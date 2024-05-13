Рубль в первый полноценный рабочий день после каникул заметно укрепился на завершении формирования нового правительства РФ

Москва. 13 мая. Доллар США, евро и китайский юань упали на Московской бирже по итогам понедельника. Рубль вырос к бивалютной корзине в первый полноценный торговый день после майских каникул на фоне снижения политических рисков после завершения формирования нового состава правительства РФ.

Курс доллара США составил 91,35 руб./$1 в 19:00 мск, что на 90,25 копейки ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 98,55 руб./EUR1, подешевев на 94,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) упала на 92,3 копейки, до 94,59 руб. Курс китайского юаня опустился на 11,55 копейки - до 12,58 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль вырос к основным валютам по итогам понедельника с учетом нескольких позитивных факторов. Положительное влияние на участников рынка оказывает снятие неопределенности в части политических рисков после инаугурации 7 мая президента России Владимира Путина и формирования нового состава правительства во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Оно пришлось на майские праздники и практически завершилось к началу новой недели.

Кроме того, поддержку рублю продолжают оказывать высокие цены на нефть, решение российских властей продлить до конца апреля 2025 года требование об обязательной продаже валютной выручки для крупнейших российских экспортеров, жесткая денежно-кредитная политика Банка России, а также свежие данные о состоянии российского бюджета.

Федеральный бюджет РФ в январе-апреле 2024 года исполнен, по предварительной оценке, с дефицитом 1,484 трлн рублей, или 0,8% ВВП, сообщается в пресс-релизе Минфина.

Законом о бюджете дефицит в текущем году предусмотрен в размере 1,595 трлн рублей, или 0,9% ВВП.

В январе-марте дефицит, по уточненной информации казначейства, составлял 295,3 млрд рублей. Предварительная оценка Минфина дефицита первого квартала составляла 607 млрд рублей.

В январе-апреле прошлого года дефицит составлял 3,049 трлн рублей, или 1,8% ВВП.

Доходы бюджета составили 11,684 трлн рублей, что на 50,1% больше показателя января-апреля 2023 года (7,785 трлн рублей), расходы - 13,168 трлн рублей, что выше уровня предыдущего года на 21,5% (10,835 трлн рублей).

В январе-феврале размер дефицита был уточнен с 1,474 трлн рублей до 1,130 трлн рублей из-за пересмотра в сторону уменьшения расходов бюджета до 6 трлн 158,1 млрд рублей с 6 трлн 499 млрд рублей.

Нефтегазовые доходы составили 4,157 трлн рублей, рост на 82,2% г/г. Минфин связывает такое увеличение преимущественно с ростом цен на российскую нефть, а также единовременным поступлением в феврале доплаты по НДПИ на нефть за четвертый квартал 2023 года, связанной с изменением законодательства в части возмещения акциза на нефтяное сырье.

Министерство вновь отмечает, что поступления нефтегазовых доходов превышают их базовый размер, ожидает сохранения этой тенденции и в последующие месяцы.

Базовые нефтегазовые доходы составили в январе-апреле 3,676 трлн рублей, превысив уровень прошлого года на 41,3%.

Годовая инфляция по итогам II квартала 2024 года останется на уровне I квартала и составит 7,7%, говорится в комментарии ЦБ РФ к среднесрочному макроэкономическому прогнозу.

По оценкам Банка России, во II квартале 2024 года инфляция квартал к кварталу с сезонной корректировкой в годовом выражении составит 4,6% против 5,7% в I квартале.

ЦБ в апреле повысил прогноз по инфляции на 2024 год с 4-4,5% до 4,3-4,8%. "Пересмотр прогноза отражает более постепенное, чем предполагалось ранее, замедление устойчивой инфляции на фоне активного роста внутреннего спроса, опережающего возможности расширения предложения товаров и услуг", - отмечает Банк России.

Регулятор ожидает, что инфляция снизится до 4,0% в 2025 году и будет находиться вблизи этого уровня в дальнейшем.

Годовая инфляция в РФ, исходя из расчетов на основе данных Росстата, на 6 мая ускорилась до 7,81% с около 7,7% на 2 мая после 7,82% на 22 апреля (на конец марта равнялась 7,72%), если ее высчитывать исходя из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

"За прошлую неделю рубль заметно укрепился к бивалютной корзине и продолжает находиться в нижней половине нашего прогнозного диапазона 90-94 руб./$1. Поддержку отечественной валюте оказывают новости о завершении формирования нового состава правительства, высокие цены на нефть, жесткая ДКП и программа принудительной продажи валютной выручки. В ближайшее время прогнозируем плавное перемещение рубля в верхнюю границу нашего диапазона. Из событий, которые могут оказать влияние на курс валют, ожидаем публикацию данных по импорту/экспорту, а также новых вводных по платежам в иностранной валюте со стороны Банка России", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющий директор по инвестициям УК ПСБ (MOEX: PSKB) Николай Рясков.

