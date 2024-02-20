Рынок акций РФ во вторник упал ниже 3210п по индексу МосБиржи, к уровню конца января, во главе с Polymetal

Москва. 20 февраля. Рынок акций РФ во вторник ощутимо просел на фоне ухудшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (Brent откатилась ниже $82,5 за баррель), а также ожиданий нового санкционного давления Запада на Россию. Индекс МосБиржи откатился ниже 3210 пунктов, к уровню конца января, при этом лидерами снижения выступили бумаги Polymetal (-7,9%) на корпоративных новостях.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3207,49 пункта (-1,1%), индекс РТС - 1093,57 пункта (-1,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 3%.

Доллар к 18:50 МСК стоил 92,35 рубля (+0,01 рубля).

Совет ЕС утвердил продление санкций в отношении России в связи с событиями на Украине до 24 февраля 2025 года, сообщается в официальном журнале Евросоюза. В тексте отмечается, что это решение вступает в силу на следующий день после данной публикации.

Кроме того, ЕС готовит 13-й пакет антироссийских санкций. По информации портала EU Observer, в него могут попасть 193 физических и юридических лица. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассчитывает на одобрение 13-го пакета антироссийских санкций до 24 февраля.

Президент США Джо Байден не исключил, что США могут ввести дополнительные санкции в отношении РФ в связи со смертью Алексея Навального, сообщили в понедельник американские СМИ.

Акции Polymetal упали до 370 рублей, уровня конца декабря 2022 года; объем торгов превысил 2,161 млрд рублей.

Глава Polymetal Виталий Несис накануне в ходе телеконференции заявил, что компания откладывает рассмотрение вопроса о дивидендах примерно до мая.

Мосбиржа в соответствии с правилами листинга с учетом планируемой Polymetal продажи российского бизнеса приняла решение перевести бумаги компании из раздела "первый уровень" листинга в раздел "третий уровень" с 22 февраля.

Также во вторник подешевели акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-2,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2,8%), "Сургутнефтзегаза" (MOEX: SNGS) (-2,6% и -2,5% "префы"), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,9%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,6% и -0,8% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,6%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,5%), бумаги "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,4%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,2%).

Чистая прибыль ВТБ по МСФО в IV квартале составила 56 млрд рублей, снизившись на 35% по сравнению с предыдущим кварталом, свидетельствует опубликованная отчетность. В целом за прошлый год банк заработал рекордные 432,2 млрд рублей, что соответствует прогнозам менеджмента.

Опубликованные результаты оказались чуть хуже консенсус-прогноза "Интерфакса", предполагавшего прибыль в четвертом квартале на уровне 58,5 млрд рублей, за весь 2023 год - 434,4 млрд рублей.

ВТБ в этом году планирует как минимум повторить финансовый результат рекордного 2023 года, заработав 435 млрд рублей, заложил в прогноз два разовых эффекта - около 100 млрд рублей прибыли от работы с заблокированными активами и признание 60 млрд рублей отложенного налогового актива благодаря изменению стратегии консолидации "Открытия".

Менеджмент ВТБ предложит наблюдательному совету вынести на годовое собрание акционеров вопрос об увеличении номинала акций с 1 копейки до 50 рублей, в случае положительного решения обратный сплит пройдет уже в июле 2024 года, заявил журналистам первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов. Кроме того, Пьянов сообщил, что менеджмент ВТБ подтвердил планы не рекомендовать выплату дивидендов по итогам 2023 года.

Подорожали акции "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+2,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,4%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,1% и +1,8% "префы").

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций РФ во вторник продолжил отступление вниз, несмотря на слабость рубля и удержание нефтью Brent коридора $82-83 за баррель.

Основным негативным фактором выступает санкционная неопределенность. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что новый пакет антироссийских санкций будет одобрен до конца текущей недели. Народный банк Китая сохранил базовую процентную ставку по кредитам на уровне 3,45% годовых, а ставку по 5-летним кредитам понизил до минимальных за все время 3,95%.

В среду инвесторы обратят внимание на публикацию протоколов последнего заседания ФРС, "РусГидро" опубликует финансовые результаты по РСБУ за IV квартал 2023 года, а "префы" "Транснефти" (MOEX: TRNF), как ожидается, в этот день вернутся к торгам после сплита. Прогноз по индексу МосБиржи на 21 февраля - 3175-3275 пунктов, считает Бахтин.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, неожиданное снижение процентной ставки по 5-летним кредитам Народным банком Китая было воспринято в мире как сигнал о замедлении экономики КНР и необходимости ее существенной поддержки за счет низких процентных ставок. Кроме того, европейским фондовым рынкам не добавляют оптимизма негативные прогнозы относительно возможной рецессии во Франции во втором полугодии текущего года и углубления экономического спада в Германии.

