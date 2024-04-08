"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Chevron с целью $176

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Chevron Corp. с целью $176 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,9%, стоп-приказ: $153,89, говорится в комментарии инвестиционной компании.

По мнению аналитиков, к факторам роста можно отнести позитивные ожидания в Forward P/E (11,32) при актуальном P/E 14,24 и позитивную конъюнктуру на рынке нефти.

"С технической точки зрения котировки акций преодолели максимум 2024 года на уровне сопротивления $161,22 и формируют сигналы к потенциальному продолжению восходящей тенденции. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне $153,89 риск на портфель составит 0,38%", - указывают эксперты "Финама".

Chevron Corp. - крупнейшая интегрированная энергетическая компания США, одна из крупнейших корпораций в мире. Основные (по объему доказанных резервов) месторождения, разрабатываемые и эксплуатируемые эмитентом, находятся в США (29%), Австралии (20%) и Казахстане (18%).

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