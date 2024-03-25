Падение рынка акций РФ из-за теракта в "Крокусе" было выкуплено, индекс МосБиржи превысил 3280п

Москва. 25 марта. Падение рынка акций РФ в понедельник после произошедшего вечером 22 марта теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" было полностью выкуплено игроками в течение основных торгов, отскок был подогрет ростом нефти (Brent поднялась к $86,7 за баррель). Индекс МосБиржи к закрытию сессии превысил 3280 пунктов после падения днем к 3235 пунктам, лидерами роста выступили акции "Северстали" (+2,3%) и АФК "Система" (+2,3%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3281,63 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1115,63 пункта (+0,2%); динамика цен blue chips на Мосбирже оказалась смешанной в пределах 2,3%.

Доллар к 18:50 МСК стоил 92,66 рубля (-0,14 рубля).

Вечером 22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел теракт: несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта, а также устроили пожар. В результате теракта погибли 137 человек, еще 182 человека пострадали. СКР расследует уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что правоохранительные органы задержали 11 человек, причастных к теракту в "Крокус Сити Холле", в том числе четверых непосредственных исполнителей теракта.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил в понедельник, что Путин вечером в понедельник проведет совещание с участием силового и социального блока по мерам, принимаемым после теракта в "Крокус Сити Холле".

Подорожали акции "Северстали" (+2,3%), АФК "Система" (+2,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,9%), "Магнита" (+1,4%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (+1,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,2%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (+1,1%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+1,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%).

Подешевели акции ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,4%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,4% и -0,3% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,4%), "Газпрома" (-0,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, российский рынок акций начал торги понедельника снижением, реагируя на резонансную трагедию в Красногорске, но в течение дня потери были компенсированы, индекс МосБиржи смог выбраться в "плюс".

Вселить уверенность в покупателей мог ценовой оптимизм в сырьевых товарах, в особенности ускорение роста нефтяных цен. "Черное золото" фундаментально поддерживают признаки оживления китайской экономики и напряженность на Ближнем Востоке, полагает эксперт.

Во вторник в США выйдут февральские статданные по заказам на товары длительного пользования и индекс потребительского доверия от Conference Board за март. Акции "НОВАТЭКа" во вторник очистятся от дивидендов.

"Эмоции на рынке стабилизируются, рубль остается относительно слабым, а цены на нефть нацелились вверх - все это поводы для попыток вернуться выше 3300 пунктов по индексу МосБиржи. Прогноз на 26 марта - 3225-3325 пунктов", - считает Бахтин.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Андрей Алексеев, индекс МосБиржи сохраняет восходящий тренд, оставаясь выше 3250 пунктов, потенциал роста сохраняется благодаря предстоящему дивидендному сезону.

ЦБ РФ в минувшую пятницу оставил ключевую ставку на уровне 16% годовых, при этом сохранив сигнал о необходимости поддержания жестких денежно-кредитных условий в течение длительного времени. По заявлению регулятора, в экономике продолжают преобладать проинфляционные риски, а также сохраняется значительное отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста. Данные заявления выступают сдерживающим фактором для роста российских акций и облигаций, считает эксперт.

Нефть Brent в понедельник восстанавливается после трех дней снижения, цены пока остаются в рамках ожидаемого диапазона на текущий год $80-90 за баррель. Росту нефтяного рынка сопутствуют признаки сохранения дефицита и спроса на нефть на фоне снижения стратегических запасов нефти в США, а также из-за перебоев поставок топлива и приближения транспортного и туристического сезона в США. Локальное ослабление американской валюты (индекс доллара DXY) в понедельник также способствовало росту нефтяных котировок, отметил Алексеев.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, рынок акций РФ большую часть дня торговался в "минусе", но перед закрытием торгов смог выйти в небольшой "плюс".

Настроения инвесторов на российском фондовом рынке в целом были далеки от оптимизма из-за произошедшей вечером в прошлую пятницу террористической атаки на концертный зал в Подмосковье, повлекшей за собой невиданное ранее по масштабам количество жертв, отмечает аналитик. Корпоративные новости в понедельник оказались неоднозначными, но на отскок рынка вверх, возможно, повлияли резкий рост цен на нефть и укрепление рубля. Цена нефти Brent нацелилась на $87 за баррель в ожидании дополнительного сокращения Россией и Саудовской Аравией добычи нефти в апреле, полагает эксперт.

Среди лидеров роста в понедельник оказались акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+3,5%), видимо, в связи с ожидаемыми новыми приобретениями и сильными операционными результатами. Лидерами понижения оказались акции строительной группы "Эталон" (MOEX: ETLN) (-7,3%) после публикации неоднозначных финансовых результатов по МСФО за 2023 год.

Во вторник индекс МосБиржи будет двигаться в коридоре 3200-3300 пунктов, пара USD/RUB может провести торговый день в диапазоне 91-93 руб./$1, считает Мильчакова.

По словам аналитика Россельхозбанка Георгия Засеева, снижение рынка акций РФ в понедельник было поддержано большей частью бумагами "второго эшелона", в то время как более половины "голубых фишек" из индекса МосБиржи (прежде всего, акций компаний, ориентированных на внутренний спрос) быстро вышли в "плюс" - "Группа Позитив" (MOEX: POSI), "Яндекс", "Северсталь", "Магнит" (MOEX: MGNT) и др. Просадки в наиболее тяжеловесных акциях (Сбер, "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH), "Газпром" (MOEX: GAZP)) также постепенно выкупаются инвесторами. Тем не менее, в ближайшие время у рынка все же больше оснований "коснуться" уровня 3225 пунктов по индексу МосБиржи, прежде чем вернуться на уровень 3275 пунктов и выше, считает аналитик.