Цена нефти Brent снизилась на опасениях замедления крупнейших экономик мира. Лучше рынка во вторник выглядели бумаги "АЛРОСА", "Ростелекома" и подросшие "префы" "Мечела" в преддверии публикации отчетности корпорации за 2023 год по МСФО.

Поводом для роста акций "АЛРОСА" стало заявление ее руководства о том, что в 2024 году компания намерена добыть 30 млн карат алмазов, а в будущем - поддерживать добычу на этом уровне (в 2023 году компания добыла 34,6 млн карат алмазов), отмечает аналитик.

Лидерами понижения оказались бумаги группы Polymetal после заявления Мосбиржи о переводе этих бумаг из первого уровня листинга в третий с 22 февраля. Несмотря на рекордно высокую чистую прибыль, ВТБ по итогам 2023 года дивиденды не выплатит, и вряд ли они будут возможны даже по итогам 2024 года, считает аналитик. Однако лидирующие позиции банка во многих сегментах банковских сервисов в будущем могут обеспечить ему намного более сильные финансовые результаты, полагает Мильчакова.

По оценке руководителя отдела инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, на рынке акций РФ сложилась пограничная и неопределенная картина: снизу его "подпирает" нижняя граница восходящего тренда, а сверху давит близость зоны сильного сопротивления 3270-3320 пунктов, которую многие называют ближайшей целью роста.

На дневном графике индекса МосБиржи прорисовывается фигура "тройная вершина" с пиками 5 сентября, 26 октября и 16 февраля. Пока непонятно, какие силы возьмут вверх, но "тройная вершина" выглядит более угрожающей с точки зрения вероятного разворота рынка вниз, считает эксперт.

На нефтяном рынке даже при негативном развитии событий в мировой экономике сильного снижения котировок не ожидается, а вероятное ослабление рубля компенсирует нефтяникам потери, если цены пойдут вниз. Поэтому акции нефтянки сейчас выглядят наиболее интересными в среднесрочном плане. Самой безопасной бумагой в секторе выглядит "Роснефть" из-за высокого объема законтрактованных поставок в Китай и возможности получить господдержку в случае необходимости, полагает Антонов.

В Азии во вторник преобладала негативная динамика индексов акций за исключением Китая (японский Nikkei 225 снизился на 0,3%, австралийский ASX Australia - на 0,02%, южнокорейский Kospi - на 0,8%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,6%), в Европе динамика смешанная (индексы DAX и FTSE просели на 0,1-0,3%, CAC 40 вырос на 0,3%), "минусуют" США (индексы к 18:50 МСК просели на 0,6-1,1%, за исключением Dow, который топчется на уровне пятницы).

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,45% годовых, а ставка по пятилетним кредитам была понижена до 3,95% с 4,2%. Обе ставки находятся на минимальном уровне в истории. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали снижения годовой ставки до 3,3%, пятилетней - до 4,05%.

На нефтяном рынке вечером во вторник цены остаются под давлением из-за медленного восстановления китайской экономики, пишет MarketWatch.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $82,26 за баррель (-1,5% и +0,1% накануне), апрельская цена WTI - $77,04 за баррель (-1,7% к уровню пятницы).

Кроме того, трейдеры теперь ждут более позднего снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США, что будет способствовать ослаблению спроса на энергоносители.

Также трейдеры следят за ситуацией на Ближнем Востоке. В понедельник йеменские мятежники-хуситы сообщили об атаке на британское судно Rubymar в Аденском заливе, в результате которой экипаж был вынужден покинуть судно. Позднее повстанцы обстреляли два принадлежащих США судна у берегов Йемена.

Страны ОПЕК+ проведут заседание в начале марта. Ранее Ирак, второй по величине производитель нефти в картеле, пообещал улучшить соблюдение условий сделки по сокращению добычи.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (-6,9%), банка "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (-6%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (-5,4%), ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (-5,2%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (-5,2%), ПАО "ТНС энерго Кубань" (MOEX: KBSB) (-5,2%), расписки MDMG (MOEX: MDMG) (-5,2%).

Выросли акции SFI (MOEX: SFIN) (+11,6%), ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (+2,2%), ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (+1,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 64,74 млрд рублей (из них 8,12 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 7,02 млрд рублей на бумаги ВТБ и 6,44 млрд рублей на акции "Яндекса").