Рынок акций РФ утром превысил 3475п по индексу МосБиржи на ослаблении рубля, лидирует Сургутнефтегаз

Москва. 29 апреля. Рынок акций РФ утром в понедельник сохранил смешанную динамику цен blue chips на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и просевшей нефти (Brent опустилась к $88,8 за баррель). Индекс МосБиржи за счет ослабления рубля превысил 3475 пунктов, при этом лидируют в росте обыкновенные акции "Сургутнефтегаза".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3475,16 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1179 пункта (-0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,5%.

Доллар вырос до 92,89 рубля (+0,49 рубля).

Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (+2,5% и +1,1% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,9%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,4%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,3%), бумаги "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,1%).

Подешевели акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,2%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (-0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1% и -0,2% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,1%).

Снизились акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2,3% и -2,4% "префы"), но выросли акции "Распадской" (MOEX: RASP) (+0,6%) и "Белона" (MOEX: BLNG) (+3,2%). Правительство РФ приняло решение об отмене экспортных пошлин на энергетический уголь и антрацит на период с 1 мая по 31 августа 2024 года, сообщила пресс-служба кабмина. Решение направлено на поддержку предприятий угольной отрасли, говорится в сообщении.

Привязанная к курсу рубля экспортная пошлина на уголь действовала с 1 марта, и предполагалось, что ее действие продлится до 28 февраля 2025 года.

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", баланс рисков на текущей неделе складывается в пользу рыночной консолидации. Сильные корпоративные результаты и высокие ожидания по дивидендам окажут поддержку фондовым индексам. С другой стороны, дальнейшее повышение доходности облигаций может оказать давление на фондовый рынок.

Как отмечает директор по стратегии ФГ "Финам" Ярослав Кабаков, на старте новой торговой недели мировые фондовые рынки показывают положительную динамику, однако нефть марки Brent немного сдала позиции.

Во вторник-среду состоится заседание ФРС, итоги которого могут оказать влияние на дальнейшую динамику рынков. Вероятнее всего, ФРС сохранит ключевую ставку неизменной, но ожидается, что Пауэлл ужесточит риторику и даст сигнал о том, что в этом году будет меньше снижений ставки, чем ожидалось ранее.

На Мосбирже торги пройдут 29-30 апреля, 1 мая - выходной. Globaltrans (MOEX: GLTR) в понедельник проведет собрание акционеров, что может повлиять на акции компании. Внимание инвесторов также приковано к возможному введению ЕС санкций против российских СПГ-проектов, отметил Кабаков.

В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов акций (Япония не работает в связи с праздником, австралийский ASX Australia вырос на 0,9%, южнокорейский Kospi - на 1,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,6%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,2-0,3%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,2-0,3%).

Биржи Японии были закрыты в связи с праздником по случаю Дня Сёва и начала японской Золотой недели.

На этой неделе инвесторы ждут публикации официальных значений индексов менеджеров по закупкам (PMI) в Китае за апрель и данных о промышленном производстве и розничных продажах в Японии за март.

Кроме того, во вторник-среду состоится двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США.

На нефтяном рынке утром в понедельник цены снижаются после роста на минувшей неделе.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в понедельник составила $88,76 за баррель (-0,8% и +0,6% в пятницу), июньская цена WTI - $83,36 за баррель (-0,6% и +0,3% в пятницу).

Обе марки завершили пятничные торги на максимумах с 16 апреля, сообщает MarketWatch. За минувшую неделю цена Brent увеличилась на 2,5%, WTI - на 2%.

На перспективы спроса на нефть негативно влияют настроения рынка в отношении снижения процентных ставок Федрезервом США, ухудшившиеся после выхода в конце прошлой недели данных об инфляции в стране.

Как стало известно в пятницу, индекс потребительских цен (индекс PCE) в Штатах в марте повысился на 0,3% и совпал с консенсус-прогнозом, представленным Trading Economics. В годовом выражении индикатор увеличился на 2,7%, сильнее ожидавшихся 2,6%. В феврале индикатор вырос на 0,3% месяц к месяцу и на 2,5% год к году.

Рост индекса PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в прошлом месяце остался на февральском уровне как в помесячном, так и в годовом выражении - 0,3% и 2,8% соответственно.

Федрезерв таргетирует инфляцию на уровне 2%.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+19,5%), "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (+9,8%), бумаги ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (MOEX: TUZA) (+7,7%), ПАО "Евротранс" (MOEX: EUTR) (+7,7%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+6%), ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (+4,3%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+3,6%), "Софтлайна" (MOEX: SOFL) (+3,5%).

Подешевели акции ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (-4,5%), "Самараэнерго" (MOEX: SAGO) (-2,8% и -3,7% "префы"), ПАО "Нижнекамскшина" (MOEX: NKSH) (-2,3%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-2,2%), расписки "Эталона" (MOEX: ETLN) (-2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 7,55 млрд рублей (из них 874,19 млн рублей пришлось на обыкновенные акции "Сургутнефтегаза", 742,91 млн рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 470 млн рублей на обыкновенные акции "Мечела").