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Главная / Мнения аналитиков / Прогнозная цена акций ЛУКОЙЛа составляет 8395 руб. - ПСБ
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13 марта 2024 года 11:55
Прогнозная цена акций ЛУКОЙЛа составляет 8395 руб. - ПСБ
Прогнозная стоимость акций "ЛУКОЙЛа" составляет 8395 рублей за штуку, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Эмитент отчитался за 2023 год, превысив ожидания консенсуса по чистой прибыли, которая за второе полугодие составила 590,6 млрд руб., а за год - 1155 трлн руб. Результаты по свободному денежному потоку за год (864 млрд руб.) также оказались для компании рекордными", - отмечают эксперты. "Напомним, что по дивидендной политике "ЛУКОЙЛ" направляет на выплату дивидендов 100% свободного денежного потока, но скорректированного на выкуп акций, капзатраты и пр. Данные по капитальным затратам в отчетности были указаны в составе потока от инвестдеятельности, поэтому мы грубо оцениваем возможные дивиденды за 2П в 678 руб./акцию, доходность - 9%, но отмечаем, что они могут быть скорректированы как в большую, так и в меньшую сторону в зависимости от корректировок, - указывают в ПСБ. - Таким образом, совокупные дивиденды за 2023 год превысят 1000 руб. (1155 руб.), как и ожидалось рынком. Решение по ним стоит ожидать традиционно в апреле. У компании на балансе свыше 1 трлн кэша, чистый долг отрицательный, это позволяет как провести обратный выкуп акций у нерезидентов, так и выплатить хорошие дивиденды". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЛУКОЙЛ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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