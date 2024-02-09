Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 544,2 млрд руб.

9 февраля. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 9 февраля по данным на начало операционного дня снизилось до 544,2 млрд руб.

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После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 2,75 пункта (0,085%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3239,06 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3239,79... читать дальше

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Французский производитель косметики L'Oreal SA по итогам 2023 года зафиксировал рост всех основных финансовых показателей, однако они оказались хуже ожиданий рынка. Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль выросла на 8,4% и достигла 6,18 млрд евро,... Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль выросла на 8,4% и достигла 6,18 млрд евро,... читать дальше

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Минимальное значение за неделю (с 2 февраля по 9 февраля) - 93,4709 руб. за доллар, максимальное значение - 94,31 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 0,29 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Россия за два года вернула в сельхозоборот около 1 млн га сельхозземель, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на пленарном заседании на международной выставке-форуме "Россия". Это сделано в рамках госпрограмма эффективного вовлечения в оборот земель... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 91,65/93 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 35 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 97,97/102,01 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 11 коп., Cредний курс продажи упал на...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 90,49/93,47 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 30 коп., Cредний курс продажи упал...

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Вопрос продления действия нулевой ставки по налогу на прибыль для ИТ-компаний и производителей программно-аппаратных комплексов (ПАК) будет обсуждаться после получения данных отчетности за 2023 год, сообщил директор департамента налоговой политики Минфина РФ Данил... читать дальше

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Фьючерсы на какао-бобы достигли исторического максимума на фоне опасений по поводу урожая в Западной Африке из-за засухи. Фьючерсы на какао-бобы в Нью-Йорке в четверг достигали $5874 за тонну. С начала прошлого года котировки подскочили почти вдвое. Фьючерсы на какао-бобы в Нью-Йорке в четверг достигали $5874 за тонну. С начала прошлого года котировки подскочили почти вдвое. "Трейдеры... "Трейдеры... читать дальше

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Первая редакция перечня экономически значимых организаций (ЭЗО) может быть обнародована уже в феврале 2024 года, сообщил "Интерфаксу" первый замминистра экономического развития РФ Илья Торосов в кулуарах Всероссийского форума реструктуризации долга, организованного на площадке... читать дальше

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Европейский центральный банк (ЕЦБ), вероятно, снизит ключевые процентные ставки в 2024 году, поскольку инфляция в еврозоне движется к целевому показателю регулятора в 2%, заявил глава Банка Франции и член руководства ЕЦБ Франсуа Виллеруа де Гало. "Мы добились прогресса... "Мы добились прогресса... читать дальше

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По итогам 2023 года выручка французского дома моды Hermes International SCA увеличил выручку на 16%, сильнее прогнозов рынка. Как сообщается в пресс-релизе компании, ее выручка подскочила до 13,43 млрд евро с 11,6 млрд евро годом ранее. Без учета изменения курсов... Как сообщается в пресс-релизе компании, ее выручка подскочила до 13,43 млрд евро с 11,6 млрд евро годом ранее. Без учета изменения курсов... читать дальше

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По итогам 2023 года продажи круп под торговой маркой "СТЕПЬ" выросли на 49% по сравнению с прошлым годом. Основной прирост показали традиционные для российского потребителя гречневая и манная крупы, рис, а лидером по темпам прироста стало пшено. "Увеличение продаж стало... читать дальше

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февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 9 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-4-645 объемом 250 млрд рублей по цене 99,8699% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 15,89%... Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 15,89%... читать дальше

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В прошлом году в столице было введено в эксплуатацию почти 120 социальных объектов, за 12 лет - больше тысячи, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Прошедший 2023 год стал чуть ли не рекордным по количеству введенных социальных объектов - 119 зданий, из которых 72 были построены... читать дальше

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В январе добыча нефти в Казахстане составила 1,56 млн б/с, говорится в обзоре S&P Global Commodity Insights со ссылкой на данные Platts. На январь т.г. квота Казахстана по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+ составляла 1,468 млн б/с. На январь т.г. квота Казахстана по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+ составляла 1,468 млн б/с. Таким образом, согласно S&P... Таким образом, согласно S&P...

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