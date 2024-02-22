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22 февраля 2024 года 11:47

Рынок акций РФ отскочил выше 3150п по индексу МосБиржи во главе с Polymetal в рамках коррекции, упал Мечел

Москва. 22 февраля. Рынок акций РФ утром в четверг отскочил вверх за счет закрытия части коротких позиций игроками на фоне улучшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (нефть Brent превысила $83 за баррель), сдерживающим фактором для "быков" остаются ожидания объявления Западом в ближайшие выходные новых антироссийских санкций. Индекс МосБиржи превысил отметку 3150 пунктов во главе с акциями Polymetal (+6,3%), продолжает снижение "Мечел".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3152,81 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1073,76 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,9%.

Доллар стоит 92,5 рубля (-0,06 рубля).

Постпреды ЕС в среду согласовали очередной - 13-й - пакет антироссийских санкций, который утвердят к 24 февраля, сообщило бельгийское председательство в Совете ЕС. В понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что рассчитывает на одобрение 13-го пакета антироссийских санкций до 24 февраля.

Подорожали акции Polymetal (+6,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,9%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,9%), бумаги "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1% и +1,2% "префы"), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,6% и +0,4% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%).

Подешевели акции "Мечела" (-2,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,1%).

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, рынок акций РФ в четверг испытывает неуверенность в преддверии длинных выходных и обнародования антироссийских западных санкций, что инвесторы будут отыгрывать уже в понедельник. Добавляет негатива и корпоративный фон, например, отзыв лицензии у Киви банка.

По оценкам аналитиков Промсвязьбанка (MOEX: PSKB), результаты "Мечела" за 2023 год разочаровали тех инвесторов, которые надеялись на возобновление дивидендных выплат акционерам. Учитывая фактический рост долговой нагрузки, вероятность распределения дивидендов за 2023 год достаточно низкая. "Мечел" продолжает снижать размер финансового долга, но ситуацию осложняют слабый результат добывающего сегмента и высокие капитальные расходы.

"Считаем, что у "Мечела" сдержанные перспективы на 2024 год из-за рисков снижения мировых цен на коксующийся уголь. Совершать сделки с бумагами "Мечела" следует с осторожностью: с начала 2023 года "префы" подорожали в 2,5 раза, а обыкновенные бумаги - в 2,8 раза. Надежды на выплату дивидендов, скорее всего, не будут реализованы. На этом фоне ожидается дальнейшее коррекционное снижение акций Опорным уровнем выступают минимумы, которые были в начале декабря 2023 года: для обыкновенных акций - 270 руб., а для привилегированных - 310 руб., считают эксперты Промсвязьбанка.

Как отмечают аналитики "Финама", на азиатских торгах в четверг отмечается хороший спрос на технологические акции после того, как отчетность американской Nvidia оказалась лучше ожиданий. Последние протоколы заседания FOMC еще раз подтвердили осторожный подход Федеральной резервной системы к вопросу раннего снижения ставки.

Японский индекс акций Nikkei 225 обновил исторический максимум, превысив 39 тыс. пунктов (предыдущий максимум 38957,44 пункта был зафиксирован 29 декабря 1989 года). Однако настроения на азиатском рынке немного ухудшились из-за неуверенности инвесторов на китайских фондовых рынках, которые ожидают новых экономических стимулов, а не ограничений в торгах, отмечают эксперты.

Российский рынок акций на неделе пережил стадию коррекции на фоне усиления санкционных рисков. Алкогольная группа "Кристалл" определила цену акций в рамках IPO на уровне 9,5 руб. за штуку, что соответствует верхнему пределу ценового диапазона. В рамках IPO будет размещено 125 млн акций допэмиссии. Торги акциями ПАО "АГ Кристалл" (MOEX: KLVZ) начнутся на Московской бирже в четверг в 16:00 МСК с тикером KLVZ, напомнили аналитики "Финама".

В США накануне индексы акций изменились на 0,1-0,3%: Dow Jones и S&P 500 прибавили по 0,1%, в то время как Nasdaq (-0,3%) опустился по итогам третьей сессии подряд.

Протокол январского заседания Федеральной резервной системы выявил сохраняющуюся обеспокоенность относительно инфляции.

Большинство руководителей Федрезерва больше волнует то, что процентные ставки будут снижены слишком быстро, чем промедление в их сокращении. Они отметили риски слишком быстрого смягчения денежно-кредитной политики и хотели бы более тщательно оценить поступающие данные для того, чтобы удостовериться в сохранении прогресса в замедлении инфляции до целевого уровня в 2%, говорится в протоколе.

Исходя из котировок фьючерсов на размер ставки, трейдеры оценивают в 30% возможность уменьшения стоимости заимствований Федрезервом в мае и в 80% в июне. Теперь они ждут, что ФРС проведет всего четыре снижения ставки до конца текущего года. До январского заседания прогнозировалось шесть сокращений начиная с марта, отмечает MarketWatch.

В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2,2%, австралийский ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 1,3%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,5%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 растут на 0,3-0,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы прибавляют 0,3-1,8% во главе с фьючерсами на Nasdaq).

Хорошая отчетность американской Nvidia способствует подъему котировок акций компаний технологического сектора.

Банк Южной Кореи в четверг оставил базовую ставку на уровне 3,5% годовых по итогам девятого заседания подряд. Это решение совпало с прогнозом большинства аналитиков. Руководство ЦБ сохранило прогноз роста ВВП страны в 2024 году на уровне 2,1%, инфляции - 2,6%, базовой инфляции - 2,2%.

На нефтяном рынке утром в четверг цены продолжают подъем, наметившийся накануне.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $83,24 за баррель (+0,3% и +0,8% накануне), апрельская цена WTI - $78,13 за баррель (+0,3% и +1,1% в среду).

Нефть с начала года колеблется в довольно узком диапазоне и сейчас торгуется у его верхней границы. Инвесторы оценивают прогнозы спроса на энергоносители в Китае, крупнейшем импортере нефти в мире, а также геополитические риски на Ближнем Востоке и вероятность перебоев поставок через Красное море.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 18 млрд рублей (из них 2,99 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции "Мечела", 1,96 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка).


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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