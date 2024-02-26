Freedom Finance Global рекомендует "покупать" акции BioMarin с прогнозной ценой $115

Freedom Finance Global рекомендует "покупать" акции BioMarin Pharmaceutical с прогнозной стоимостью на уровне $115 за штуку, сообщается в материале старшего аналитика инвестиционной компании Ильи Зубкова.

"Эмитент отчитался за четвертый квартал прошедшего года лучше ожиданий инвесторов. Скорректированная прибыль компании на акцию составила $0,49, превысив консенсус на 14%. Выше прогнозов была и выручка от VOXZOGO, продажи которого станут основным драйвером роста доходов BioMarin в текущем году. Продолжается начальная стадия вывода на рынок ROCTAVIAN. Ориентиры менеджмента относительно перспектив роста выручки препарата в 2024 году остаются консервативными, - отмечает эксперт. - В ближайшие недели BioMarin представит обновленную стратегию расширения "пайплайна". В текущем году ожидается двузначный рост выручки и улучшение рентабельности, что позволит значительно повысить EPS".

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