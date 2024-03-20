Волатильность валютного рынка остается повышенной - БКС Экспресс

Волатильность валютного рынка остается повышенной, но причин для выхода пары доллар/рубль из диапазона 87,5-93,5 руб./$1 в настоящее время нет, говорится в комментарии эксперта БКС Экспресс Михаила Зельцера.

"Пара остается в рамках многомесячного боковика 87,5-93,5 руб./$1, объективных причин для покидания диапазона нет. Более того, сезонность курса рубля сейчас на стороне участников на его укрепление и не исключается очередная волна доллар вниз, - пишет аналитик в материале. - В пятницу состоится заседание ЦБ РФ, где с высокой вероятностью регулятор сохранит ключевую ставку в 16% годовых. Снижение темпа инфляции и инфляционных ожиданий населения и корпораций сдержат Центробанк от дальнейшего ужесточения, но скорость замедления ценового давления в экономике и проблемы на рынке труда пока лишают возможности идти на монетарное послабление. Вопрос снижения ставки откладывается на II полугодие. Фактор жесткой денежно-кредитной политики регулятора вкупе с нормативами репатриации выручки экспортеров играют за рубль".

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