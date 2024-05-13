Цены евробондов РФ в понедельник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на рост UST

Москва. 13 мая. Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на плавный рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день всего на 2 базисных пункта - до 69,31% от номинала (их доходность выросла на 0,5 базисного пункта, составив 9,06% годовых). Облигации с погашением в 2042 году подешевели на 1 базисный пункт - до 68,9% от номинала (их доходность также увеличилась на 0,5 базисного пункта, составив 8,9% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 2 базисных пункта). Вместе с тем самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году не изменился в цене, которая, как и днем ранее, составила 57,17% от номинала (доходность - 9,96% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году также не продемонстрировали ярко выраженной динамики - их котировки остались на уровне 79,34% от номинала (доходность увеличилась на 3 базисных пункта, составив 17,12% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене за день на 5 базисных пунктов - до 72,46% от номинала (доходность опустилась на 1 базисный пункт - до 15,59% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году подорожали всего на 2 базисных пункта, до 67,64% от номинала (их доходность не изменилась, составив 13,21% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла за день на 33 базисных пункта - до 67,46% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 13 мая была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries демонстрируют в понедельник небольшой рост в ожидании публикации чуть позже на этой неделе важной макроэкономической статистики.

Внимание инвесторов на этой неделе будет приковано к данным об инфляции в США, которые будут обнародованы в среду. Как ожидают аналитики, чей консенсус-прогноз приводит Trading Economics, темпы роста потребительских цен в апреле замедлились до 3,4% с 3,5% в марте. Без учета топлива и продуктов питания (индекс CPI Core) цены выросли на 3,6% в годовом выражении после подъема на 3,8% месяцем ранее, полагают эксперты.

Федеральной резервной системе (ФРС) следует сохранять ограничительную денежно-кредитную политику до тех пор, пока не появятся дополнительные свидетельства того, что инфляция в США движется к целевому показателю в 2%, считает зампредседателя американского ЦБ Филип Джефферсон. По его словам, замедление прогресса в плане ослабления инфляции в Штатах в I квартале является "источником беспокойства". При этом, учитывая устойчивость американского рынка труда, Федрезерв может "еще больше" сфокусироваться на борьбе с инфляцией и удерживать ставку на текущем уровне дольше, заявил Джефферсон на мероприятии Федерального резервного банка Кливленда 13 мая.

"С учетом того, что спад инфляции остановился, нам необходимо сохранять ставку на уровне, ограничивающем экономическую активность, - приводит его слова газета Financial Times. - Федрезерву нужны дополнительные свидетельства того, что инфляция вернется к нашему целевому уровню".