ЦБ РФ установил курс евро с 14 февраля в размере 98,1917 руб.

13 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 14 февраля, составляет 98,1917 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 4,05 коп.

.

Американская биотехнологическая компания Biogen Inc. зафиксировала в 4-м квартале снижение чистой прибыли в 2,2 раза, в том числе, из-за единовременных расходов, связанных с отказом от разработки и коммерциализации препарата Aduhelm для лечения болезни Альцгеймера. Как... Как... читать дальше

.

В Мордовии будет создана особая экономическая зона (ОЭЗ) промышленно-производственного типа "Система", сообщила пресс-служба зампреда правительства РФ Юрия Трутнева. Создание первой в республике ОЭЗ "Система" на двух площадках - в Саранске и Лямбирском районе одобрено... Создание первой в республике ОЭЗ "Система" на двух площадках - в Саранске и Лямбирском районе одобрено... читать дальше

.

Субъекты хозяйствования РФ вложили в реальный сектор белорусской экономики более $5 млрд в течение 2023 года, свидетельствуют данные, опубликованные Национальным статкомитетом республики (Белстат). "За 2023 год в реальный сектор экономики иностранные инвесторы вложили... "За 2023 год в реальный сектор экономики иностранные инвесторы вложили... читать дальше

.

Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг АО "Росагролизинг" на уровне АА-(RU) со "стабильным" прогнозом.. Как отмечается в пресс-релизе АКРА, рейтинг "Росагролизинга" обусловлен высокой вероятностью оказания экстраординарной поддержки компании со стороны... Как отмечается в пресс-релизе АКРА, рейтинг "Росагролизинга" обусловлен высокой вероятностью оказания экстраординарной поддержки компании со стороны... читать дальше

.

В 4-м квартале чистая прибыль оператора крупнейшей в мире гостиничной сети - американской Marriott International - выросла на 26% и составила $848 млн, или $2,87 в расчете на акцию, по сравнению с $673 млн, или $2,12 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.... читать дальше

.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в январе выросли на 3,1% относительно того же месяца 2023 года, сообщило министерство труда страны. Инфляция замедлилась по сравнению с 3,4% в декабре. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал ослабление... Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал ослабление... читать дальше

.

Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе 2024 года составило $6,4 млрд, что на 18,5% больше, по сравнению с январем 2023 года, когда оно равнялось $5,4 млрд, и в 9 раз больше, чем в декабре 2023 года ($0,7 млрд). Такая информация содержится в... читать дальше

.

ЦБ РФ с 14 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5909,23 (-15,89) руб./грамм; на серебро - 67,19 (+0,85) руб./грамм; на платину - 2598,04 (+24,19) руб./грамм; на палладий - 2630,3 (+68,17) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Минсельхоз РФ намерен через 3 года довести сбор риса до 2 млн тонн и вернуться к его экспорту. "Стоит задача - через три года получить 2 млн тонн риса. Нужны достижения по этой культуре. Хотелось бы получить хороший семенной материал", - заявила первый замминистра... "Стоит задача - через три года получить 2 млн тонн риса. Нужны достижения по этой культуре. Хотелось бы получить хороший семенной материал", - заявила первый замминистра... читать дальше

.

3 февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 13 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-4-647 на 122 млрд 893,5 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

.

Добыча жидких углеводородов (ЖУВ; нефть и конденсат) в России по итогам 2023 году снизилась на 110 тыс. б/с, до 10,92 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете ОПЕК. В предыдущем отчете прогнозировалось, что в 2023 году РФ будет добывать 10,78 млн б/с. Таким образом оценка была... читать дальше

.

ОПЕК в январе сократила добычу нефти на 350 тыс. баррелей в сутки к уровню ноября - до 26,7 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации. Наибольшее сокращение зафиксировано в Кувейте - на 162 тыс. б/с, до 2,434 млн б/с, Ираке - на 98 тыс. б/с, до 4,194 млн б/с,... Наибольшее сокращение зафиксировано в Кувейте - на 162 тыс. б/с, до 2,434 млн б/с, Ираке - на 98 тыс. б/с, до 4,194 млн б/с,... читать дальше

.

Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 3,04 пункта (0,094%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3251,54 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3259,6 (+0,34%) пункта, минимальное - 3245,13 (-0,1%)... читать дальше

.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который продлевает на 2 года, до 31 мая 2026 г., эксперимент по маркировке ввозимого в Россию алкоголя федеральными спецмарками (ФСМ) на таможенном складе внутри страны. Документ (№500091-8) был внесен в парламент в ноябре 2023 г.,... читать дальше

.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 февраля, составляет 98,1917 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 4,05 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 февраля, составляет 91,2057 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 12,99 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.