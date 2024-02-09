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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 10 февраля в размере 90,8901 руб.
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09 февраля 2024 года 16:37

ЦБ РФ установил курс доллара США с 10 февраля в размере 90,8901 руб.

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9 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 февраля, составляет 90,8901 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 36,60 коп.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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09 февраля 2024 года 19:15
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Фьючерсы на WTI на март...    читать дальше
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09 февраля 2024 года 17:59
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