"Рубль на старте сессии резко подешевел, обновив недельный минимум. Доллар приближался к 92,6 руб., евро превышал 99,8 руб. Вскоре российская валюта перешла к восстановлению, которое ускорилось после открытия основных торгов. В результате рубль вышел в хороший плюс. После завершения длинных праздничных выходных на рынок возвращается основная масса участников, которые из-за этого перерыва отсутствовали. Кроме того, в его преддверии многие могли увеличивать вложения в иностранную валюту из-за опасений реализации каких-либо рисков на протяжении столь длительного периода. В результате его окончания этот дисконт в курсе рубля стал уменьшаться, благодаря чему российская валюта сегодня показала активное подорожание. Дополнительную поддержку рублю может оказывать достаточно высокий объем инвалюты, поступающей в страну от экспорта ключевых сырьевых товаров. Сегодня Минфин сообщил, что за первые четыре месяца 2024 г. нефтегазовые доходы бюджета увеличились более чем на 80% в годовом выражении. Правда, отчасти это произошло за счет прошлогодней девальвации рубля. К тому же бюджетные расходы также существенно выросли. Ощутимое снижение нефтяных цен, начавшееся во второй половине апреля, пока вряд ли может отразиться на валютной выручке из-за лага во времени, с которым этот фактор влияет на объем экспорта в денежном выражении", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Российская валюта торгуется в районе 91,5 по отношению к доллару США. Поддержку курсу рубля продолжают оказывать обязательная продажа выручки экспортерами в рамках налогового периода (указ был недавно продлен), жесткая монетарная политика ЦБ и сравнительно высокие цены на нефть. Кроме этого, на прошлой неделе Минфин опубликовал параметры покупок валюты в рамках бюджетного правила, так что продажи валюты на валютном рынке (с учетом прочих операций) вырастут до 6,2 млрд рублей, что также окажет поддержку курсу рубля. В краткосрочной перспективе мы ожидаем котировки рубля к доллару в диапазоне 90-94 рублей за доллар США", - говорит портфельный управляющий УК "Первая" Андрей Алексеев.

Цены на нефть повышаются на торгах в понедельник.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составила $83,17 за баррель, что на 0,47% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Цена контрактов на WTI на июнь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,88%, до $79,94 за баррель.

Поддержку нефтяному рынку оказывают ожидания наращивания Китаем экономических стимулов после публикации слабых статданных, пишет Bloomberg. Инфляция в КНР в апреле осталась низкой, а объем нового банковского кредитования упал до минимума за 9 месяцев.

В понедельник Минфин Китая сообщил, что на этой неделе приступит к размещению первого транша специальных "сверхдлинных" облигаций с целью привлечения средств для стимулирования экономической активности. В марте власти страны анонсировали план размещения таких бумаг на сумму 1 трлн юаней ($138 млрд) в 2024 году. В эту пятницу будут проданы 30-летние бонды на сумму 40 млрд юаней.

Внимание трейдеров направлено на ситуацию вокруг ОПЕК+, рынок оценивает вероятность продления действующих ограничений на добычу на встрече, которая пройдет 1 июня.

Министр нефти Ирака Хайян Абдулгани в минувшую субботу заявил, что его страна "уже снизила добычу в достаточной степени" и не готова к дальнейшему сокращению. Однако уже в воскресенье он изменил свою риторику, сказав, что решение о продлении добровольного ограничения производства будет приниматься странами ОПЕК.

"Ирак является частью ОПЕК, и нам необходимо придерживаться ее решений", - сказал он.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 14 мая на 19,09 копейки, до 91,633 руб./$1, и уменьшил курс евро на 9,75 копейки, до 98,8486 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в понедельник вырос на 16,93 копейки по отношению к предыдущей среде и составил 91,7012 руб./$1. Оставшуюся часть прошлой недели Московская биржа не проводила торги данным контрактом из-за официальных выходных дней в честь Дня Победы 9 мая. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 мск упал относительно пятницы на 47,44 копейки, до 91,666 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 347,587 млн, из которых $344,527 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 003,06 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся относительно среды на 22,83 копейки, до 98,8821 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" упал по отношению к пятнице на 52,16 копейки, до 98,8847 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR318,493 млн, из которых EUR103,538 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR214,955 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 8 мая упала на 13 базисных пункта - до 16,01% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц поднялась в понедельник на 4 базисных пункта - до 15,93% годовых, на 3 месяца - осталась на прежнем уровне - 16,02% годовых. Срочная версия ставки на шесть месяцев выросла на 4 базисных пункта, до 16,15% годовых.