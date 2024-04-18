Рынок акций РФ закрылся ростом индексов во главе с бумагами "ТКС Холдинга" и Ozon

Москва. 18 апреля. Рынок акций РФ в четверг продемонстрировал смешанную динамику цен blue chips на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и отскока нефти после снижения (Brent отыграла $87 за баррель), индексы смогли выйти в "плюс" на фоне укрепления рубля. Лидерами роста выступили акции "ТКС Холдинг" (+2,1%) и расписки Ozon (+2,1%), просел бумаги ряда нефтяников во главе с "Газпром нефтью" (-2,2%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3455,82 пункта (+0,05%, днем индекс опускался ниже 3440 пунктов), индекс РТС - 1160,6 пункта (+0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,9%.

Доллар к 18:50 МСК просел до 93,79 рубля (-0,49 рубля).

Подорожали акции "ТКС Холдинг" (+2,1%), расписки OZON (+2,1%), бумаги ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+1,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,6%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+1,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8% и +0,5% "префы"), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,6% и +0,6% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,1%).

Совет директоров "Северстали" на заседании 19 апреля может рассмотреть рекомендации по квартальным дивидендам. Итоги заседания будут раскрыты в день публикации результатов компании за первый квартал - 23 апреля, заявила "Интерфаксу" руководитель управления по коммуникациям и работе с инвесторами Анастасия Мишанина.

Совет директоров "Сургутнефтегаза" на заседании 22 апреля рассмотрит вопросы проведения годового собрания акционеров, говорится в сообщении эмитента.

Подешевели акции "Газпром нефти" (-2,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,8%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, российский рынок акций в четверг оставался под давлением продавцов, но вечером смог отыграть потери на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры. Коррекция последних дней в основном носила техническую природу - происходила фиксация прибыли после импульса роста.

Кроме того, цены на нефть Brent откатились в район $87 за баррель, рубль укрепился, оттеснив доллар ниже 94 руб./$1. Внешний фон можно оценить как умеренно позитивный. В конце недели пройдут завершающие сессии весеннего заседания Международного валютного фонда и Всемирного банка, компания "О''Кей" (MOEX: OKEY) опубликует отчет по МСФО за 2023 год. Динамика российского рынка акций в конце недели может быть сдержанной из-за "фактора пятницы". Прогноз по индексу МосБиржи на 19 апреля - 3400-3500 пунктов, полагает Бахтин.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, индекс МосБиржи стабилизировался в районе 3450 пунктов, таким образом, восходящий тренд остается в силе. При этом стоит отметить, что темпы снижения снизились, в том числе на фоне попыток постепенного восстановления нефтяных котировок. Постепенно фокус внимания инвесторов начинает смещаться в сторону предстоящего заседания ЦБ РФ на будущей неделе: в пятницу, 26 апреля, регулятор, вероятнее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 16%. Пауза в действиях ЦБ может продлиться до осени из-за высокого внутреннего спроса, который продолжает расти даже при жесткой денежно-кредитной политике. При этом пространство для снижения ключевой ставки в 2024 году выглядит ограниченным из-за высоких рисков активизации потребления, полагает эксперт.

В текущих условиях в качестве альтернативного варианта регулятор может рассматривать вопрос о повышении ключевой ставки. Вероятность этого небольшая, однако она сохраняется на фоне присутствия проинфляционных рисков.

Нефтяной рынок остается в напряжении из-за сохраняющихся геополитических рисков на Ближнем Востоке вследствие возможной реакции Израиля на действия Ирана. На этом фоне котировки по-прежнему остаются на повышенном уровне, полагает Федосов.

Как отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, в четверг рынок акций начинал торги с нисходящей коррекции, но во второй половине дня сменил ее на небольшой рост. Фондовый рынок, по всей видимости, воодушевлён повышением прогноза роста российского ВВП до 3,2% в 2024 году Международным валютным фондом. Корпоративный новостной фон в России по-прежнему сохраняется оптимистичным.

Лидерами роста на фондовом рынке оказались депозитарные расписки Ozon, возможно, в связи с ожиданиями рынком новостей о будущей редомициляции компании в Россию. Среди лидеров понижения оказались акции "ТМК" (MOEX: TRMK) (-2,1%), скорее всего, из-за неопределенности, связанной с решением совета директоров по дивидендам.

