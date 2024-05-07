07 мая 2024 года 19:17
Цены евробондов РФ во вторник продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на позитивный отскок UST
Москва. 7 мая. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на коррекционный отскок цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка расширились.
Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день всего на 2 базисных пункта - до 69,35% от номинала (их доходность выросла на 0,5 базисного пункта, составив 9,04% годовых). Вместе с тем облигации с погашением в 2042 году не продемонстрировали ярко выраженной динамики, их котировки остались на уровне предыдущего дня - 68,93% от номинала (доходность также не изменилась, составив 8,88% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 6 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году также не изменился в цене, которая, как и днем ранее, составила 57,07% от номинала (доходность - 9,96% годовых).
Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за день всего на 3 базисных пункта - до 79,33% от номинала (их доходность выросла на 4 базисных пункта, составив 16,97% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году снизились в цене на 8 базисных пунктов - до 73,11% от номинала (доходность увеличилась на 6 базисных пунктов - до 15,18% годовых). Вместе с тем евробонды РФ с погашением в 2029 году подорожали на 93 базисных пункта, до 66,94% от номинала (их доходность снизилась на 33 базисных пункта, составив 13,41% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла за день на 142 базисных пункта - до 68,31% от номинала.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 7 мая была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries демонстрируют во вторник умеренный рост в рамках коррекции на фоне возросших ожиданий снижения базовой процентной ставки Федрезерва уже в третьем квартале текущего года.
Слабые статданные по американскому рынку труда, опубликованные в пятницу, повысили оптимизм трейдеров в отношении возможного смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) в этом году. В настоящее время трейдеры оценивают в 67% вероятность снижения базовой процентной ставки Федрезервом в сентябре по сравнению с 46% неделей ранее, по данным CME FedWatch.
Во вторник трейдеры ждут выступления президента Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нила Кашкари, который примет участие в конференции Института Милкена. Последние статданные по инфляции в США ставят вопрос о том, является ли денежно-кредитная политика ФРС достаточно жесткой, чтобы обеспечить возврат инфляции к целевому показателю ЦБ в 2%, написал Кашкари в эссе, опубликованном на сайте ФРБ.
Опубликовано: /Финмаркет/
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