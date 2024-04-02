Американские индексы Dow Jones и S&P 500 снизились, Nasdaq вырос по итогам торгов понедельника. Фондовые рынки АТР изменяются разнонаправленно во вторник. Цены на нефть продолжают расти во вторник утром.

Фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 завершили торги в понедельник в минусе, Nasdaq Composite вырос.

В пятницу американские биржи не работали в связи с праздником (Страстная пятница), однако правительственные учреждения были открыты, и министерство торговли США обнародовало статданные, показавшие продолжающееся ослабление инфляции в стране.

Согласно отчету Минторга, расходы американцев в феврале выросли на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, доходы увеличились на 0,3%. Консенсус-прогноз экспертов предполагал повышение расходов на 0,5%, доходов - на 0,4%, по данным Trading Economics.

Ключевой показатель инфляции, отслеживаемый Федеральной резервной системой, - индекс PCE Core - в феврале увеличился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, когда он поднялся на 0,5%, сообщил Минторг. Рост показателя в годовом выражении замедлился до минимальных почти за три года 2,8% с 2,9% месяцем ранее.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на отчет министерства труда США о безработице за март, который будет обнародован в пятницу.

Кроме того, на вторник и среду запланирована публикация других важных данных по рынку труда: это отчет о количестве открытых вакансий за февраль и мартовские данные отраслевой организации ADP Employer о количестве рабочих мест в частном секторе США.

Отчет Института управления поставками (ISM), обнародованный в понедельник, показал рост деловой активности в производственном секторе США. Индекс ISM Manufacturing в марте увеличился до 50,3 пункта по сравнению с 47,8 пункта месяцем ранее. Значение индикатора выше 50 пунктов говорит о росте активности в секторе. Индекс поднялся выше этой отметки впервые за 17 месяцев.

Бумаги AT&T Inc. (SPB: T) подешевели на 0,6% по итогам торгов. Американская телекоммуникационная компания зафиксировала утечку данных порядка 7,6 млн действующих и 65,4 млн бывших клиентов.

Капитализация FedEx Corp. (SPB: FDX) снизилась на 3,3%. Транспортно-логистическая компания сообщила, что ее контракт с Почтовой службой США (U.S. Postal Service, USPS) истечет 29 сентября, поскольку стороны не смогли согласовать условия его продления.

Тем временем, United Parcel Service (SPB: UPS) Inc. объявила о заключении крупного контракта на грузовые авиаперевозки с USPS. Акции компании, однако, подешевели на 0,7%.

Бумаги Walt Disney Co. (SPB: DIS) снизились в цене на 0,7%. В понедельник стало известно, что два крупных институциональных инвестора, являющиеся акционерами Disney, заявили о готовности поддержать инвестора-активиста Нельсона Пельца, добивающегося включения его самого и еще одного кандидата в совет директоров компании. Этими инвесторами являются пенсионный фонд California Public Employees'' Retirement System (CalPERS) и инвесткомпания Neuberger Berman.

Стоимость акций Trump Media & Technology Group Corp. упала на 21,5% по итогам торгов. Материнская компания соцсети Дональда Трампа Truth Social сообщила в понедельник, что зафиксировала чистый убыток в размере $58,2 млн в 2023 году при выручке всего в $4,13 млн.

Акции Micron Technology (SPB: MU) подорожали на 5,5% вслед за улучшением прогнозной цены бумаг аналитиками BofA Securities до $144 со $120. Рекомендация для акций Micron сохранена BofA на уровне "покупать".

Капитализация Microsoft Corp. (SPB: MSFT) увеличилась на 0,9%. Эксперты Jefferies повысили прогнозную цену акций компании до $550 с $465, оставив рекомендацию "покупать".

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в понедельник упал на 240,52 пункта (0,6%) и составил 39566,85 пункта.

Standard & Poor''s 500 снизился на 10,58 пункта (0,2%) - до 5243,77 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 17,37 пункта (0,11%) и составил 16396,83 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики на торгах во вторник.

