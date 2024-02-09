.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 544,2 млрд руб.
.
ГЛАВНОЕ
ВВП России в 2023 году вырос на 3,6%
Российская экономика в 2023 году выросла на 3,6% после снижения на 1,2% годом ранее. Показатель оказался чуть лучше прогнозов Минэкономразвития, которое оценивало рост на уровне 3,5%, но допускало, что в результате досчетов оценка роста за 2023 год может повыситься в район 4%
 
Минпромторг предалает упростить экспорт удобрений
Минпромторг разработал правила выдачи генеральных, разовых и исключительных лицензий на поставки за рубеж товаров, в отношении которых действуют экспортные квоты. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале...
 
Разработаны новые правила для соцконтракта на собственное дело
По предварительным данным Минтруда, в 2023 году благодаря соцконтракту 75,4% граждан увеличили свои доходы в среднем в 2,4 раза, а 41,2% вышли из бедности, пишут "Известия". Между тем не все россияне с трудной жизненной ситуацией знают о...
 
Действия управляющих компаний могут привести к подорожанию связи
Столичные провайдеры услуг связи обратились в прокуратуру из-за требований заключать договоры с ГБУ "Жилищник" и платить больше за доступ в многоквартирные дома и дополнительные услуги, пишет "Коммерсантъ", знакомый с документом. Управляющие...
 
09 февраля 2024 года 09:49

Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 544,2 млрд руб.

 0
9 февраля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 9 февраля по данным на начало операционного дня снизилось до 544,2 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 820,2 млрд руб.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Сальдо

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
09 февраля 2024 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 9 февраля снижается
После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 2,75 пункта (0,085%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3239,06 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3239,79...    читать дальше
.
09 февраля 2024 года 13:14
L'Oreal в 2023 году увеличила чистую прибыль на 8,4%
Французский производитель косметики L'Oreal SA по итогам 2023 года зафиксировал рост всех основных финансовых показателей, однако они оказались хуже ожиданий рынка.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль выросла на 8,4% и достигла 6,18 млрд евро,...    читать дальше
.
09 февраля 2024 года 13:05
Средний курс продажи наличного доллара США в банках Москвы достиг минимального значения за неделю и составляет 93,4709 руб.
Минимальное значение за неделю (с 2 февраля по 9 февраля) - 93,4709 руб. за доллар, максимальное значение - 94,31 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 0,29 руб.

Это автоматическое сообщение.
.
09 февраля 2024 года 13:04
За два года в России введено в оборот около 1 млн га сельхозземель
Россия за два года вернула в сельхозоборот около 1 млн га сельхозземель, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на пленарном заседании на международной выставке-форуме "Россия". Это сделано в рамках госпрограмма эффективного вовлечения в оборот земель...    читать дальше
.
09 февраля 2024 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 9 февраля средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 91,65/93 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 91,65/93 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 35 коп., средний...
.
09 февраля 2024 года 13:03
Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы на 13:00 мск составил 97,97/102,01 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 97,97/102,01 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 11 коп., Cредний курс продажи упал на...
.
09 февраля 2024 года 13:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 90,49/93,47 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 90,49/93,47 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 30 коп., Cредний курс продажи упал...
.
09 февраля 2024 года 12:55
Вопрос о продлении льгот по налогу на прибыль для ИТ-компаний будет решаться после анализа показателей 2023 года
Вопрос продления действия нулевой ставки по налогу на прибыль для ИТ-компаний и производителей программно-аппаратных комплексов (ПАК) будет обсуждаться после получения данных отчетности за 2023 год, сообщил директор департамента налоговой политики Минфина РФ Данил...    читать дальше
.
09 февраля 2024 года 12:47
Цены на какао-бобы обновили рекорд из-за засухи в Западной Африке
Фьючерсы на какао-бобы достигли исторического максимума на фоне опасений по поводу урожая в Западной Африке из-за засухи.

Фьючерсы на какао-бобы в Нью-Йорке в четверг достигали $5874 за тонну. С начала прошлого года котировки подскочили почти вдвое.

"Трейдеры...    читать дальше
.
09 февраля 2024 года 12:35
Первая редакция перечня экономически значимых организаций может появиться в феврале - Минэкономразвития
Первая редакция перечня экономически значимых организаций (ЭЗО) может быть обнародована уже в феврале 2024 года, сообщил "Интерфаксу" первый замминистра экономического развития РФ Илья Торосов в кулуарах Всероссийского форума реструктуризации долга, организованного на площадке...    читать дальше
.
09 февраля 2024 года 12:26
Ставки ЕЦБ будут снижены в этом году, инфляция в еврозоне движется к цели - глава Банка Франции
Европейский центральный банк (ЕЦБ), вероятно, снизит ключевые процентные ставки в 2024 году, поскольку инфляция в еврозоне движется к целевому показателю регулятора в 2%, заявил глава Банка Франции и член руководства ЕЦБ Франсуа Виллеруа де Гало.

"Мы добились прогресса...    читать дальше
.
09 февраля 2024 года 12:15
Годовая выручка Hermes выросла на 16%, превысила прогнозы
По итогам 2023 года выручка французского дома моды Hermes International SCA увеличил выручку на 16%, сильнее прогнозов рынка.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее выручка подскочила до 13,43 млрд евро с 11,6 млрд евро годом ранее. Без учета изменения курсов...    читать дальше
.
09 февраля 2024 года 12:05
В 2023 году продажи круп агрохолдинга "СТЕПЬ" выросли в 1,5 раза
По итогам 2023 года продажи круп под торговой маркой "СТЕПЬ" выросли на 49% по сравнению с прошлым годом. Основной прирост показали традиционные для российского потребителя гречневая и манная крупы, рис, а лидером по темпам прироста стало пшено. "Увеличение продаж стало...    читать дальше
.
09 февраля 2024 года 12:00
ВТБ разместит 9 февраля однодневные бонды серии КС-4-645 на 250 млрд руб. по цене 99,8699% от номинала
февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 9 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-4-645 объемом 250 млрд рублей по цене 99,8699% от номинала, говорится в сообщении банка.

Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 15,89%...    читать дальше
.
09 февраля 2024 года 11:52
В 2023 году в Москве было введено в эксплуатацию почти 120 социальных объектов
В прошлом году в столице было введено в эксплуатацию почти 120 социальных объектов, за 12 лет - больше тысячи, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Прошедший 2023 год стал чуть ли не рекордным по количеству введенных социальных объектов - 119 зданий, из которых 72 были построены...    читать дальше
.
09 февраля 2024 года 11:44
S&P: Казахстан в январе превысил квоту ОПЕК+ на 92 тыс. б/с
В январе добыча нефти в Казахстане составила 1,56 млн б/с, говорится в обзоре S&P Global Commodity Insights со ссылкой на данные Platts.

На январь т.г. квота Казахстана по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+ составляла 1,468 млн б/с.

Таким образом, согласно S&P...
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.