Хорошую устойчивость показывают ведущие бумаги нефтегазового и потребительского секторов, являясь отчасти "защитными" акциями в складывающихся макроэкономических условиях. "ЛУКОЙЛ" (7431 рубль) восстанавливается выше 7350 руб. после пятничной коррекции из-за не впечатливших рынок финальных дивидендов (498 руб. на акцию). Лидеры продуктового ритейла, "Магнит" и X5 Group, показывают высокую динамику финансовых и операционных результатов, сохраняя потенциал для дальнейшего роста бизнеса и стоимости компаний. Краткосрочные цели по бумагам "Магнита" и X5 составляют 8700 руб. (потенциал роста 16%) и 3190 руб. (+13%) соответственно, отмечает Засеев.

Среди аутсайдеров индекса МосБиржи выступили бумаги "Сегежи Групп" (-2,8%), "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (-1,1%). В случае с "Сегежей" продажи в акциях, помимо слабых результатов за минувший год, вызваны высокой вероятностью допэмисссии в текущем году, которая, по словам CEO компании, может помочь стабилизировать финансовое положение группы. В котировках "Совкомфлота" отразился санкционный фактор - международные СМИ сообщают о том, что индийские НПЗ не принимают к разгрузке танкеры компании. Негативно была воспринята отчетность за 2023 год группы "Эталон" (-7,3%). Высокие процентные ставки, лимитированный объем льготных ипотечных программ и по большей части нереализованные дивидендные ожидания охлаждают рыночный сантимент в строительном секторе, считает представитель Россельхозбанка.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, "префы" "Сургутнефтегаза" (62,72 рубля) могут продолжить выступать в качестве "защитных" инструментов за счет дивидендного фактора. Уровень технической поддержки для "префов" в районе 60-62 руб. остается актуальным, и его можно рассматривать в качестве локального опорного уровня. Более того, открывается дорога на очередное обновление исторических максимумов выше 63 руб. и подход к 65 руб. за бумагу на фоне высоких дивидендных ожиданий, полагает аналитик.

Дивиденды по итогам 2023 года могут составить примерно 12-14 руб. на акцию, что предполагает величину дивидендной доходности в диапазоне 19-22%. Сам факт мощного ослабления рубля в прошлом году дает надежду на высокую дивидендную доходность, считает аналитик.

"Мы рекомендуем покупать "префы" "Сургутнефтегаза" долгосрочно, поскольку дивидендный сезон уже достаточно близко. Чем ближе дивидендная отсечка (в конце июля), тем активнее акции будут двигаться в сторону 70 руб. за бумагу", - полагает Абелев.

В Азии в понедельник преобладала негативная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 1,2%, австралийский ASX Australia подрос на 0,6%, южнокорейский Kospi просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng потерял 0,2%), в Европе динамика смешанная (индексы CAC 40 и DAX подросли на 0,1-0,3%, FTSE просел на 0,1%), снижаются США (индексы к 18:50 МСК просели на 0,1-0,3% во главе с Dow).

Внимание инвесторов на этой неделе будет сосредоточено, в том числе, на данных об изменении потребительских цен в прошлом месяце в Австралии и Токио (индикатор, позволяющий оценить инфляцию в целом в Японии), пишет Trading Economics.

На нефтяном рынке в понедельник цены растут после снижения в конце прошлой недели из-за усиления геополитической напряженности и обеспокоенности трейдеров в отношении вероятных перебоев с поставками на мировой рынок.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в понедельник составила $86,72 за баррель (+1,5% и -0,5% в пятницу), майская цена WTI - $81,98 за баррель (+1,7% и -0,5% в пятницу).

Совбез ООН в пятницу не принял проект резолюции США по поддержке дипломатических усилий, которые могут привести к прекращению огня в секторе Газа, из-за вето РФ и Китая.

Между тем йеменские хуситы в субботу запустили четыре противокорабельные баллистические ракеты в район следования принадлежащего Китаю нефтяного танкера Huang Pu, шедшего в Красном море под панамским флагом, сообщило Центральное командование ВС США.

В долгосрочной перспективе факторами, способствующими подъему котировок, остаются сохранение ограничений на добычу странами ОПЕК+ и атаки украинских дронов на российские НПЗ, которые, по оценке ряда экспертов, привели к сокращению объемов нефтепереработки в стране более чем на 10%, пишет Trading Economics.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Центр международной торговли" (MOEX: WTCM) (+9,8% и +5,7% "префы"), "префы" "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+9,8%), акции "Группы Астра" (MOEX: ASTR) (+6,4%), ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (+6,3%), банка "Приморье" (MOEX: PRMB) (+4,9%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+3,5%), ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (+3,5%), ПАО "Смарттехгрупп" (MOEX: CARM) (+3,5%).

Снизились расписки "Эталона" (-7,3%), акции ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (-5,1%), ПАО "Росинтер ресторантс холдинг" (MOEX: ROST) (-4,3%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (-3,7%), "Якутскэнерго" (MOEX: YKEN) (-3,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 71,51 млрд рублей (из них 7,5 млрд рублей пришлось на акции "ТКС Холдинг", 6,76 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 6 млрд рублей на акции "Яндекса").