал" (MOEX: MRKU) (-2,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 11,68 млрд рублей (из них 2,02 млрд рублей пришлось на акции "Яндекса", 1,48 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 975,36 млн рублей на обыкновенные акции "Сургутнефтегаза").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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