Гонконгский рынок, открывшийся после длительных праздников, уверенно растет, отыгрывая опубликованные в выходные данные об увеличении промышленной активности в Китае. Индекс Hang Seng прибавляет 2,3%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности КНР в прошлом месяце поднялся до 50,8 пункта - максимума с марта прошлого года, сообщило в минувшее воскресенье Государственное статистическое управление (ГСУ) страны. Индикатор превысил отметку в 50 пунктов впервые за пять месяцев.

Акции Xiaomi (SPB: 1810) Corp. подскочили в цене на 10,8% в ходе торгов в Гонконге во вторник. Ранее стало известно, что производитель потребительской электроники начал принимать заказы на собственный электромобиль.

Уверенный рост в Гонконге также демонстрируют бумаги Trip.Com Group (+9,2%), China Overseas Land & Investment (+5,9%), Miniso Group (+3,2%), Tencent (SPB: 700) Holdings (+2,1%), Sinopharm Group Co. (+2%).

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite, поднявшийся накануне более чем на 1%, теряет 0,1% во вторник.

Акции Kweichow Moutai Co. снизились в цене 0,6%, China Life Insurance - 1,3%, China Railway - также 1,3%, Ningxia Zhongke Biotec - 10%.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 колеблется между ростом и снижением в ходе торгов.

Бумаги Tokyo Electron подорожали на 3,1%, Sumitomo Metal Mining - на 4%, Sumco Corp. - на 4,6%. В то же время дешевеют акции Sony Group (-0,6%), Toyota Motor (-0,5%), SoftBank Group - на 0,5%.

Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,1%.

Дорожают акции Samsung Electronics (+3,3%), SK Hynix (+0,6%). В то же время дешевеют бумаги LG Energy Solution (-0,5%), Samsung SDI (-0,3%), Hyundai Motor (-4,4%), Kia Corp. (-4,1%), LG Chem (-1,7%).

Инфляция в Южной Корее в марте осталась на уровне предыдущего месяца - 3,1% в годовом выражении, сообщило во вторник статистическое ведомство страны. Таким образом, инфляция держатся на максимуме с декабря.

Рост потребительских цен в помесячном выражении в марте замедлился до 0,1% с февральских 0,5%.

Австралийский рынок акций, не работавший с прошлой пятницы в связи с пасхальными праздниками, завершил торги во вторник слабым снижением. Фондовый индекс S&P/ASX 200 опустился к закрытию сессии на 0,11%.

Бумаги Rio Tinto подорожали на 0,7%, Santos Ltd. - на 1,2%. В то же время стоимость акций Fortescue Ltd. снизилась на 1,1%, Macquarie Group - на 0,7%.

Цены на нефть продолжают расти во вторник после подъема накануне на сигналах увеличения промышленной активности в США и Китае.

Поддержку рынку также оказывают опасения усиления геополитической напряженности после удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске, отмечает Market Watch.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:10 мск составляет $87,85 за баррель, что на $0,43 (0,49%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подорожали на $0,42 (0,5%), до $87,42 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,44 (0,53%), до $84,15 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на $0,54 (0,7%), до $83,71 за баррель, максимума с 27 октября.

Отчет Института управления поставками (ISM), обнародованный в понедельник, показал рост деловой активности в производственном секторе США. Индекс ISM Manufacturing в марте увеличился до 50,3 пункта по сравнению с 47,8 пункта месяцем ранее. Значение индикатора выше 50 пунктов говорит о росте активности в секторе. Индекс поднялся выше этой отметки впервые за 17 месяцев.

Тем временем, в Китае индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности в прошлом месяце поднялся до 50,8 пункта - максимума с марта прошлого года, сообщило в минувшее воскресенье Государственное статистическое управление (ГСУ) страны. Индикатор превысил отметку в 50 пунктов первые за пять месяцев.

"Сильные статданные из Китая усиливают надежды на то, что промышленный сектор страны сможет вернуться к устойчивому росту, и это станет одним из наиболее важных факторов поддержки цен на нефть в этом году", - отмечает аналитик XS.com Самер Хасн, слова которого приводит Market Watch.

Нефтяной рынок продолжает ждать новостей от ОПЕК+. Государства коалиции, которые проведут очередную встречу 3 апреля, вероятно, сохранят действующие ограничения добычи.