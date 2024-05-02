Вероятен краткосрочный рост цены акций Соллерса - инвестбанк "Синара"

Вероятен рост котировок акций "Соллерса" в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии аналитика инвестиционного банка "Синара" Александра Гайды.

"Эмитент опубликовал результаты за 2023 год по МСФО. Выручка составила 82,3 млрд руб., что практически совпало с нашим прогнозом. Чистая прибыль в 4,9 млрд руб. значительно превзошла ожидания. Рентабельность по чистой прибыли в 6% за 2023 год уже превысила докризисный уровень 2021 года (5%). Мы ожидаем, что в 2024 году "Соллерс" увеличит темпы роста выручки за счет стабильного спроса на модели УАЗ и хорошей динамики продаж моделей легких грузовых автомобилей "Атлант" и "Арго". Положительно оцениваем вышедшую отчетность и прогнозируем рост котировок бумаги в краткосрочной перспективе", - пишет эксперт.

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