"По нашим ожиданиям, индекс МосБиржи завтра может колебаться в коридоре 3400-3500 пунктов, доллар будет торговаться в интервале 92-94 руб./$1", - считает Мильчакова.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, расписки Ozon после публикации ранее в апреле сильных финансовых результатов за IV квартал 2023 года в четверг обновили максимум с июля 2021 года (4004,5 руб.). В 2023 году компании удалось выйти на положительную EBITDA, которая достигла 4,2 млрд руб. при сокращении чистого убытка на 27%. Ozon по итогам апрельской конференции также подтвердил планы по редомициляции в РФ и обозначил цели по расширению бизнеса в 2024 году. В долгосрочной перспективе Ozon банк, скорее всего, будет одним из самых прибыльных бизнесов группы. В ближайшее время холдинг начнет раскрывать основные результаты работы финансового подразделения.

Акции "Русала" и "Эн+ Груп" (MOEX: ENPG) (+2%) выросли вместе с ценами на алюминий, которые стремились к максимуму этой недели и пику с июня 2022 года. "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+1,3%) в четверг сообщила об увеличении выпуска агрохимической продукции в I квартале текущего года почти на 7%, до рекордных 3 млн тонн, при росте продаж на 11,4%.

Зарубежные фондовые площадки в четверг развивали коррекционное восстановление, которое обеспечивалось скорее техническими факторами и близостью локальных минимумов, чем улучшением фундаментальной картины. Рынки остаются в ожидании сигналов по процентным ставкам в крупнейших экономиках. Индексы МосБиржи и РТС также подросли вместе с улучшением зарубежных настроений. Инвесторы в РФ ждут дивидендных новостей, при этом некоторые эмитенты уже начинают рассматривать вопрос выплат за I квартал 2024 года (в их число уже вошли "Группа Позитив" (MOEX: POSI) и "Хендерсон" (SPB: HNFG), а в пятницу к списку может присоединиться "Северсталь"). Акции "Северстали" (1861,4 рубля) сохраняют потенциал развития роста как минимум в район 2000 руб., а их привлекательность может еще больше увеличиться в случае промежуточных дивидендных выплат, считает аналитик.

В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, австралийский ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 2%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,8%), подросли Европа (индексы DAX и CAC 40 выросли на 0,4-0,6%, FTSE топчется на уровне среды) и США (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,3-0,6%).

На нефтяном рынке к вечеру в четверг цены отыграли большую часть дневной просадки, вызванной ранее статистикой Минэнерго США о запасах сырья, а также снижения геополитической напряженности.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в четверг составила $87,02 за баррель (-0,3% и -3% накануне), майская цена WTI - $82,64 за баррель (-0,1% и -3,1% в среду).

Накануне министерство энергетики США сообщило, что запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 2,74 млн баррелей. Рост фиксируется четвертую неделю подряд, однако он оказался меньше, чем прогнозировали аналитики.

Напряженность на Ближнем Востоке добавляет к котировкам нефти $5-10 за баррель, написали аналитики Goldman Sachs, добавив, что в отсутствие эскалации эта наценка может упасть.

Негативными факторами для рынка нефти также являются опасения, что Федрезерв будет удерживать ключевую процентную ставку на высоком уровне в течение длительного времени; также свою роль играют слабые макроэкономические данные из Китая.

Тем временем власти США приняли решение вернуть санкции в отношении Венесуэлы, касающиеся в том числе экспорта нефти. Рестрикции вступят в силу в четверг, при этом в течение 45 дней будет действовать переходный период.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+18,4% и +21,8% "префы"), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+9,9%), ПАО "Завод им. Лихачева" (MOEX: ZILL) (+8,8%), ПАО "Саратовский НПЗ" (MOEX: KRKN) (+7%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (+6,7%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+4,7%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+4,3%), "Белона" (MOEX: BLNG) (+3,7%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+3,6%).

Акционеры ПАО "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) (+0,3%, до 1122 рублей) на годовом собрании, прошедшем в заочной форме 17 апреля, утвердили дивиденды по итогам 2023 года в размере 100 рублей на одну обыкновенную акцию, говорится в материалах компании. Всего на выплату дивидендов будет направлено 10,303 млрд рублей. Датой закрытия реестра для получения дивидендов утверждено 2 мая 2024 года.

Снизились акции SFI (MOEX: SFIN) (-3,2%), ПАО "Центр международной торговли" (MOEX: WTCM) (-3,5%), ПАО "НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (-3,1%), ПАО "Россети Волга" (MOEX: MRKV) (-2,9%), "Самараэнерго" (MOEX: SAGO) (-2,7% и -4,2% "префы"), "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (-2,5% и -5,3% "префы").

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 56,91 млрд рублей (из них 5,95 млрд рублей пришлось на акции "Системы", 5,72 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 4,81 млрд рублей на акции "ТКС Холдинг").